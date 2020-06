Caz uluitor în lupta împotriva COVID-19. O firmă de analize a oferit date eronate către OMS

O firmă de analize a datelor medicale din SUA a oferit detalii eronate despre COVID-19 către Organizația Mondială a Sănătății (OMS).

Conform bzi.ro, care citează o investigație făcută de The Guardian, OMS a luat de bune datele oferite de firma americană de analize Surgisphere și a modificat politici şi tratamente în cazul coronavirusului.

Compania, care are printre angajați un scriitor de literatură ştiinţifico-fantastică şi un model pentru conţinut destinat adulţilor, a furnizat date pentru numeroase studii despre COVID-19, dar până acum nu a putut explica în mod adecvat sursele datelor ori metodologia.

Datele pe care compania pretindea că le-a obţinut de la peste o mie de spitale din întreaga lume au format baza unor articole ştiinţifice care au condus la modificări ale politicilor privind tratamentele în cazul COVID-19 în ţări latino-americane.

Două reviste medicale au publicat studii în baza acestor date

De asemenea, datele au condus la decizia OMS şi a unor institute de cercetare din diverse ţări de oprire a testelor cu medicamentul controversat hidroxiclorochină. Miercuri, OMS a anunţat că testele vor fi reluate.

Două dintre principalele reviste medicale din lume, The Lancet şi New England Journal of Medicine, au publicat studii elaborate pe baza datelor furnizate de firma de analizare a datelor medicale Surgisphere.

Un audit independent asupra provenienţei şi validităţii datelor a fost comandat de autori neafiliaţi companiei Surgisphere, în contextul ”preocupărilor generate asupra credibilităţii bazei de date”.

Investigația publicației britanice a scos la suprafață mai multe neconcordanțe. Verificările efectuate în materiale publice sugerează că despre angajaţi ai companiei Surgisphere sunt doar puţine date ori niciuna, neavând nici pregătire ştiinţifică.

Sapan Desai, directorul companiei, figurează în trei procese de malpraxis medical

Pagina de LinkedIn a companiei are mai puţin de 100 de persoane care urmăresc conţinutul, iar săptămâna trecută prezenta şase angajaţi. Miercuri, lista a fost redusă la trei angajaţi.

Deşi Surgisphere susţine că deţine una dintre cele mai mari baze de date despre spitale din lume, aproape că nu are deloc prezenţă online. Până luni, secţiunea de ”contacte” a site-ului direcţiona mesajele către o platformă WordPress a unui site de criptomonede, generând dubii asupra posibilităţii spitalelor de a se alătura bazei de date.

Sapan Desai, directorul companiei, figurează în trei procese de malpraxis medical, care nu au legătură cu baza de date a Surgisphere. Desai a catalogat acuzaţiile care i-au fost aduse drept ”nefondate”.

În anul 2008, Desai a lansat o campanie pentru colectarea de fonduri pe site-ul Indiegogo, promovând ceea ce a numit drept ”un dispozitiv portabil de amplificare cognitivă de viitoare generaţie care poate ajuta la realizarea a ceea ce nu se credea a fi vreodată posibil”. Dispozitivul nu a fost realizat.