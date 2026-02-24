Cazul bebelușului răpit chiar din maternitate acum aproape un an, aruncat în aer de un test poligraf! Ce s-a întâmplat între mămica din Bacău și răpitoare: „E o nebunie să credem”

ADVERTISEMENT

Pe 27 aprilie 2025, un bebeluș era răpit din Maternitatea din Bacău, copilașul fiind găsit, în seara acelei zile, teafăr și nevătămat în casa femeii care l-a sustras din spital. FANATIK vine cu elemente în exclusivitate și explică în ce fel a evoluat povestea care întărește o celebră zicală: „Viața bate filmul!”.

Cazul bebelușului răpit din maternitatea din Bacău: noi elemente la aproape un an de la incident

Bebelușul era unul dintre gemenii născuți de o femeie în vârstă de 33 de ani, care mai are și alți copii, furat de o tânără care pătrunsese în spital cu puțin timp înainte de ora 15, la 15:10 fiind dat apelul potrivit căruia micuțul a dispărut.

Astăzi, dosarul capătă noi valențe, iar confruntarea dintre răpitoare și mama gemenilor a avut loc. Pe 6 martie, potrivit informațiilor obținute în exclusivitate de FANATIK, este programată și o testare cu poligraful. O procedură care, spun surse judiciare, ar putea clarifica această poveste care ar inspira orice producător de drame turcești. Doar că… femeia care susține că a avut o înțelegere cu mămica, oferindu-i bani pentru bebeluș, refuză să fie examinată de detectorul de minciuni, având argumentele sale.

Detaliile oferite de avocatul Adrian Cuculis, apărătorul mamei suspecte în acest dosar, aduc noi elemente într-o speță care, încă de la început, pare construită pe un amestec de coincidențe, suspiciuni și povești greu de legat cap la cap.

Cum s-a întâmplat totul

În luna aprilie 2025, făceau publice primele concluzii preliminare. O tânără de 19 ani intrase nestingherită în centrul maternal din Bacău, îmbrăcată în halat medical și pijamale și a trecut prin secția de neonatologie fără ca prin sufrageria de la ea de acasă. A ajuns la incubator și l-a luat pe unul dintre gemenii născuți prematur: l-a pus într-o pungă de hârtie și l-a scos din spital, ca și cum ar fi ieșit de la supermarket după ce a cumpărat un kilogram de roșii. Toată operațiunea, conform relatărilor autorităților care au documentat cazul, a durat cinci minute.

După nouă ore, polițiștii au găsit copilul acasă la tânără, iar femeia a fost reținută pentru lipsire de libertate, ulterior fiind plasată sub control judiciar. Povestea s-a complicat apoi rapid, după ce tânăra de 19 ani a spus că s-a înțeles cu mama geamănului, căreia i-ar fi dat suma de 5.000 de lei. Practic, l-ar fi vândut.

Mama, suspectă că și-a vândut unul dintre gemeni tinerei, gata să demonstreze că nu minte la testul poligraf. Răpitoarea refuză detectorul!

Dat fiind contextul, Parchetul a dispus ca femeile să se confrunte, mama aflându-se și acum în postura de suspectă. „Deși s-a făcut o primă audiție, s-a solicitat efectuarea unei confruntări între suspectă și inculpată. Suspecta fiind mama, inculpata fiind cea care a furat efectiv copilul”, a declarat, pentru FANATIK, avocatul Adrian Cuculis.

Miza acestei confruntări este foarte clară: stabilirea existenței unei înțelegeri secrete între cele două femei. „Mama e suspectă pentru că s-ar zice că, într-o înțelegere prealabilă cu femeia care a furat copilul, ar fi decis ele în această mișcare să fie luat din maternitate. E o chestiune care, cel puțin mie, mi se pare neverosimilă. Nu aveai de ce să stabilești așa ceva. E o nebunie să credem lucrul ăsta”, ne-a explicat Cuculis.

Din confruntare, conform relatării făcute de avocat, ar fi reieșit că femeile nu se cunosc, aflându-se în poziții divergente. Această concluzie a apărătorului mamei suspecte nu e suficientă pentru închiderea dosarului, pentru că anchetatorii au la sertar niște planșe fotografice și date obținute de pe terminalele GSM.

Pe ce se bazează procurorii: cele două femei au fost, la un moment dat, în același loc

Unul din elementele-cheie invocate de autorități este că femeile s-au aflat, la un moment dat, în același loc, într-o gară. „Au fost identificate de pe terminalele GSM ca fiind la un moment dat în același loc. Nu e o probă directă”, subliniază . Simpla prezență în același perimetru nu dovedește, însă, existența unei întâlniri sau a unei înțelegeri cu privire la vânzarea bebelușului. Dar, într-un dosar bazat pe suspiciuni și corelații, astfel de detalii pot căpăta greutate. „Având în vedere lipsa aproape totală de probe, și zic aproape pentru că au aceste planșe fotografice, nu înseamnă că dacă două persoane au trecut în același loc au și discutat sau acolo s-au întâlnit să planifice ceva”, insistă avocatul.

Testul poligraf, refuzat de inculpată (care a invocat că ia niște pastile și din cauza afecțiunii pe care o are nu e dispusă să îl facă) nu reprezintă o probă decisivă în instanță, însă, din experiența avută de avocatul Cuculis, de multe ori se ține cont de rezultatele detectorului de minciuni atunci când se hotărăște ce se întâmplă mai departe cu un dosar, mai ales în fazele preliminare judecății. „Rezultatele unui test poligraf apar ca un element adus aminte de către judecător sau procuror atunci când clasează o cauză sau o trimite în judecată”, ne explică avocatul, invocând situații similare din alte dosare penale.

Povestea tinerei care a furat bebelușul: ar fi pus totul la cale după ce a pierdut o sarcină, de teamă să nu o lase iubitul

Dosarul capătă, în continuare, o dimensiune aproape cinematografică atunci când e analizată versiunea tinerei de 19 ani. Potrivit avocatului, aceasta ar fi pretins că era gravidă, organizând chiar un gender reveal, iar în momentul în care a pierdut sarcina, ar fi vrut să ascundă adevărul. De teamă să nu fie părăsită de concubin, a pus la cale marea răpire din maternitate. Ce știm sigur, potrivit unor surse apropiate anchetei, este că tânăra de 19 ani avea o situație financiară net superioară mămicii, așa că bani să plătească pentru bebeluș avea de unde să scoată.

Hoața bebelușului, în cârdășie cu angajații spitalului?

O altă variantă luată în calcul în această poveste cât se poate de reală este nevoia de răpire a bebelușului ca o acoperire pentru mama care l-ar fi vândut fără ca soțul să fi știut. Dacă ar fi existat o înțelegere, întreaga poveste a răpirii ar fi putut servi drept paravan pentru a explica dispariția copilului în fața soțului mamei. Dar, chiar și în acest scenariu, unele lucruri nu se leagă, pentru că soțul ar fi întrebat-o cu siguranță pe femeie (menționăm că situația lor financiară este extrem de precară) de unde au apărut banii taman când a dispărut copilul.

Nu e exclusă deloc nici varianta unei complicități în interiorul spitalului, bazându-ne tot pe puterea financiară a răpitoarei: a ajutat-o o asistentă sau altcineva din maternitate pe tânăra de 19 ani să intre în unitate fără probleme, contra unei sume de bani? Rămâne de văzut ce vor stabili judecătorii atunci când se va trage linie în anchetă.