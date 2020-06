Caz șocat în Spitalul Târgu Jiu! Un pacient decedat a fost ținut în vestiar. Era suspect de COVID-19

Scandal monstru la Spitalul Județean de Urgență din Târgu Jiu, după ce trupul neînsuflețit al unui pacient decedat duminică noaptea a fost ținut într-un vestiar până dimineața, când l-au preluat reprezentanții unei firme de pompe funebre.

Este vorba despre un bărbat de 78 de ani internat în Secția de Oncologie a unității medicale care s-a stins din viață în urma unui stop cardio-respirator. Acesta suferea de mai multe afecțiuni și era suspect de coronavirus.

Judecând după mărturiile celorlalți pacienți, situația pare desprinsă din scenariile unora dintre cele mai cunoscute filme de groază de la Hollywood.

Oamenii susțin că imediat după constatarea decesului, trupul bătrânului a fost dus într-un dintre vestiarele care deserveau personalul medical de pe secția respectivă.

În ciuda faptului că pacienții s-au revoltat și au cerut ca bărbatul să fie dus la morgă, acesta a rămas acolo până dimineață, când a fost preluat de angajații unei firme de pompe funebre. Ulterior, purtătorul de cuvânt al spitalului a confirmat incidentul și a precizat că a fost demarată o anchetă internă.

„Am fost informat despre existența acestei situații. S-a deschis o anchetă și pe această temă. Din câte știu eu, la Secția de Boli Infecțioase există un spațiu special desemnat pentru aducerea trupurilor neînsuflețite ale pacienților infectați cu coronavirus după ce aceștia decedează.

Nu avem suficiente informații pentru a vă spune exact ce s-a întâmplat, noi trebuie să desfășurăm ancheta și să vedem exact ce s-a întâmplat. Trebuie audiate toate persoanele, atât pacienții, cât și cadrele medicale.

Rămâne să vedem ceea ce s-a întâmplat cu adevărat, pentru că oamenii pot fi subiectivi. Dacă a fost încălcată vreuna dintre normele de siguranță sau de igienă, atunci noi vom acționa pentru a îmbunătăți calitatea serviciilor pe care le oferim pacienților noștri”, a declarat medicul Florin Nițu Scăueru.

Calvarul prin care a trecut o pacientă de la Spitalul Târgul Cărbunești

Nici de la Spitalul Târgu Cărbunești nu vin vești mai bune, întrucât pacienții sunt nevoiți să petreacă zile întregi într-o încăpere fără televizor, cu zăvor la ușă și supravegheată tot timpul, prin intermediul unei camere montată în tavan. Este experiența traumatizantă a unei femei, la care se adaugă țipetele și jignirile personalului medical când a refuzat să fie mutată într-un salon de unde nu putea vedea nici măcar lumina zilei.

„Parcă acum învăț să merg. Am stat aproape o lună de zile într-un salon. Vă dați seama ce a însemnat pentru mine?”, continuă una din femeile care sunt angajate ale DGASPC Gorj și a avut ghinionul să se infecteze cu virusul SARS-CoV-2. ”Sunt în izolare ba la serviciu, câte două săptămâni, ba în izolare acasă, alte două săptămâni, începând cu 11 aprilie, ca mai apoi totul să culmineze cu lunga perioadă de internare în spitalul COVID de la Tg-Cărbunești, începând de pe 28 mai a.c..

Am cerut să fiu lăsată într-un salon cu colegele mele de la Complexul de îngrijire a copilului cu handicap, infectate și ele și internate în spital și am fost refuzată, spunându-mi-se că nu am voie nici măcar să le văd. 17 zile am stat singură între patru pereți. Stăteam închiși cu zăvorul.

Pe managerul Târziu nu l-a văzut nimeni pe acolo. La un moment dat, au decis că de la începutul lunii viitoare se va da drumul la internări și ne-au scos din secția Ginecologie, pentru a dezinfecta saloanele, și au hotărât să ne plaseze pe Chirurgie. Am înțeles situația, numai că, atunci mă puseseră cu o doamnă care era cu COVID-19, internată de doar două-trei zile. Adică, 17 zile nu m-au lăsat să stau cu nimeni, cu colegele mele, iar acum se putea și cu colegele și cu acea doamnă.

M-au trimis la un alt salon și, vă rog să mă credeți, am rămas traumatizată când mă gândesc la acel așa zis salon. Eu nu știu dacă ăla e salon sau temniță. Ne-am reîntors în Ginecologie cu toate bagajele după noi, de trei săptămâni fiind internată și neavând voie să dăm nici o bluză la spălat acasă, le uscam pe galeria de la perdeaua care nu mai era.

La Ginecologie nu ne-au reprimit, iar medicul Cătălin Tănase și asistenta Melania Bălăceanu au țipat la noi să-i dăm drumul de acolo, să ne fie rușine că am îmbolnăvit copiii. Am stat o oră afară și am vrut să sun la 112. Am cerut un salon din care să vedem măcar lumina zilei, adică să aibă ferestre.

Au spus că suntem obraznice că am cerut să ne pună cablu la televizorul pe care l-am adus de acasă. Nu puteam să mai stau închisă într-o cameră și să mă uit pe pereți. Ferestrele din salonul 3 de la Chirurgie sunt aproape de tavan, iar lumina vine din salonul vecin. Nu vezi decât pereți albi și paturi albe”, a povestit pacienta.