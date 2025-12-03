Sport

Caz uluitor la Barcelona! Un jucător important este indisponibil, deși se află la 100% din punct de vedere fizic

Un fotbalist important de la Barcelona a cerut clubului o pauză și va fi indisponibil în următoarea perioadă. Acesta nu se confruntă însă cu o problemă fizică.
Bogdan Mariș
03.12.2025 | 10:05
Un jucător important de la Barcelona a solicitat o pauză din partea clubului pentru a se recupera din punct de vedere mental. FOTO: Hepta
Ronald Araujo traversează un moment foarte complicat la Barcelona. Uruguayanul a comis o eroare majoră în meciul din Champions League cu Chelsea, fiind eliminat pentru două cartonașe galbene primite încă din prima repriză. Acesta a lipsit la victoria cu Alaves, 3-1, iar motivul oferit de club a fost o problemă la stomac, însă presa din Spania a dezvăluit adevărul: sud-americanul a cerut clubului o pauză pentru a se recupera din punct de vedere mental.

Caz incredibil la Barcelona: un jucător important a cerut o perioadă de pauză pentru a se recupera mental

Blamat de o parte dintre suporteri, dar şi de mai mulţi analişti, pentru înfrângerea dură suferită de Barcelona pe terenul lui Chelsea, 0-3, Ronald Araujo traversează o perioadă complicată. Fundașul a fost criticat pentru eliminarea de la Londra, deoarece cartonașele galbene încasate au sosit într-un mod incredibil: primul pentru proteste, iar al doilea pentru un fault dur și fără rost asupra lui Cucurella.

Deși se află la 100% din punct de vedere fizic, Araujo nu a făcut parte din lot pentru următorul meci al catalanilor, victoria din La Liga cu Alaves, 3-1, iar presa din Spania a dezvăluit că fotbalistul a solicitat clubului o pauză pentru a se recupera din punct de vedere mental. Evident, aceasta nu are un termen prestabilit, sud-americanul urmând să revină doar în momentul în care simte că a trecut peste problemele care îl afectează.

Ce a declarat președintele Barcelonei despre situația lui Ronald Araujo

Cerința lui Ronald Araujo a fost acceptată de conducerea clubului, președintele Joan Laporta și directorul sportiv Deco fiind de acord ca acesta să ia o pauză până își va reveni. „Vreau să-l încurajez și să-l apăr pe Araujo. A fost criticat dur și nu cred că este corect. Dă totul pe gazon, este căpitanul nostru și acum trebuie să depășească acest moment pentru că este o persoană emotivă, cu sentimente puternice.

Trece printr-o perioadă grea și vreau să-i transmit că suntem alături de el, că trebuie să meargă înainte, toți câștigăm și toți pierdem, nu există o singură persoană care să fie responsabilă pentru victorii sau înfrângeri”, a afirmat Joan Laporta după meciul cu Chelsea, conform Mundo Deportivo.

Cum s-a văzut în vestiar solicitarea lui Ronald Araujo

Ronald Araujo este un personaj apreciat în vestiarul Barcelonei, fiind al doilea în „ierarhia” căpitanilor, după Marc-Andre ter Stegen, care nu a jucat până acum în acest sezon, fiind afectat de o problemă medicală. În acest context, uruguayanul este susținut în continuare de coechipieri, dar și de antrenorul Hansi Flick.

Înainte de partida foarte importantă pe care Barcelona o va disputa marți, de la ora 22:00, pe teren propriu contra lui Atletico Madrid, tehnicianul german a fost întrebat despre situația lui Araujo. „Ronald nu este pregătit să joace. Este o chestiune privată și nu voi spune mai multe. Vă rog să respectați asta, asta este tot ce pot spune”, a afirmat Flick.

