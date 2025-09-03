Caz șocant la un meci de juniori! Băiat de 13 ani, băgat în spital de tatăl unui adversar! FIFA a intervenit

Evenimentele tulburătoare continuă în Italia. După , și după ce , un nou episod revoltător a avut loc, de data aceasta la fotbalul juvenil. Ce a pățit un băiat în vârstă de doar 13 ani.

Bătaie la juniori între Carmagnola și Volpiano. Un băiat de 13 ani a ajuns la spital

Un băiat de 13 ani a ajuns duminică la spital, în Torino, după ce a fost atacat fără milă de tatăl în vârstă de 40 de ani al unui jucător din echipa adversă, în urma unui meci la juniori între Carmagnola și Volpiano. Bărbatul a intrat în fugă pe teren la sfârșitul meciului și s-a îndreptat direct spre portarul echipei Volpiano, lovindu-l cu pumnul și continuând să îi aplice lovituri în timp ce jucătorul era întins pe jos, notează

Pe teren au intrat imediat antrenorii ambelor echipe, precum și ceilalți părinți prezenți la amical. Autoritățile l-au identificat și l-au reținut pe agresor, iar puștiul de 13 ani a ajuns la spital, fiind diagnosticat cu o fractură de gleznă și contuzie severă la pomete. Carmagnola, clubul unde este legitimat copilul atacatorului, a transmis un comunicat după incident.

„Acest tip de comportament nu a fost și nu va fi niciodată tolerat”

„Clubul, care din păcate nu poate exercita un control direct asupra acestui tip de comportament, condamnă evenimentele și își prezintă cele mai sincere scuze tinerei victime a agresiunii și familiei sale.

În plus, au fost luate măsuri împotriva tatălui responsabil pentru a proteja imaginea CSF Carmagnola Queencar, reiterând că acest tip de comportament nu a fost și nu va fi niciodată tolerat”, au transmis cei de la Carmagnola.

Reacții dure în Italia după incidentul de la meciul Carmagnola Volpiano. Gianluigi Buffon: „Sunt fără cuvinte… Absolut uluit”

Incidentul a născut un val de reacții în Italia. Tot mai mulți s-au revoltat după ce copilul de 13 ani a fost bătut crunt de adultul în vârstă de 40 de ani. Nume precum Dino Zoff sau Gianluigi Buffon au comentat tristul episod.

„Ce pot să-i spun tânărului meu coleg de 13 ani, portarul de la Volpiano, care a fost bătut de tatăl unui adversar la sfârșitul meciului? Ar trebui să considere acest incident ca pe un fault. Nu poate face nimic altceva pentru a ușura povara a ceea ce s-a întâmplat”, , legendarul portar italian.

„Fotbalul ar trebui să fie despre bucurie și distracție. Condamn cu fermitate – fără excepții – acest act josnic și rușinos și toate formele de violență”, , președintele FIFA.

„Sunt fără cuvinte… Absolut uluit de ceea ce s-a întâmplat. Mai mult decât orice, sunt confuz, pentru că aceste comportamente care se repetă tot mai des pe teren sau în jurul terenului de fotbal invită la o reflecție mult mai profundă decât indignarea instinctivă, normală. Trebuie să facem ceva cu adevărat puternic și ferm, ceva care să readucă rațiunea, respectul și umanitatea în centrul vieții noastre”, a transmis Buffon conform