Un fost baschetbalist și-a desfigurat iubita cu 61 de pumni. E anchetat pentru tentativă de omor. Video

Imagini incredibile în Brazilia. O femeie a ajuns desfigurată la spital după ce a fost bătută de iubitul ei. Poliția a deschis o anchetă.
Alex Bodnariu
07.08.2025 | 08:00
Caz terifiant în Brazilia. Un fost baschetbalist și-a desfigurat iubita cu 61 de pumni în figură. E anchetat pentru tentativă de omor

Caz șocant de violență domestică în Brazilia. O femeie a fost băgată în spital de iubitul său, fost jucător profesionist de baschet. Aceasta a fost lovită cu pumnul în figură de peste 60 de ori. Bărbatul a fost arestat pentru tentativă de omor.

Scene cumplite în Brazilia. Fostul baschetbalist poate ajunge la închisoare după ce și-a bătut partenera

Igor Eduardo Pereira Cabral, fost baschetbalist în vârstă de 29 de ani, a avut o criză de gelozie în lift. După ce a citit un mesaj din telefonul partenerei sale, a luat-o razna. A desfigurat-o pe femeie cu 61 de lovituri de pumn.

Atacul a fost surprins de camerele de supraveghere și, potrivit anchetatorilor, ar fi fost declanșat de o criză de gelozie, după ce Cabral a descoperit în telefonul Julianei o conversație cu un prieten de-al lui, fără conotații romantice.

Femeia a suferit multiple fracturi la nivelul feței și maxilarului și a avut nevoie de mai multe intervenții chirurgicale. Arestul preventiv al agresorului a fost confirmat ulterior. Cazul este investigat de Poliția Specializată în Protecția Femeilor.

Clipe de coșmar pentru victimă. Totul a fost surprins de camere de supraveghere

Secvențele surprinse de camerele de supraveghere și distribuite masiv pe rețelele sociale arată brutalitatea atacului: timp de 35 de secunde, Cabral a lovit-o repetat pe Juliana, care s-a strâns într-un colț al liftului, încercând să se protejeze.

Juliana a declarat că relația lor, începută în urmă cu doi ani, era instabilă și marcată de episoade de comportament agresiv. Tot ea a menționat că, înaintea atacului, Cabral ar fi amenințat-o cu moartea, ceea ce ar putea încadra fapta la tentativă de feminicid, conform legislației braziliene.

Igor Cabral, cunoscut în trecut pentru cariera sa de baschetbalist în competițiile regionale din Rio Grande do Norte, riscă acum să-și piardă libertatea. Ancheta e în curs și este foarte probabil să stea ani buni în spatele gratiilor.

