Caz șocant într-o comună din Vaslui! Un tânăr este ținut în soare, dezbrăcat și legat în lanțuri de propria mamă. Imagini cu puternic impact emoțional

Imagini cu puternic impact emoțional au fost surprinse recent în comuna Cozmești, județul Vaslui, unde un tânăr de 28 de ani era ținut în condiții inumane de propria mamă. Femeia obișnuia să îl lege cu lanțul, complet dezbrăcat, de un copac din curtea casei părintești, deși bărbatul suferă de afecțiuni psihice grave.

Cazul revoltător a fost descoperit în cursul zilei de marți, 30 iunie, când asistenţii sociali din cadrul Primăriei Cozmeşti l-au găsit într-o stare deplorabilă. Stătea în soare, dezbrăcat, fără ca măcar să aibă o sursă de apă în apropiere, în condițiile în care temperatura de afară depăşea 30 de grade Celsius.

Imediat, la fața locului și-au făcut apariția atât polițiștii, cât și un echipaj de la Ambulanţă pentru a-l transporta pe bolnav la spital. După mai bine de o oră, oamenii legii au reușit să dea de urma mamei, iar aceasta le-a dezvăluit motivul incredibil pentru care și-a supus fiul la un astfel de tratament.

Și-a legat propriul fiu în lanțuri de un copac. Bărbatul are probleme psihice grave

Chiar dacă a susținut că a fost pentru prima dată când și-a legat băiatul în lanțuri de copacul din curte, declarațiile femeii, de profesie asistent personal, sunt contrazise de localnici. Oamenii spun că obișnuiește să facă asta de fiecare dată când pleacă de acasă.

De altfel, mama tânărului bolnav și-a motivat gestul spunând că a recurs la metoda extremă pentru ca acesta să nu poată ieși din curte în absența ei. Greu de crezut, totuși, în condițiile în care poarta şi gardurile împrejumuitoare fiind înălţate cu sârmă şi plase metalice.

Potrivit reprezentanţilor Primăriei Cozmeşti, cazul era monitorizat de mai mulţi ani, fiind făcute chiar și demersuri pentru ca tânărul să fie instituţionalizat. Femeia refuză, însă, să-și lase copilul în grija statului. Deși nu este periculos, bărbatul stă mai mereu dezbrăcat, obișnuiește să plece de acasă şi nu ştie să se întoarcă.

Ce spune primarul din comuna Cozmești despre acest caz cutremurător

„În jurul orei 12:00 am fost sunat de de către asistenta socială, care era împreună cu asistentul medical comunitar, pe teren. M-am prezentat la fața locului, am sesizat atât poliția cât și salvarea. Am găsit persoana legată cu lanț, de un copac.

Ulterior am aflat că a fost legat de mama sa, care culmea, e și asistent personal. Nu am auzit acum prima dată, persoana e în evidențele noastre din 2009, noi personal trecem pe la aceste persoane pentru a-i verifica. Noi am dorit instituționalizarea acestei persoane, avem documente în acest sens.

Această persoană reprezintă și un pericol în familie. Nu e o persoană recalcitrantă, dar sunt perioade când nu conștientizează absolut nimic. Aruncă hainele de pe el. Mama nu acordă sprijinul pe care ar trebui să îl acorde. Avem răspunsuri de la DGSAPC Vaslui că nu sunt locuri pentru moment, într-un centru. Mama lui l-a legat ca să nu plece de acasă, așa ne-a spus”, a declarat Sima Hristache, edilul comunei Cozmești.

