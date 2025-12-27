Sport

Caz unic în fotbalul mondial! Cine e selecționerul, aflat acum în prim-plan, care a antrenat 12 naționale până la 52 de ani

Tehnicianul a cărui echipă a furnizat o mare surpriză la Cupa Africii 2025 este un adevărat globe-trotter, pregătind un număr record de echipe naționale
Catalin Oprea
27.12.2025 | 11:30
Caz unic in fotbalul mondial Cine e selectionerul aflat acum in primplan care a antrenat 12 nationale pana la 52 de ani
SPECIAL FANATIK
Tom Saintfiet a antrenat 12 naționala până la 52 de ani FOTO X
ADVERTISEMENT

Naționala statului Mali a încurcat marea favorită, Maroc, la Cupa Africii, chiar la ea acasă. Partida, disputată la Rabat, s-a terminat 1-1 și aduce șanse importante celor din Mali de a se califica în optimile competiției.

Belgianul Tom Saintfiet a antrenat 12 naționale

Mali, bronzul competiției din 2012 și 2013, este una dintre echipele care se bucură de aportul unui selecționer, cu o activitate unică în fotbalul mondial. Până la 52 de ani, belgianul Tom Saintfiet a antrenat 12 naționale.

ADVERTISEMENT

El a ajuns în această situație în numai 16 ani. A debutat ca selecționer la Namibia, în 2008, și apoi a luat la rând Zimbawe, Etiopia, Yemen, Malawi, Togo, Bangladesh, Trinidad Tobago, Malta, Gambia, Filipine, iar din 2024 conduce Mali.

Cel mai scurt mandat l-a avut la naționala statului Zimbabwe, antrenată acum de românul Mario Marinică. Tom Saintfiet a stat pe banca acesteia la un singur joc, în 2018, pe care l-a câștigat. Majoritatea experiențelor lui ca selecționer au fost extrem de scurte.

ADVERTISEMENT
Putin va băga mâna în buzunarele contribuabililor ruşi pentru a-şi finanţa războiul din...
Digi24.ro
Putin va băga mâna în buzunarele contribuabililor ruşi pentru a-şi finanţa războiul din Ucraina. Măsuri economice dure

Un globe-trotter fără nicio performanță notabilă

Belgianul a pregătit Bangladesh, Malawi și Malta, câte trei meciuri, Etiopia, Filipine și Trinidad Tobago, câte patru meciuri, Yemen, cinci meciuri, și Togo, șapte meciuri. Cel mai consistent mandat l-a avut la cârma Gambiei, pe care a antrenat-o în 44 de partide.

ADVERTISEMENT
L-a umilit doar pentru că este român, dar nu știa că este milionar....
Digisport.ro
L-a umilit doar pentru că este român, dar nu știa că este milionar. A primit lecția vieții sale

Înainte de a deveni selecționer, dar și între mandatele sale, cel poreclit Sfântul a mai antrenat și în Belgia, Olanda, Qatar, Feroe, Africa de Sud, Nigeria, Finlanda, Iordania, Germania, Arabia Saudită și Guineea. Un adevărat globe-trotter, fără nicio performanță remarcabilă, dar cu o imagine suficient de bună pentru a trece de la un contract la altul.

A protestat vehement la adresa FIFA

Tehnicianul belgian este unul dintre antrenorii care și-a exprimat indignarea față de decizia FIFA de a amâna data eliberării jucătorilor africani din Europa, pentru Cupa Africii, de la 8 decembrie la 15 decembrie.

ADVERTISEMENT

Aceasta este o lipsă flagrantă de respect față de fotbalul african și este neprofesionist din partea FIFA. A trebuit să ne pregătim pentru turneu doar 5 sau 6 zile. Nici nu am putut implementa pe deplin planurile făcute.

Există, de asemenea, un risc mult mai mare de accidentare pentru jucători, deoarece nu există o perioadă de recuperare. Ei vin de la cluburile lor cu o încărcătură uriașă de meciuri și trebuie să treacă direct la o competiție solicitantă precum aceasta.

Cred că și Cupa Africii merită respect din partea FIFA. Regula de două săptămâni de pregătire înainte de un turneu ar trebui să se aplice tuturor. Este o adevărată rușine pentru fotbalul african tratamentul la care am fost supuși”, a spus Saintfiet.

Naționala statului Mali a remizat cu Zambia și Maroc și va juca ultimul meci de la Cupa Africii contra celor din Insulele Comore. Vedetele malienilor sunt cei doi atacanți din Turcia, Nene (Fenerbahce) și Toure (Beșiktaș).

Marius Lăcătuș, la Dinamo!? Fostul șef al „Fiarei” de la Steaua spune care...
Fanatik
Marius Lăcătuș, la Dinamo!? Fostul șef al „Fiarei” de la Steaua spune care este, de fapt, adevărul
Lovitură pentru FCSB?! Florin Tănase ar putea pleca în această iarnă: „Un transfer...
Fanatik
Lovitură pentru FCSB?! Florin Tănase ar putea pleca în această iarnă: „Un transfer foarte bun”
Balon de Aur la… mașini! Lamine Yamal are bolizi de lux în garaj,...
Fanatik
Balon de Aur la… mașini! Lamine Yamal are bolizi de lux în garaj, deși nu deține permis de conducere. Foto
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Parteneri
Cum a cucerit-o Banciu pe colega sa de cameră: 'Venea cu alt hăndrălău...
iamsport.ro
Cum a cucerit-o Banciu pe colega sa de cameră: 'Venea cu alt hăndrălău în fiecare seară, dar apoi am dormit 3 săptămâni în același pat'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 116 de pagini de emoții + Calendar Sportiv 2026 + Catalog Champions League CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!