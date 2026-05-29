Caz șocant înainte de Campionatul Mondial! FIFA este trasă la răspundere pentru „umflarea artificială” a cererii de bilete

Forul Internațional este somat să dea explicații cu doar două săptămâni înainte de startul Campionatului Mondial din 2026. Cum a indus lumea în eroare cu privire la cererea de bilete
Ciprian Păvăleanu
29.05.2026 | 10:15
FIFA, bănuită de trucarea cererii uriașe de bilete. Foto: UEFA.com
Mai sunt doar două săptămâni până la startul Campionatului Mondial din 2026, care va debuta cu meciul dintre Mexic și Africa de Sud. Înainte de toate, forul internațional trebuie să dea explicații serioase în fața procurorilor din SUA, după ce aceștia au deschis o citație cu privire la modul în care s-au vândut biletele pentru meciurile de la turneul final.

Probleme pentru FIFA înaintea Campionatului Mondial. Forul internațional, somat să dea explicații

Letitia James, procurorul general din New York, și Jennifer Davenport, procurorul general din New Jersey, au analizat modul în care FIFA a vândut biletele pentru turneul final și ar fi „umflat artificial” cererea. În acest sens s-a emis o citație, iar FIFA trebuie să dea explicații.

Cei doi procurori spun că FIFA a creat o impresie eronată în ceea ce privește cererea pentru bilete, iar această problemă s-a ridicat în urma faptului că 86 din cele 104 meciuri de la turneul final au bilete disponibile pe stadion cu 14 zile înainte de startul marelui eveniment. În urma „cererii”, prețurile au devenit, bineînțeles, din ce în ce mai mari, însă în realitate forul internațional ar fi manipulat suporterii pentru a plăti sume exorbitante în schimbul tichetelor. FIFA este nevoită să pună la dispoziție toate documentele și informațiile interne solicitate, însă până în acest moment nu a oferit un răspuns oficial la aceste acuzații.

Cum a reacționat Donald Trump la prețurile astronomice ale biletelor

Campionatul Mondial din 2026 se ridică la nivelul costurilor din prezent. Tocmai de aceea, turneul final din SUA, Mexic și Canada va fi cel mai scump din istorie. Biletele pentru meciurile din grupe pot ajunge chiar până la 400 de dolari, în timp ce cele mai scumpe tichete se ridică la peste 70.000 de dolari.

Donald Trump a reacționat și a recunoscut că nici el nu ar plăti o sumă atât de mare pentru a vedea un meci de 90 de minute: „Nu aș plăti! Cu siguranță, mi-ar plăcea să fiu acolo. Dar, sincer, nu aș plăti. Dacă toți oamenii care îl iubesc pe Donald Trump nu ar putea merge, aș fi dezamăgit. Mi-ar plăcea ca oamenii care au votat cu mine să poată merge”, a spus Donald Trump într-un interviu pentru Washington Post.

Ciprian Păvăleanu este jurnalist FANATIK și urmărește cele mai importante subiecte din fotbalul românesc, de la SuperLiga și echipa națională până la breaking news, reacții și povești din sport.
