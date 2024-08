Cazare inedită la UNTOLD 2024. Ce oferă un clujean pentru 5.000 de lei

Cazare inedită la . Ce oferă un clujean pentru 5.000 de lei. Tânărul a descris locația unde festivalierii care ajung în oraș în perioada 8 – 11 august se pot odihni, pentru a avea energie pentru următoarea seară.

Locuință unică la UNTOLD 2024. Ce oportunitate surprinzătoare propune un bărbat din Cluj-Napoca pentru suma de 5.000 de lei. Acesta a dezvăluit că este vorba de o sală de box pe care a amenajat-o pentru dormit.

Spațiul se poate închiria pe perioada festivalului, unde oamenii au la dispoziție o cameră pe care se găsesc mai multe saltele, care au lenjerie. Așadar, cei interesați nu trebuie să vină de acasă cu propria lenjerie de pat.

De asemenea, petrecăreții au baie, dar și un living care dispune de o canapea extensibilă, o masă generoasă, un frigider încăpător și o mobilă de bucătărie complet utilată. Turiștii au la dispoziție și o cafetieră.

„Ofer o sală de box pentru Untold, are ventilatoare pentru 8-10 persoane avem paturi și canapele, dar dacă vreți sa fiți mai mulți puteți aduce saltele gonflabile pentru perioada Untold”, este anunțul postat de proprietarul sălii de box din Cluj, conform .

Sală de box, transformată pentru festivalul UNTOLD 2024

„Prețul în perioada 7-12 august, pentru 5 nopți, pentru 8-10 persoane, este în total de 5.000 Ron / 1.000 euro. Pot sosi mai devreme sau să stea câteva nopți după festival, ofer nopțile suplimentare la un preț foarte mic.

Sala are 100 metri pătrați, plus un living cu bucătărie de vreo 25, plus o cameră separată cu canapea extensibilă și baie”, a completat tânărul despre cazarea inedită, mai arată sursa menționată anterior.

Clujeanul a mai dezvăluit că această complet surprinzătoare se găsește la o distanță destul de mică de UNTOLD. Cei interesați au de parcurs un drum de 7 minute cu mașina sau taxi sau de mers pe jos timp de 30 minute.

De asemenea, festivalierii pot alege să se deplaseze cu autobuzul pentru că au în apropiere o stație de autobuz. Până în stație trebuie să meargă pe jos aproximativ 7 minute, așadar nu au de mers mult până la intrarea la festival.