Caz unic în fotbalul mondial! Jumătate dintre echipele din SuperLiga au jucat, în ultimii 10 ani, în Liga 4

Sezonul 2022-2023 din SuperLiga este unul care adună la start mai multe echipe cu tradiţie în fotbalul românesc, dar care, în ultimii 10 ani, au evoluat la nivelul judeţean, în Liga 4. Vorbim de 50% dintre cluburile primei ligi, un caz unic la nivel mondial.

FC Argeş a pornit ascensiunea în sezonul 2011-2012

După scandalul “Mită pentru arbitri”, FC Argeş a fost retrogradată în Liga 2, la finalul sezonului 2008-2009, iar după patru ani a intrat în faliment. În acelaşi timp, municipalitatea a înfiinţat echipa SCM Piteşti, care a promovat în Liga 3 la finalul sezonului 2011-2012.

Echipa s-a menţinut în al treilea eşalon până în sezonul 2016-2017, când a obţinut promovarea în Liga 2. În vara lui 2017, municipalitatea a cumpărat brandul FC Argeş, pentru 555.000 de lei, după două oferte refuzate, şi l-a transferat la echipa de fotbal a lui SCM Piteşti. La finalul sezonului 2019-2020, FC Argeş a obţinut promovarea în SuperLiga, după ce a terminat pe locul 2 în eşalonul seund.

FC Argeş: 2011-2012 (promovare din Liga 4 în Liga 3), 2016-2017 (promovare din Liga 3 în Liga 2), 2019-2020 (promovare din Liga 2 în SuperLiga)

Anul 2014, punctul de pornire pentru UTA Arad şi Sepsi Sfântu Gheorghe

În timp ce Adrian Marţian a preluat-o pe UTA Arad în vara lui 2013, fanii echipei au înfiinţat un nou club, sub numele de UTA Bătrâna Doamnă, care a luat locul formaţiei secunde din Liga 4. La scurt timp, echipa fanilor a primit logo-ul, palmaresul şi culorile de la asociaţia suporterilor, iar clubul din Liga 2 a fost exclus de FRF după ce nu s-a prezentat la două meciuri.

La finalul sezonului 2013-2014, UTA Arad promova în Liga 3, iar un an mai târziu ajungea în Liga 2. Arădenii au jucat barajul de promovare în prima ligă la finalul sezonului 2015-2016, însă a fost învinsă de FC Voluntari. Patru ani mai târziu, în 2020, “Bătrâna Doamnă” a obţinut, până la urmă, promovarea în SuperLiga 1.

UTA Arad: 2013-2014 (promovare din Liga 4 în Liga 3), 2014-2015 (promovare din Liga 3 în Liga 2), 2019-2020 (promovare din Liga 2 în SuperLiga)

Tot în sezonul 2013-2014, Sepsi Sfântu Gheorghe reuşea să promoveze în Liga 3, după doi ani petrecuţi la judeţeană. Înfiinţată în 2011, de László Diószegi şi Dávid Kertész, echipa covsăneană a obţinut două promovări consecutive, în 2016 (Liga 2) şi în 2017 (SuperLiga), şi a devenit o prezenţă constantă în prima ligă. Mai mult decât atât, Sepsi a câştigat, în 2022, Cupa României şi Supercupa, primele două trofee din istoria clubului.

Sepsi Sfântu Gheorghe: 2013-2014 (promovare din Liga 4 în Liga 3), 2015-2016 (promovare din Liga 3 în Liga 2), 2016-2017 (promovare din Liga 2 în SuperLiga)

Hermannstadt s-a înfiinţat în 2015 şi după trei ani era în prima ligă

Pe 29 iulie 2015, Primăria Sibiului înfiinţa echipa Hermannstadt, care urma să ducă mai departe tradiţia fotbalistică a oraşului. Clubul a obţinut promovări consecutive, iar după trei ani, în 2018, ajungea în prima ligă, după ce jucase şi pierduse finala Cupei României, în acelaşi an. Sibienii au stat în prima ligă până la finalul sezonului 2020-2021, însă s-au întors în SuperLiga după un singur an petrecut în Liga 2.

Hermannstadt: 2015-2016 (promovare din Liga 4 în Liga 3), 2016-2017 (promovare din Liga 3 în Liga 2), 2017-2018 (promovare din Liga 2 în SuperLiga), 2020-2021 (retrogradare în Liga 2), 2021-2022 (promovare în SuperLiga)

U Cluj şi Petrolul, la braţ din Liga 4 şi până în SuperLiga

În vara lui 2017, Petrolul Ploieşti şi U Cluj scăpau de calvarul unui sezon petrecut în Liga 4. Ambele echipe intraseră în faliment cu un an înainte şi au luat-o de la zero. Ardelenii sub denumirea de ACSF Alb-Negru al Studenților Clujeni, iar ploieştenii cu numele ACS Petrolul 52.

La finalul sezonului 2017-2018, cele două formaţii au promovat din Liga 3 în Liga 2, unde au stat până la finalul stagiunii 2021-2022. În mai, Petrolul Ploieşti a obţinut promovarea directă, de pe locul 1, în timp ce .

U Cluj şi Petrolul: 2016-2017 (promovare din Liga 4 în Liga 3), 2017-2018 (promovare din Liga 3 în Liga 2), 2021-2022 (promovare din Liga 2 în SuperLiga)

Rapid şi FCU Craiova au promovat după momente grele în ligile inferioare

Chiar dacă a obţinut promovarea în prima ligă, în 2016, datoriile uriaşe au sufocat Rapidul, care a intrat în faliment la finalul acelui an. Suporterii s-au împărţit în două tabere, care au înfiinţat AFC Rapid București şi Mişcarea Feroviară CFR. Ambele echipe au promovat în Liga 4, în 2017, iar a doua formaţie i-a cedat locul lui AS Academia Rapid, asociaţie înfiinţată la iniţiativa Primăriei Sectorului 1.

AS Academia Rapid a obţinut promovarea în Liga 3 la finalul sezonului 2017-2018 şi a achiziţionat, în cadrul unei licitaţii, brandul, culorile şi marca clubului desfiinţat în 2016. Giuleştenii au obţinut o nouă promovare, de această dată în Liga 2, în 2019. După două sezoane petrecute în a doua ligă, .

Rapid: 2017-2018 (promovare din Liga 4 în Liga 3), 2018-2019 (promovare din Liga 3 în Liga 2), 2020-2021 (promovare din Liga 2 în SuperLiga)

FCU Craiova a repornit în vara lui 2017, când Adrian Mititelu a înscris echipa în Liga 4. După un an, oltenii au urcat în Liga 3, unde sperau că vor sta un singur an. La finalul sezonului 2018-2019, Turris Turnu Măgurele a reuşit promovarea în detrimentului formaţiei craiovene. În 2020, FCU Craiova a ajuns în Liga 2, iar după încă un an a făcut pasul spre prima ligă.