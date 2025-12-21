„Cazul Bricheta”, cel mai controversat episod din istoria derby-urilor Steaua – Rapid. „S-au făcut presiuni foarte mari!”

ADVERTISEMENT

Derby-urile dintre Steaua / FCSB și Rapid au adus de fiecare dată dueluri încinse atât pe teren, cât și în tribune. Unul dintre cele mai controversate momente a avut loc pe 20 martie 2008, când arbitrul Alexandru Deaconu a fost lovit de o brichetă în timpul unui meci pe Giulești.

Ce s-a întâmplat în „Cazul Bricheta”, episodul controversat din istoria întâlnirilor dintre Steaua și Rapid

Rivalitatea dintre Steaua, mai târziu FCSB, și Rapid a existat dintotdeauna, însă ea a luat amplitudine odată cu începutul anilor 2000. Pe lângă faptul că cele două sunt echipe ale aceluiași oraș, sfertul de finală din Cupa UEFA și „Cazul Bricheta”, care a venit doi ani mai târziu, au consolidat o poziție clară a giuleștenilor față de tot ce înseamnă numele de Steaua.

ADVERTISEMENT

Pe 20 martie 2008, în timpul unui derby Rapid – Steaua de pe Giulești, arbitrul central Alexandru Deaconu a fost lovit de o brichetă cu 20 de minute înainte de finalul partidei, lucru ce a determinat să declare abandonul. Ulterior, ”.

„La doi ani după „sfertul UEFAntastic” se întâmplă și celebrul caz „bricheta” din Giulești, care inflamează spiritele. În meciul tur, Bozovic de la Rapid a fost lovit de un șurub din tribune, de-aia titlul dat de jurnaliști a fost «Bricheta bate șurubul». Tot Alexandru Deaconu a fost arbitru și în acea partidă și nu s-a întâmplat nimic. Acum, bricheta l-a lovit pe Alexandru Deaconu, iar meciul s-a întrerupt undeva prin minutul 73, când Rapid avea 1-0. După o ședință la Comisia de Disciplină s-a anunțat că Steaua va câștiga la masa verde”, a explicat Andrei Vochin la emisiunea „Oldies But Goldies”.

ADVERTISEMENT

Cum s-a luat decizia ca Steaua să câștige la „masa verde” în fața celor de la Rapid

Deși foarte multă lume contestă decizia luată de Comisia de Disciplină, iar pentru rapidiști acest episod nu a făcut decât să întărească celebra lozincă „singuri împotriva tuturor”,

ADVERTISEMENT

„Contextul era puțin altul. Au fost trei decizii atunci: La un meci Betis – Bilbao, portarul bascilor a fost lovit cu o sticlă, iar decizia a fost abandon și victoria cu 3-0 la masa verde. În preliminariile Campionatului Mondial din 2008, la un Danemarca – Suedia, a intrat un suporter pe teren, a lovit arbitrul, iar meciul s-a terminat cu 3-0 pentru Danemarca, deși scorul era 3-3. În Liga Campionilor, arbitrul partidei Roma – Dinamo Kiev a fost lovit cu o monedă în cap, iar meciul a fost abandonat și câștigat cu 3-0 de ucraineni, meci la care observator a fost Mircea Sandu.

Fiind precedentele acestea și presiuni foarte mari, s-a dat 3-0 pentru Steaua. Ce nu se mai ține minte, este că la acea vreme CFR Cluj era o putere, iar ardelenii nu aveau niciun interes ca Steaua să câștige acel meci la masa verde”, a mai spus Andrei Vochin.

ADVERTISEMENT

Rapidiștii nu s-au învățat minte. Caz aproape identic la 5 ani distanță: care a fost decizia lui Sebastian Colțescu

La cinci ani distanță de la acest eveniment, suporterii rapidiști „au ieșit din nou în evidență”. Un fan a aruncat din nou cu o brichetă din tribune, doar că de această dată cel lovit a fost un jucător al adversarilor și anume Vlad Chiricheș. Arbitrul central de la acea partidă de pe Giulești era Sebastian Colțescu, care a decis să suspende partida. După 10 minute, toți jucătorii au reveni pe teren și au continuat meciul.

După 5 ani, iar s-a aruncat cu o brichetă pe Giulești. Chiricheș a fost lovit în cap, iar Steaua a ieșit de pe teren timp de 10 minute, pe vremea lui Reghecampf. De data asta, echipa a revenit și s-a reluat meciul. Colțescu era arbitrul partidei. Din anii 2000, România s-a scindat în steliști și anti-steliști. Cum zicea un bun prieten de-ai mei: «Steaua/FCSB nu lasă indiferent pe nimeni: ori ești cu ei, ori ești împotriva lor»”, a conchis Andrei Vochin la emisiunea „Oldies But Goldies”.