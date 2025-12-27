Caz unic în fotbalul mondial! Cine e selecționerul, aflat acum în prim-plan, care a antrenat 12 naționale până la 52 de ani

ADVERTISEMENT

Naționala statului Mali a încurcat marea favorită, Maroc, la Cupa Africii, chiar la ea acasă.

Belgianul Tom Saintfiet a antrenat 12 naționale

Mali, bronzul competiției din 2012 și 2013, este una dintre echipele care se bucură de aportul unui selecționer, cu o activitate unică în fotbalul mondial. Până la 52 de ani, belgianul Tom Saintfiet a antrenat 12 naționale.

El a ajuns în această situație în numai 16 ani. A debutat ca selecționer la Namibia, în 2008, și apoi a luat la rând Zimbawe, Etiopia, Yemen, Malawi, Togo, Bangladesh, Trinidad Tobago, Malta, Gambia, Filipine, iar din 2024 conduce Mali.

Cel mai scurt mandat l-a avut la naționala statului Tom Saintfiet a stat pe banca acesteia la un singur joc, în 2018, pe care l-a câștigat. Majoritatea experiențelor lui ca selecționer au fost extrem de scurte.

Un globe-trotter fără nicio performanță notabilă

Belgianul a pregătit Bangladesh, Malawi și Malta, câte trei meciuri, Etiopia, Filipine și Trinidad Tobago, câte patru meciuri, Yemen, cinci meciuri, și Togo, șapte meciuri. Cel mai consistent mandat l-a avut la cârma Gambiei, pe care a antrenat-o în 44 de partide.

Înainte de a deveni selecționer, dar și între mandatele sale, cel poreclit Sfântul a mai antrenat și în Belgia, Olanda, Qatar, Feroe, Africa de Sud, Nigeria, Finlanda, Iordania, Germania, Arabia Saudită și Guineea. Un adevărat globe-trotter, fără nicio performanță remarcabilă, dar cu o imagine suficient de bună pentru a trece de la un contract la altul.

A protestat vehement la adresa FIFA

Tehnicianul belgian este unul dintre antrenorii care și-a exprimat indignarea față de decizia FIFA de a amâna data eliberării jucătorilor africani din Europa, pentru Cupa Africii, de la 8 decembrie la 15 decembrie.

„Aceasta este o lipsă flagrantă de respect față de fotbalul african și este neprofesionist din partea FIFA. A trebuit să ne pregătim pentru turneu doar 5 sau 6 zile. Nici nu am putut implementa pe deplin planurile făcute.

Există, de asemenea, un risc mult mai mare de accidentare pentru jucători, deoarece nu există o perioadă de recuperare. Ei vin de la cluburile lor cu o încărcătură uriașă de meciuri și trebuie să treacă direct la o competiție solicitantă precum aceasta.

Cred că și Cupa Africii merită respect din partea FIFA. Regula de două săptămâni de pregătire înainte de un turneu ar trebui să se aplice tuturor. Este o adevărată rușine pentru fotbalul african tratamentul la care am fost supuși”, a spus Saintfiet.

Naționala statului Mali a remizat cu Zambia și Maroc și va juca ultimul meci de la Cupa Africii contra celor din Insulele Comore. Vedetele malienilor sunt cei doi atacanți din Turcia, Nene (Fenerbahce) și Toure (Beșiktaș).