Cazul antrenorului-agresor din Vaslui se repetă la FCSB! „L-a prins de gât pe copilul de 7 ani și l-a trântit la pământ”. Gigi Mustață i-a dezvăluit numele în direct

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Gigi Mustață a făcut noi dezvăluiri despre situația de la Academia FCSB, în direct la FANATIK SUPERLIGA. Liderul Peluzei Nord a afirmat că a primit informații de la părinții unor copii și a relatat acuzații grave la adresa mai multor antrenori din cadrul academiei. Cel mai grav episod prezentat de acesta îl vizează pe Edi Marin, despre care un părinte susține că ar fi prins de gât un copil de 7 ani și l-ar fi trântit la pământ în timpul unui antrenament. Mustață a explicat că intenționează să îi prezinte lui Gigi Becali informațiile și materialele pe care spune că le deține.

Gigi Mustață susține că un copil de 7 ani ar fi fost agresat la Academia FCSB

Liderul Peluzei Nord FCSB a afirmat că ar exista mai multe situații în care antrenorii s-ar comporta necorespunzător cu juniorii și a spus că așteaptă ca lucrurile să fie clarificate. În intervenția sa, Mustață a făcut referire la un copil de 7 ani și a identificat persoana reclamată de părintele acestuia. Cazul șocant vine la mai bine de o săptămână după ce .

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„Sunt copii bătuți de câțiva antrenori de acolo. Stați puțin, mai așteptați, că ușor-ușor se rezolvă. Un copil de 7 ani a fost bătut. Nu Alin Stoica, nu am zis de el. Am zis că acolo sunt antrenori care se comportă extrem de urât cu copiii. Gigi Becali mi-a zis că dacă vin cu aceste imagini, că înjură copiii și îi bat, o să ia măsuri și să îi spun personal. Părintele copilului care a fost bătut a luat legătura cu mine și este vorba de Edi Marin. Acolo există o teamă a părinților de care nu-ți vine să crezi. Nici la pușcărie nu există atâta teamă, să-ți fie frică de gardian sau de oricine”, a declarat Gigi Mustață.

Părintele îl acuză pe Edi Marin de agresiune: „L-a prins de gât și l-a trântit la pământ”

În mesajul citit de Gigi Mustață, părintele susține că antrenorul Edi Marin ar folosi un limbaj jignitor la adresa copiilor și ar avea un comportament agresiv în timpul antrenamentelor. Acesta afirmă că un copil ar fi fost prins de gât și trântit la pământ cu aproximativ două-trei săptămâni înainte de relatarea sa.

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Redăm integral mesajul părintelui, așa cum a fost prezentat de Gigi Mustață în emisiune:

„Bună seară, domnule Mustață. Vreau să încep prin a vă felicita. Sunt tatăl unui băiețel din 2019, venit în Academia FCSB de aproximativ un an, dar ce am văzut și întâlnit în perioada aceasta petrecută la FCSB este ca în filmele cu clanuri și mafioți. Nu spun aceste lucruri pentru a mă răzbuna, ci pentru că poate reușiți să schimbați ceva. Sunt conștient de calitățile copilului meu. L-am adus la FCSB să învețe, dar se pare că nu este așa. Sunt presiuni mari și urâte din partea unor antrenori față de copii.

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Vă dau și un nume, Edi Marin, antrenor principal la grupa 2019. Este ceva ce nu credeam că-mi pot vedea ochii și auzi urechile. Vă dau câteva exemple. Edi Marin spune doar lucruri neortodoxe, îi fac nesimțiți pe copii, urlă la ei, în ultimul hal le spune unor copii de 7 ani că nu sunt buni de nimic și să se lase de fotbal. La un antrenament recent, de acum două-trei săptămâni, pe un copil foarte talentat l-a certat foarte urât, l-a prins de gât și l-a trântit la pământ. Poate confirma părintele lui.

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Alt exemplu vine de la Academia Herea, când au avut un meci cu cei de la FCSB 2019 și antrenor Edi Marin. Făcea în toate felurile, intra pe teren, împingea copiii, îi certa. Toate acestea au continuat până au intervenit părinții de la Herea, pentru că îi speriaseră și pe ei și pe copiii lor, practic din echipa adversă. Atunci arbitrul l-a eliminat pe Edi Marin, i-a dat roșu, dar el a continuat să dea indicații urâte. L-a și amenințat pe arbitru că lucrează la FRF și că nu o să mai arbitreze niciodată”, este mesajul transmis lui Gigi Mustață de un părinte.

Gigi Mustață vorbește despre teama părinților și presupuse represalii asupra copiilor

În continuarea intervenției sale, liderul Peluzei Nord a susținut că unii părinți ar evita să vorbească deschis de teamă că . Mustață a făcut referire și la numele lui Alin Stoica și Bebe Alexe, afirmând că relațiile din jurul acestora ar contribui la tensiunile pe care le reclamă.

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„Deci, dacă te duci și îl înjuri pe Alin, plânge jumătate din bază, cumnatul, nepotul, vărul și așa mai departe. Dacă îl înjuri pe Bebe Alexe, cel care l-a adus pe acest Edi Marin, plânge cealaltă jumătate din bază. Există o teroare acolo… Eu, când mă duc în bază, vă rog să mă credeți, că părinții nu mă mai salută de frică că poate le dau copiii afară din cauză că s-ar vedea că sunt prieteni cu mine. Sunt șicane la copii, aici mă doare. Dacă ai ceva cu mine, nu te răzbuna pe copilul acela care a venit să joace fotbal”, a spus Gigi Mustață.

Mustață aduce în discuție și cazul unui părinte intimidat de un alt antrenor de la Academie

Gigi Mustață a abordat și o altă situație, pe care a asociat-o . El a vorbit despre o persoană care ar avea documente privind folosirea unei mașini de către Ceapă, un antrenor de la copii, dar care, potrivit relatării sale, ar fi renunțat să mai facă demersuri după ce ar fi fost contactată de cineva.

„Acum, în partea cealaltă, cu omul lui Alin Stoica. Persoana respectivă are procură că i-a dat mașina lui Ceapă, unde a stat un an și jumătate. Are procură că a plecat cu ea din țară. Are facturi că i-a schimbat cauciucurile, că i-a plătit asigurările. Are toate aceste dovezi, iar omul de frică a făcut pasul înapoi. De ce? Pentru că l-a apelat cineva și i-a spus că mai bine ar fi să nu se bage.

Când am avut discuții cu domnul Becali, i-am arătat, a luat și o măsură. Acum vreau să mă duc cu totul, să închid treaba asta. Vreau să nu le mai fie frică părinților, că nu le dă copiii afară din țară. Am și printscreen-urile în care se vede de câte ori îl sună Ceapă pe om. Acest Ceapă e antrenorul de la copii, care face toate jocurile și omul lui Alin Stoica”, a încheiat Gigi Mustață, liderul Peluzei Nord FCSB.