Caz straniu de spionaj în Israel. Doi frați au dat Iranului informații false, generate cu AI, dar sunt acuzați în propria țară

ADVERTISEMENT

Doi frați din apropierea Ierusalimului au dat de bucluc, pentru că au furnizat informații unui agent al Iranului, însă informațiile erau fabulații create cu ajutorul inteligenței artificiale, cei doi mizând pe mai multe asemenea platforme: ChatGPT, Grok și Gemini, scriu și . Pentru aceste „informații”, frații, ambii cu puțin trecuți de 20 de ani, au încasat în jur de 32.000 de dolari în criptomenede.

„Infiltrați” în Unitatea 8200

„Colaborarea” cu Iranul a început în august 2025, când un iranian l-a abordat pe unul dintre frați pe Telegram și l-a întrebat dacă nu vrea să facă niște bani. Bănuind că este vorba de un iranian, tânărul a pretins că este student IT care se pregătește să intre în Unitatea 8200, un grup de informații de elită din cadrul armatei din Israel. Mai mult, a pretins că este are un prieten în această unitate, iar ca să dovedească acest lucru a folosit actul de identitate și permisul de conducere al unei persoane reale, documentele găsindu-le online.

ADVERTISEMENT

În continuare, tânărul și fratele său i-au trimis iranianului capturi de ecran al unor conservații regizate cu agentul din Unitatea 8200 în care părea că ar fi reușit să-l racoleze și pe acesta. Pentru a fi mai convingători, tânărul a realizat cu ajutorul ChatGPT și o fotografie în care apărea alături de presupusul membru al Unității.

După ce a fost convins că a reușit să racoleze persoane din Israel ce-i puteau oferi informații prețioase, iranianul a început să primească tot felul de gogomănii, însă cu o aparență de veridicitate. Primul a fost un document „confidențial”, redactat tot cu ajutorul AI, în care era vorba despre o presupusă implicare israeliană în prăbușirea elicopterului fostului președinte al Iranului, Ebrahim Reisi, mort în 2024.

ADVERTISEMENT

Agent fictiv al Israelului în Iran

Ulterior, frații i-au transmis agentului că Unitatea 8200 întocmește o hartă a obiectivelor în cazul unui atac în Iran al Israelului. După ce l-au ținut puțin cu sufletul la gură, i-au trimis un document PDF în care erau trecute mai multe obiective și coordonatele lor, pe care cei doi „spioni” le-au găsit folosind Google Maps: un aeroport în Teheran, casa unui înalt demnitar iranian și o fabrică suspectată că ar fi depozit de armament.

ADVERTISEMENT

La începutul lunii ianuarie, când ample de stradă, cei doi frați au mai trimis o listă cu potențiale ținte ale unor atacuri întreprinse de Israel și SUA, dar asta după ce au întrebat Gemini care ar fi cele mai probabile obiective ale unor asemenea atacuri. Ca să confere un sentiment al iminenței loviturilor, frații i-au transmis iranianului că Unitatea 8200 a intrat în stare de alertă sporită.

ADVERTISEMENT

Luați de valul jocului de-a spionii, frații au trimis informații despre un presupus spion aflat în Iran și racolat de Israel. Datele acestuia le găsiseră pe Telegram și le-au folosit ca să brodească o poveste cum că respectivul iranian ar fi oferit date care au dus la de la Teheran. De data aceasta, au folosit Grok ca să creeze profilului „agentului” pe care Israel l-ar fi avut în Iran: știa să opereze drone de atac, avea permis de motocicletă și a fost recrutate de agenții israelieni prin intermediul rețelelor sociale.

Avocatul cere decorarea clienților săi

Ținând cont de natura dosarului, presa din Israel nu a putut afla cum au fost prinși cei doi de serviciile israeliene de informații, însă avocatul lor a catalogat punerea lor sub acuzare pentru contact cu un agent străin și furnizarea de informații inamicului drept „scandaloasă”. El a spus că frații nu sunt trădători, ci „frați sioniști patrioți” care au încercat să înșele Teheranul, nu să-l ajute.

ADVERTISEMENT

„Intenția lor a fost să prejudicieze și să înșele dușmanul iranian și au reușit să o facă. În loc să fie puși sub acuzare într-un dosar inutil, statul ar trebui să le acorde Premiul Israel pentru contribuția lor la securitatea națiunii (…) Mintea evreiască este cunoscută pentru inventivitate și, ca fii loiali ai Start-Up Nation, au vândut informații fabricate iranienilor folosind Chat GPT pentru bani”, a spus avocatul.

Unul dintre frați este în continuare în arest preventiv, însă amândoi vor fi aduși în fața instanței la proces.