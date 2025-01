Caz șocant la Spitalul Județean Suceava. Un medic refuză să mai lucreze la Urgențe de teama pacienților. „Dacă păţeşte ceva copilul meu îl caut şi-l omor pe al tău”

Un medic pediatru de la Spitalul Județean Suceava refuză să mai lucreze la Unitatea de Primiri Urgențe. Dr. Elena Moldovan spune că a primit amenințări și simte că siguranța îi este pusă în pericol.

De ce rămâne Spitalul din Suceava fără gardă de pediatrie

mai mulți medici au decis să demisioneze din cauza incidentelor petrecute la Urgențe. Cazul a fost făcut public de unul dintre doctorii pediatri, Elena Moldovan.

Aceasta a declarat pentru că este foarte posibil ca din luna februarie spitalul să rămână fără gardă pe pediatrie, deoarece nu vor mai fi destui medici. Dr. Moldovan spune că atât ea, cât și colegii săi, se confruntă cu o agresivitate tot mai mare din partea aparținătorilor.

Totodată, care nu au nevoie neapărat de intervenție în Unitatea de Primiri Urgențe. Astfel, timpul de așteptare crește, iar mulți dintre pacienți sau aparținători își pierd cumpătul și reacționează violent verbal sau fizic.

Cum a fost amenințată medicul Elena Moldovan

Medicul Elena Moldovan a decis să înceteze activitatea la Urgențe tocmai din cauza amenințărilor. Ea se va muta pe Secția de pediatrie a instituției spitalicești. Aceasta a relatat câteva situații halucinante prin care a trecut.

„Au fost situaţii în care aparţinătorii, din cauza timpului de aşteptare, au intrat foarte violenţi verbal şi limbajul corpului extrem de violent sau chiar ameninţări.

Ameninţări inclusiv de tipul «Nu mi-este frică să mă întorc la puşcărie», aşa mi s-a spus de către un părinte, «Dacă păţeşte ceva copilul meu îl caut şi-l omor pe al tău»”, a declarat dr. Elena Moldovan, conform sursei citate.

Medicul spune că mulți aparținători au amenințat-o că vin cu toporul. Un astfel de caz a avut loc recent, când un părinte care venise cu un copil ce prezenta o plagă minoră a mediatizat situația. Însă, potrivit medicului, în acele momente, la Urgențe fusese adus un alt copil strivit de un copac.

În astfel de situații, medicii sunt nevoiți să se ocupe de cazurile care reprezintă urgențe majore. Însă, cei mai mulți dintre aparținători nu au răbdare și înțelegere.

„Nu mai avea răbdare şi a venit peste noi cu ameninţări, au fost situaţii în care a trebuit să mă întorc cu spatele pentru că a venit cu pumnul asupra noastră şi a trebuit să mă întorc ca să nu-mi dea în faţă”, a adăugat medicul.

Explozie de cazuri similare. Medicii sunt amenințați de părinți

Elena Moldovan susține că toți medicii se confruntă cu astfel de cazuri. În fiecare gardă, doctorul este agresat verbal cel puțin o dată. În ultimii cinci ani, șapte medici și-au dat demisia din cauza agresivității părinților, dar și a „prezentării abuzive în urgență”.

Mulți dintre colegii săi au plecat în privat. Din luna februarie vor rămâne doar trei medici, deși garda se face cu cel puțin cinci doctori.

Legea care îi protejează pe medici

Deși există o lege care îi protejează pe medici de situații de acest fel, medicul de la Spitalul din Suceava spune că, de obicei, nu se aplică, deoarece procedurile sunt extrem de greoaie. În teorie, Legea 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății apără medicii în cazul unor incidente precum cele relatate în rândurile de mai sus.

Potrivit prevederilor legale, cei care amenință personalul medical, fie că vorbim de asistenți, șoferi de autosanitară sau medici, pot primi amendă sau riscă închisoarea de la 6 luni la 2 ani.

Cei care exercită acte de violență asupra personalului medical pot sta în spatele gratiilor de la 6 luni la 3 ani. Pentru vătămare corporală asupra medicilor, pedeapsa cu închisoare ajunge până la 6 ani. În cazul vătămării corporale grave, agresorii pot fi condamnați cu închisoare de la 3 la 12 ani.

Dr. Moldovan susține că procedurile ar trebui simplificate. Pentru a fi luate măsuri, medicul ar trebui să dea în judecată agresorul. Însă, Elena Moldovan spune că acest pas ia foarte mult din timpul medicilor, iar cei mai mulți ajung să-și retragă plângerile.

„Ar trebui să ia incidentul pur şi simplu şi să ancheteze incidentul, nu să poarte medicul pe drumuri. Am mai avut situaţii în care am depus plângeri, le-am retras pentru că este foarte greoi, după aia trebuie să mă duc eu de nenumărate ori la poliţie ca să se întâmple ceva ulterior, am retras plângerile, e descurajant.

Nu s-au soluţionat cazurile pentru că toată lumea, şi asistenţii, pentru că şi ei sunt în aceeaşi situaţie, şi-a retras plângerile din cauza procedeului extrem de greoi. Ar trebui măcar amenzi să le dea, ar trebui descurajat legal”, a adăugat aceasta.

Ce spune Colegiul Medicilor

Președintele Colegiului Medicilor din România, Prof. Univ Dr. Cătălina Poiană, condamnă acest tip de comportament din partea pacienților și aparținătorilor. Aceasta spune că orice tip ce agresiune asupra personalului medical trebuie combătută ferm.

„Este fundamental ca legat de relaţia medic – pacient să se promoveze şi să funcţioneze un climat de respect şi colaborare, bazat pe încredere, comunicare şi respect reciproc. Medicul trebuie să fie un partener de încredere pentru pacient, iar violenţa de orice fel nu trebuie să se întâmple.

În orice societate civilizată, respectul şi empatia sunt fundamentale pentru buna funcţionare a relaţiilor interumane, iar în domeniul medical, cu atât mai mult.

Sănătatea este cea mai importantă componentă din viaţa unui om, iar cei care s-au pregătit pentru a o proteja – medicii şi personalul medical – merită respectul semenilor lor, cum, bineînţeles, şi pacientul, şi omul aflat în suferinţă merită respectul medicilor, tratamentul profesionist şi îngrijirea adecvată”, a transmis președintele CMR.