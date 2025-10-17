Caz uluitor de rasism în România! Jucătorii, disperați de injurii și scandările cu tentă: „Copiii pleacă plângând de la fiecare meci”

Ultima etapă din Liga a 5-a din Buzău a stârnit un scandal de proporții. FC Simileasca își acuză adversarii de scandări rasiste, asta în contextul în care majoritatea jucătorilor legitimați sunt de etnie rromă.

Caz uluitor de rasism în România, la FC Simileasca

Fotbalul din România trece printr-un nou caz uluitor de rasism. FC Simileasca, formație din Liga a 5-a din Buzău, acuză restul echipelor de jigniri grave. Arbitrii delegați par a fi „complici”, aceștia neintervenind în momentul în care atât jucătorii, cât și suporterii aruncă scandări cu tentă.

FANATIK a stat de vorbă cu Coman Alexandru, jucător și fondator al echipei FC Simileasca. Oficialul clubului a transmis cum a stat situația în ultima etapă din campionat, când adversarul FC Topliceni a aruncat vorbe rasiste la adresa jucătorilor de la FC Simileasca, o echipă formată în principal de fotbaliști cu etnie rromă.

„Am avut duminica trecută un meci la Liga a 5-a, etapa a 6-a. E vorba de FC Topliceni, o echipă din partea Râmnicului Sărat. Oficialii gazdelor și jucătorii ne tot făceau țigani, gherțoi… Ne făceau în toate felurile! Spuneau să plecăm la noi în cartier, că noi nu avem că căuta la ei”, a explicat Coman Alexandru.

Arbitrul a permis să se fumeze pe banca de rezerve

Coman Alexandru a prezentat un caz ce nu pare în actualitate cu secolul în care trăim. Jucătorul de la FC Simileasca a scos în evidență cum un fotbalist advers fuma pe banca de rezerve, însă arbitrul a intervenit abia după ce a ieșit un scandal monstruos. În urma acestui eveniment, Coman Alexandru a văzut cartonașul roșu.

„În minutul 60, un adversar fuma pe banca de rezerve. Observatorul nu spunea nimic, arbitrul central la fel. Noi, echipa oaspete, am anunțat domnul arbitru că un jucător fumează pe banca de rezerve, cum de se permite așa ceva? După faza aceea, cei de la Topliceni au sărit, au spus că așa facem noi, țiganii, de fiecare dată.

După acest eveniment a ieșit un scandal pe teren, și cei de la Topliceni au sărit la bătaie. Noi am vrut să părăsim terenul după acea fază, eu am primit cartonașul roșu, însă colegii mei au vrut să continue meciul, chiar dacă era pierdut. Ei voiau să joace până la capăt”, a adăugat jucătorul de la FC Simileasca.

Evenimente se produc și la echipele de juniorii. Copiii ies plângând de la fiecare meci

În încheiere, Coman Alexandru a mărturisit că , ci și la cele de juniori. Clubul FC Simileasca a notificat AJF Buzău, însă fără succes. Oficialul clubului susține că îi vor afecta pe copii pe termen lung, cei mici ieșind în lacrimi după fiecare meci disputat.

„Echipa aceasta, FC Simileasca, a fost făcută în special pentru copii. Am vrut să îi ajut, doar că și la juniori sunt probleme. De fiecare dată, oriunde îi prind, îi fac în toate felurile, spun că sunt amărâți. Din 6 etape, în doar două rânduri nu au fost jigniri la adresa copiilor. Nu mi se pare deloc normal, unii copii ies aproape meci de meci plângând de pe teren. Ei nu înțeleg acum, dar mai târziu o să îi afecteze aceste lucruri.

Mă deranjează că AJF sau arbitrii nu primesc cazul în primire. Am vorbit la comisii, am vorbit de suspendarea mea. Au început și ei să se mire când au auzit că arbitrii nu pun piciorul în prag. AJF ar trebui să îi avertizeze pe arbitrii că a fost prima dată, iar ulterior, când se repetă, să le dea o amendă. Nu e deloc ok ce se întâmplă, sunt copii până la urmă”, a conchis Coman Alexandru.

Proiect fabulos început de FC Simileasca

În urma evenimentelor recente, clubul FC Simileasca a decis să ia o poziție fermă, anume să lupte împotriva rasismului. Într-o postare de pe pagina oficială de Facebook, echipa a transmis un mesaj clar, anume „Stop Racism” (n.r. – opriți rasismul).

Anterior, FC Simileasca anunțase că astfel de scandări nu au ce căuta în fotbal, fie el unul amator: „Rasismul nu trebuie permis în fotbal! De-aia iese scandal la fiecare meci, că arbitrii le permit echipelor să facă ură de rasă”.