Cazul „China vs Mbappe” are un precedent. Scandalul din NBA a pornit după o postare pe X

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Kylian Mbappe (27 de ani), atacantul lui Real Madrid, se află în mijlocul unui scandal de proporții după ce a menționat o glumă ce făcea referire la fostul lider comunist Mao Zedong. , iar situația a ajuns în vizorul oficialilor din La Liga.

Cazul Mbappe are un precursor în NBA

Deși cazul lui Kylian Mbappe a stârnit multă tensiune între La Liga și asociațiile chineze, nu este un caz unic. Întorcându-ne în timp, în 2019, de un scandal asemănător. Atunci, managerul general al clubului Houston Rockets a făcut o postare deranjantă pentru China. Oficialul clubului de baschet și-a arătat susținerea pentru Hong Kong.

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În timpul protestelor împotriva legii extrădării suspecților și a dizidenților politici către China continentală, Daryl Morey a postat, pe pagina personală de X, următorul mesaj: ”Luptați pentru libertate. Sunt alături de Hong Kong”. Oficialul lui Houston Rockets a șters, la scurt timp, postarea de pe rețelele de socializare, însă era prea târziu. Mesajul se viralizase printre urmăritorii baschetului.

La fel ca în cazul lui Kylian Mbappe, clubul a avut de suferit, iar meciurile nu au mai fost difuzate. Decizia a fost luată de Yao Ming, președintele din acel moment al Asociației Chineze de Baschet. Pe lângă sancțiunea media, contractele de colaborare ale clubului Houston Rockets cu branduri din China au fost reziliate imediat.

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Proprietarul clubului din NBA, Tilman Fertitta, s-a dezis de acțiunea lui Daryl Morey. Ulterior, managerul lui Houston Rockets și-a cerut scuze public pentru mesajul postat pe X și a subliniat că nu a reprezentat interesele clubului când a lansat îndemnul public. De la momentul scandalului, Daryl Morey a mai rezistat doar un an în funcție la Houston Rockets, reziliind contractul de comun acord cu conducerea.

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Kylian Mbappe i-a înfuriat pe chinezi cu o glumă

În timpul unui interviu acordat, starul lui Real Madrid a fost întrebat ce glumă l-a amuzat cel mai mult în ultima perioadă. Kylian Mbappe a făcut referire la un meme în care fața sa era adăugată peste o fotografie cu fostul lider chinez Mao Zedong. Deși nu i-a pronunțat numele, orice urmă de interpretabilitate a fost năruită în timpul editajului. Meme-ul a fost adăugat pe ecran, în timpul interviului.

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Companiile chineze Mengniu și DongPeng, colaboratoare cu Kylian Mbappe, s-au dezis de afirmația fotbalistului, considerând-o insultătoare. Acestea au luat decizia de a rezilia cât mai curând posibil contractele de publicitate cu fotbalistul. Mai mult, China Media Group a decis să suspende toate transmisiunile din La Liga în care apare Kylian Mbappe.