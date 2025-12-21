„Cazul Bricheta”, cel mai controversat episod din istoria derby-urilor Steaua – Rapid. „S-au făcut presiuni foarte mari!”

Derby-urile dintre Steaua / FCSB și Rapid au adus de fiecare dată dueluri încinse atât pe teren, cât și în tribune. Unul dintre cele mai controversate momente a avut loc pe 20 martie 2008, când arbitrul Alexandru Deaconu a fost lovit de o brichetă în timpul unui meci pe Giulești.
Rivalitatea dintre Steaua, mai târziu FCSB, și Rapid a existat dintotdeauna, însă ea a luat amplitudine odată cu începutul anilor 2000. Pe lângă faptul că cele două sunt echipe ale aceluiași oraș, sfertul de finală din Cupa UEFA și „Cazul Bricheta”, care a venit doi ani mai târziu, au consolidat o poziție clară a giuleștenilor față de tot ce înseamnă numele de Steaua.
Pe 20 martie 2008, în timpul unui derby Rapid – Steaua de pe Giulești, arbitrul central Alexandru Deaconu a fost lovit de o brichetă cu 20 de minute înainte de finalul partidei, lucru ce a determinat să declare abandonul. Ulterior, Comisia de Disciplină a decis ca „roș-albaștrii” să câștige partida cu 3-0 la „masa verde”.
„La doi ani după „sfertul UEFAntastic” se întâmplă și celebrul caz „bricheta” din Giulești, care inflamează spiritele. În meciul tur, Bozovic de la Rapid a fost lovit de un șurub din tribune, de-aia titlul dat de jurnaliști a fost «Bricheta bate șurubul». Tot Alexandru Deaconu a fost arbitru și în acea partidă și nu s-a întâmplat nimic. Acum, bricheta l-a lovit pe Alexandru Deaconu, iar meciul s-a întrerupt undeva prin minutul 73, când Rapid avea 1-0. După o ședință la Comisia de Disciplină s-a anunțat că Steaua va câștiga la masa verde”, a explicat Andrei Vochin la emisiunea „Oldies But Goldies”.
Deși foarte multă lume contestă decizia luată de Comisia de Disciplină, iar pentru rapidiști acest episod nu a făcut decât să întărească celebra lozincă „singuri împotriva tuturor”, o serie de incidente asemănătoare din aceeași perioadă au făcut să se contureze victoria la „masa verde” a „roș-albaștrilor”.
„Contextul era puțin altul. Au fost trei decizii atunci: La un meci Betis – Bilbao, portarul bascilor a fost lovit cu o sticlă, iar decizia a fost abandon și victoria cu 3-0 la masa verde. În preliminariile Campionatului Mondial din 2008, la un Danemarca – Suedia, a intrat un suporter pe teren, a lovit arbitrul, iar meciul s-a terminat cu 3-0 pentru Danemarca, deși scorul era 3-3. În Liga Campionilor, arbitrul partidei Roma – Dinamo Kiev a fost lovit cu o monedă în cap, iar meciul a fost abandonat și câștigat cu 3-0 de ucraineni, meci la care observator a fost Mircea Sandu.
Fiind precedentele acestea și presiuni foarte mari, s-a dat 3-0 pentru Steaua. Ce nu se mai ține minte, este că la acea vreme CFR Cluj era o putere, iar ardelenii nu aveau niciun interes ca Steaua să câștige acel meci la masa verde”, a mai spus Andrei Vochin.
La cinci ani distanță de la acest eveniment, suporterii rapidiști „au ieșit din nou în evidență”. Un fan a aruncat din nou cu o brichetă din tribune, doar că de această dată cel lovit a fost un jucător al adversarilor și anume Vlad Chiricheș. Arbitrul central de la acea partidă de pe Giulești era Sebastian Colțescu, care a decis să suspende partida. După 10 minute, toți jucătorii au reveni pe teren și au continuat meciul.
După 5 ani, iar s-a aruncat cu o brichetă pe Giulești. Chiricheș a fost lovit în cap, iar Steaua a ieșit de pe teren timp de 10 minute, pe vremea lui Reghecampf. De data asta, echipa a revenit și s-a reluat meciul. Colțescu era arbitrul partidei. Din anii 2000, România s-a scindat în steliști și anti-steliști. Cum zicea un bun prieten de-ai mei: «Steaua/FCSB nu lasă indiferent pe nimeni: ori ești cu ei, ori ești împotriva lor»”, a conchis Andrei Vochin la emisiunea „Oldies But Goldies”.