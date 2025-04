Cazul Caracal 2.0. Luiza Melencu încă apare pe lista persoanelor dispărute a Poliției Române. Gheorghe Dincă, atac de panică după redeschiderea dosarului

Lovitură de teatru în cazul Caracal, considerat rezolvat de autorități după condamnarea lui Gheorghe Dincă la 30 de ani de închisoare. ”Monstrul din Caracal” a fost la un pas să facă atac de panică după ce a fost readus în instanță pentru a da noi detalii referitoare la crime.

Redeschiderea cercetărilor în cazul Caracal. Ce s-a întâmplat cu telefonul Luizei Melencu

Judecătoria Caracal a desființat clasarea dosarului penal în care se vorbește despre existența unui , în cazul răpirii și dispariției Luizei Melencu. Dosarul a pornit de la sesizarea mamei Luizei, după ce telefonul fetei s-a reactivat în august 2019, la mai bine de două luni după ce Gheorghe Dincă fusese reținut. Pentru că procurorii care instrumentau cazul Caracal nu păreau deloc interesați de acest ”detaliu minor”, mama Luizei s-a văzut obligată să depună o altă plângere penală, pentru tâlhărie.

În 2021, DIICOT a trimis dosarul la Parchetul de pe lângă Judecătoria Caracal, pe motiv că nu are competență în a instrumenta dosare de tâlhărie. ”A fost o alegere ciudată, pentru că parchetele de pe lângă judecătorii se ocupă de infracțiuni ale căror victime sunt persoane în viață. Pentru victime decedate, dosarul trebuie preluat de parchetele aflate în subordinea tribunalelor”, a explicat Carmen Obârșanu, avocata familiei Melencu, pentru FANATIK.

Absurdul situației s-a perpetuat: Parchetul de pe lângă Judecătoria Caracal a ținut trei ani dosarul, după care l-a clasat, ordonanța fiind confirmată de Prim-Procurorul Parchetului de pe lângă Tribunalul Olt. În paralel, Gheorghe Dincă era judecat și condamnat, printre altele, pentru .

Paradoxul morții victimelor din dosarul Caracal: Crimă fără cadavru, certificat de deces fără sentință judecătorească

”Practic, am ajuns în momentul în care Luiza Melencu era vie și moartă în același timp, dacă se poate spune așa”, spune Obârșanu. În cazul Caracal, victimele au fost declarate moarte pe baza unui certificat constatator de deces, eliberat în condiții suspecte, doar pe baza unor presupuse părți osoase identificate în curtea lui Gheorghe Dincă. Legea (art 50, alin 3, Cod Civil) arată că ”atunci când este sigur că decesul s-a produs, deși cadavrul nu poate fi găsit sau identificat, moartea poate fi declarată prin hotărâre judecătorească”.

Așa s-a întâmplat în cazul Elodia, unde Cristian Cioacă a putut fi pus sub acuzare și ulterior condamnat după ce o instanță a declarat-o moartă pe avocată. În cazul Alexandrei Măceșanu și a Luizei Melencu, această etapă a fost ”sărită”, cel mai probabil din graba autorităților (o persoană dispărută poate fi declarată moartă prin hotărâre judecătorească dacă au trecut cel puțin doi ani și jumătate de la data primirii ultimelor informații sau indicii din care să rezulte că era în viață).

Avocata familiei Melencu susține că procurorii nu au făcut nimic, timp de trei ani, pentru a instrumenta cazul de tâlhărie. Nici măcar nu au solicitat listingul telefonic al bunicului Luizei, care a fost sunat, la un moment dat, de pe respectivul număr. Declanșarea unei astfel de anchete ar fi putut duce la un al treilea complice al lui Gheorghe Dincă, care în prezent ar putea fi în libertate (al doilea complice este Ștefan Risipițeanu, condamnat la 7 ani de închisoare pentru viol, în cazul Luizei Melencu).

Gheorghe Dincă ”a insistat” că nu există un al treilea complice

”Gheorghe Dincă a fost adus în instanță și întrebat de judecător dacă a existat și un al treilea complice. Dincă a răspuns că nu, a repetat și chiar a insistat că nu ar trebui căutat. Atitudinea lui a fost cel puțin suspectă”, a mai explicat avocata familiei Melencu, pentru FANATIK.

De asemenea, în cazul în care Parchetul de pe lângă Judecătoria Caracal nu ar fi clasat cazul, ar fi fost o recunoaștere indirectă a faptului că Luiza Melencu ar putea fi încă în viață, ceea ce ar fi reprezentat un adevărat cutremur în întregul sistem judiciar.

Și pentru că situația nu era deja suficient de confuză, pe site-ul Poliției Române, Luiza Melencu apare în continuare la rubrica ”persoane dispărute”. Cealaltă victimă a lui Gheorghe Dincă, Alexandra Măceșanu, nu este dată în căutare.

”În ziua de 14.04.2019, a plecat de la domiciliu deplasându-se în mun. Caracal, jud.Olt, și nu a mai revenit până în prezent. Semnalmente: înălțime 160 cm , constituție atletică, față ovală, păr șaten lung, ochi căprui. La data plecării susnumita era îmbrăcată în pantaloni tip blugi elastici de culoare albastru, pulovăr de culoare negru, teneși de culoare albastru”, se arată pe pagina poliției române.

Familia Luizei Melencu nu știe ce caută fata pe site-ul poliției sau dacă cineva o mai caută

FANATIK a solicitat un punct de vedere de la IGPR referitor la prezența la rubrica de ”persoane dispărute” a Luizei Melencu și absența Alexandrei Măceșanu. De asemenea, am întrebat reprezentanții poliției dacă Luiza Melencu este considerată vie sau moartă. Până la momentul apariției prezentului articol, nu am primit niciun răspuns.

”Mama Luizei nu a avut acces la dosarul de persoană dispărută, pentru că legislația actuală nu prevede această obligație din partea polițistului. Noi am mers și la Parlament și am cerut modificarea legii, dar înțeleg că aceasta nu a trecut de comisii. Practic, nu avem cum să aflăm dacă poliția a făcut ceva s-o găsească pe Luiza. Nu știm dacă e vie sau moartă, nu știm nimic”, a mai declarat avocata.