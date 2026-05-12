Caz unic în lume: finala Cupei României a durat 194 de zile!

ADVERTISEMENT

Cupa României are o istorie lungă de aproape un secol, iar bătăliile pentru prestigiosul trofeu nu s-au dat mereu în formatul în care suntem obișnuiți astăzi. Marius Mitran, specialistul FANATIK, a povestit cum a decurs cea mai lungă și controversară finală a competiției. Vezi cum cucerea Rapid marele trofeu după aproape 200 de zile de confruntări cu rivala Venus.

Cea mai lungă finală de Cupa României din istorie

. Odată cu depășirea fazei semifinalelor, . Marius Mitran, expertul FANATIK, a povestit cu această ocazie o întâmplare cu adevărat spectaculoasă. Totul s-a petrecut în perioada interbelică, iar Rapid avea să pună mâna pe trofeu după aproape 200 de zile de jucat în finală.

ADVERTISEMENT

„Este probabil un caz unic în lume, n-am cercetat toate țările din lume, dar îndrăznesc să spun că e. Finala care a durat 194 de zile. În 1940, cea mai mare rivalitate în acea perioadă a fost între Venus și Rapid București. Venus câștiga campionatele, iar Rapid cucerea 6 Cupe în perioada aceea. Venus, echipa lui Gabriel Marinescu, care era șeful poliției și omul de încredere al regelui Carol al II-lea, pe care îl și ajută în 1930 la gara Băneasa să vină să preia puterea, când se întoarce din autoexil. Echipa aparținea unui domn care se ocupa cu lemn, cu forestiere, Alexandru Elădescu.

E o rivalitate teribilă și ajungem în aprilie 1940 când se joacă finala Cupei României. Cu regele, cu toată lumea, cu nu știu ce, 2-2. Se decide rejucarea. În iunie, din nou, 2-2. În septembrie vin legionarii la putere cu mareșalul Antonescu, pleacă regele Carol al II-lea, vine regele Mihai, se schimbă structura statală, urmează al treilea meci, 4-4. Este considerat cel mai frumos meci din istoria fotbalului românesc interbelic. Cei mai mari jucători ai perioadei interbelice au fost Bodola la Venus și Baratky la Rapid. Amândoi înscriu în aceste meciuri.

ADVERTISEMENT

Și în sfârșit, al patrulea meci, în noiembrie 1940 când câștigă Rapidul după 4 meciuri și imediat la două săptămâni, după acea finală, Gabriel Marinescu, care era arestat și îi hăituise pe legionari, e împușcat în celulă chiar de ei. Dar el era vestit prin multe abuzuri, era vestit și prin faptul că îi procura damele regelui Carol al II-lea. Și povestea spune că, după ce l-au executat, gruparea aia legionară a morții a pus niște dresuri de femeie pe cadavru, pentru că el îi vânase la rândul lor. Meciul final se termină 2-1 pentru Rapid, după 4 meciuri, finala Cupei României pe o durată de aproape 200 de zile. De pe 26 aprilie până pe 9 noiembrie 1940. În presa vremii apare scorul general, 10-9 după toate cele 4 meciuri”, a povestit Marius Mitran la EDIȚIA SPECIALĂ FANATIK.

ADVERTISEMENT

Câte trofee de Cupa României are Rapid în palmares

Rapid a cucerit în istoria sa de peste 100 de ani 13 trofee ale Cupei României. Giuleștenii reușeau timp de 7 ani la rând să pună mâna pe marele trofeu (între 1935 și 1942). Ultima dată când echipa de sub podul Grant câștiga Cupa se întâmpla la finalul sezonului 2006/2007 (după 2-0 cu Poli Timișoara).

ADVERTISEMENT

2012 este anul ultimei finale de Cupa României în care a ajuns Rapid (0-1 cu Dinamo)

5 goluri în 13 meciuri are Daniel Pancu la Rapid în Cupa României (cel mai bun marcator din istoria competiției pentru giuleșteni)