Cazul Bianca Andreescu se repetă în fotbal. Motivul pentru care un junior român a decis să joace pentru Canada

Theo Corbeanu (18 ani) nu vrea să joace pentru naționala României și va reprezenta selecționata țării în care s-a născut, Canada.

Corbeanu evoluează pe postul de extremă dreapta la juniorii lui Wolverhampton Wanderers și este unul dintre cei mai promițători fotbaliști din Academia „lupilor”.

Mijlocașul ofensiv are părinți români, dar s-a născut în Canada, la Burlington, și vrea să evolueze pentru selecționatele frunzei de arțar. Mai mult, Corbeanu ar vrea să joace alături de Canada la Campionatul Mondial din 2026, atunci când turneul final va fi găzduit de SUA și Mexic.

Theo Corbeanu a ales Canada în detrimentul României

„Am reprezentat România la juniori. Nu am făcut-o pentru Canada, nu am fost selectat pentru echipa U15. Am spus că vreau să joc fotbal internaţional, pentru că asta făceau cei mai talentaţi jucători.

Am contactat România, mi-au spus că mă cunosc şi că mă urmăresc. Le-am trimis câteva clipuri cu mine şi am început să vorbim. Am primit o convocare, cu Irlanda, şi am debutat în septembrie 2017.

Am ales Canada acum, după câţiva ani, pentru că am simţit că este un lucru corect în acest moment, deoarece are o generaţie foarte promiţătoare de jucători.

Mai ales cu toată emoţia de a găzdui Cupa Mondială din 2026. Am crezut că pot face parte din această aventură. Asta m-a motivat şi m-a inspirat. Mi-am dorit întotdeauna să joc pentru Canada, dar aşa cum am spus, cu câţiva ani în urmă nu am fost selectat”, a declarat Theo Corbeanu pentru 101greatgoals.com.

Theo Corbeanu este atent monitorizat de Nuno Espirito Santo. Managerul lusitan al lui Wolves l-a chemat deja la câteva antrenamente ale echipei de seniori pe fotbalistul româno-canadian.

Corbeanu a bifat 13 selecții la naționalele Under 17 și Under 16 ale României, pentru care a înscris de două ori.

Bianca Andreescu are și ea părinți români, dar reprezintă Canada

Situația lui Theo Corbeanu seamănă cu cea a Biancăi Andreescu. A șaptea jucătoare de tenis a lumii are părinți români, dar s-a născut în Canada și reprezintă frunza de arțar în competițiile WTA și în Fed Cup.

Spre deosebire de Corbeanu, Andreescu nu s-a gândit niciodată să reprezinte „tricolorul”.

„Nu ne-am gandit la asta. Dacă sunt niște copii talentați, Federația le oferă mult sprijin. Canadienii sunt foarte organizați în tot ceea ce fac. De asemenea, Canada este o țară multiculturală, deci toți au venit de undeva”, spunea mama Biancăi Andreescu, Maria Andreescu, într-un interviu acordat pentru ProSport, în 2017.

Bianca Andreescu (20 de ani) are în palmares un turneu de Grand Slam. Este vorba despre turneul de la US Open, câștigat în anul 2019.