Caz suspect la Maternitatea Odobescu. O fată de 17 ani a murit imediat după naștere, deși i s-a spus că nu are nimic: „Mi-a zis că n-am făcut abonament la salvare”

Este anchetă la Timișoara, după ce o fată de 17 ani, gravidă, a murit la doar câteva ore după naștere. A fost plimbată la mai multe spitale în timp ce avea dureri atroce, însă de fiecare dată i s-a spus fie că nu este momentul să nască, fie că nu are nicio altă problemă de sănătate.

Caz suspect la Maternitatea Odobescu, unde o fată de 17 ani a murit imediat după naștere

Unitatea medicală a intrat în conflict cu familia fetei, care acuză faptul că tânăra nu a fost tratată corespunzător, deși acuza dureri și stări acute de rău.

„Având în vedere evenimentul prezentat în mass-media cu privire la decesul unei tinere de 17 ani, după ce a născut, poliţiştii au demarat verificările din cursul zilei de 13 august 2025, pentru stabilirea întregii situaţii de fapt şi dispunerea măsurilor legale în consecinţă”, a transmis IPJ Timiş.

Inițial, adolescenta a ajuns la Maternitatea Bega, unde medicii au spus că nu necesită niciun fel de tratament. A fost trimisă acasă, spunându-i-se că nu are de ce să se îngrijoreze, deși durerile persistau.

„Pacienta a fost internată în Maternitatea Bega între 31.07 și 4.08.2025. În 9 august, la ora 14.00 aproximativ, însoțită de mamă, a mers la Maternitatea Bega, pentru durere, unde a fost consultată. A decis să vină după două ore la Maternitatea Odobescu pentru că avea deja contracții intense. Evaluarea imediată a relevat ca tânăra era în travaliu și a fost internată. Mama a semnat consimțământul și a lăsat un număr de contact”, a explicat managerul Spitalului Municipal Timișoara, Stela Iurciuc.

Cum se apără spitalul

Despre naștere, reprezentanții unității medicale au spus că a avut loc rapid, însă la scurt timp tânăra a intrat în stop cardio-respirator. În ciuda manevrelor de resuscitare, inima ei nu a mai putut fi repornită.

„Imediat după naștere, în timp ce pacienta se afla sub monitorizare la sala de travaliu, din nefericire, în perioada de lehuzie imediată, pacienta a prezentat stop cardio-respirator. S-au practicat toate manevrele de resuscitare, dar, din păcate, pacienta nu a răspuns la acestea”, au transmis reprezentanții Maternității Odobescu.

Purtătorul de cuvânt al Spitalului Municipal Timișoara, Alexandru Hut, a declarat că raportul referitor la cauza morții este în curs de finalizare, însă se suspectează o embolie pulmonară.

„Nu avem un rezultat al necropsiei. Suspiciunea clinică și a medicului curant este de accident embolic. Se întâmplă după naștere, într-un procent destul de mic, dar sunt complicații grave”, a declarat acesta.

Mama minorei însărcinate acuză medicii de neglijență

, spunând că toți medicii au tratat-o cu indiferență pe fiica ei. Când în sfârșit s-a decis începerea nașterii, la Maternitatea Odobescu, minora era deja pe moarte din cauza infecției.

„Mi-au zis că nu are nimic. Mi-au dat-o înapoi acasă, au zis că nu are membranele rupte, nu e de naștere, că e ceva normal să mai aibă puține dureri. M-am dus din nou la ei. La fel, mi-au zis că nu are nimic. Au internat-o pentru două zile, a treia zi mi-au dat-o acasă tot așa. Eu am semnat să-i facă cezariană dacă cumva sunt complicații. Nu i-o făcut nimic. Au fost două doctorițe pe salvare. Mi-au zis că trebuie să nască și s-ar putea să și nască până la Timișoara.

Când am ajuns la spital, nu au mai fost de născut. Doamna doctor a zis că nu-i de născut. A zis că nu e dilatată și până nu se rupe apa să nu mai chem ambulanța că nu am făcut abonament la salvare. Am zis «doamnă dragă, eu sunt mamă, am născut șase copii, eu știu ce înseamnă o durere de naștere, fata mea are dureri mari de azi-dimineață de la ora 5.00». Ea mi-a zis că astea nu-s dureri de naștere”, a povestit, pentru , mama fetei de 17 ani.

Anchetă la maternitate după moartea tinerei mame

Femeia a mai povestit cum, trimisă acasă cu fata, a mers la la secția de Obstetrică-Ginecologie a Spitalului Municipal, de unde .

„Doamna doctor de acolo de la Urgență mi-a făcut comandă la taxi și m-a trimis la maternitate. Când am ajuns la maternitate, fata era dilatată șase centimetri. Dincolo mi-au zis că nu-i dilatată. Imediat domnul doctor a internat-o și a pus-o în sala de naștere, dar fata mea era toată infectată. I-au fost afectați plămânii, ficatul, rinichii pentru că doctorii de la Bega nu i-au făcut nimic, au lăsat-o să moară”, acuză mama tinerei.

Potrivit unui document pus la dispoziție de mama fetei însărcinate, în ziua morții aceasta nu prezenta „o urgență obstetricală în momentul consultului”, se arată în fișa de examinare, prin care se recomandă „revenirea în clinică la debut de travaliu”.

În acest caz a fost demarată o anchetă amplă pentru a se afla condițiile în care tânăra mamă, al cărei bebeluș este sănătos, a murit la scurt timp după naștere.