Caz tulburător în Constanța. Un bărbat stă de trei zile cu soția moartă în casă pentru că nu are bani să o îngroape

Sărăcia stă la baza unui caz cutremurător petrecut în aceste zile în Constanța. Trupul neînsuflețit al unei femei de 53 de ani stă de trei zile într-un apartament.

Un bărbatul din Constanța stă cu soția moartă în casă pentru că nu are bani de înmormântare

Un bărbat de 66 de ani din Constanța doarme cu soția moartă în casă de la începutul acestei săptămâni. Omul a declarat că a încercat să facă tot posibilul pentru a o îngropa, însă pur și simplu nu are resurse financiare pentru a-i organiza ceremonia.

În ciuda faptului că a cerut ajutor, nimeni nu îl bagă în seamă, astfel că bărbatul nu are încotro și trebuie să locuiască cu soției.

”Am cerut ajutor peste tot, nimeni nu mă bagă în seamă. Am dormit cu ea în casă, după care am dormit la un vecin. O să merg și la primar, deja am scandal cu vecinii…”, a spus cetățeanul pentru publicația .

În vârstă de 53 de ani, soția bărbatului din orașul de la malul Mării era bolnavă, fiind încadrată cu handicap de gradul II. În ultimele zile, starea ei de sănătate s-a degradat, iar pe 22 martie a decedat.

Vecinii spun că mai suportă mirosul care vin din apartamentul defunctei. Bărbatul îndurerat nu știe ce să mai facă. ”S-o arunc în stradă?!”, se întreabă el.

”Miroase îngrozitor, nu mai putem sta în case… Nu se poate așa ceva. Efectiv este inadmisibil”, au spus locuitorii blocului respectiv, pentru presa locală.

Ce spun autoritățile despre această situație din Constanța

Bărbatul din Constanța spune că atât cei de la Ambulanță cât și cei de la cunosc cazul. Ambele instituții i-au transmis că este responsabilitatea sa să o îngroape. ”Le-am spus că nu am posibilitate… Nu am nici un ban”, spune bărbatul.

”Când au venit cei de la Ambulanță mi-au zis că asta e tot și că trebuie s-o îngrop. Le-am spus că nu am posibilitate… Nu am nici un ban. Ea avea pensie de handicap, eu nu am nici un venit. Mi-au zis că ei nu știu… Am sunat la Poliție apoi. A venit Poliția și mi-a zis s-o îngrop”.

Cetățeanul din Constanța e disperat și spune că nu știe ce să facă. ”Nu știu ce să fac. S-o arunc în stradă? Ce să fac?? Ultima dată, Poliția mi-a zis să mă duc la primar. Uitați, stau aici, în casă, cu ea. Am mai dormit la un vecin”, a spus acesta.