Cazul Corvinul. FC Argeș cere FRF să se autosesizeze după acuzațiile primarului Hunedoarei: ”Declarații pline de ambiguitate, cu iz penal”. Reacția clubului Csikszereda

Cazul Corvinul ia amploare. prin declarațiile făcute după ce . Edilul a acuzat că una dintre echipele care au contestat la FRF avizul pentru schimbarea formei juridice a clubului Corvinul au încercat sezonul trecut să-i atragă pe hunedoreni către ”anumite jocuri de interese”.

Potrivit FRF, patru cluburi din Liga 2, FC U Craiova, FK Csikszereda, FC Voluntari și FC Argeș, au depus contestații. Dintre acestea, Corvinul le-a avut ca adversare în campionatul 2023/2024 pe FK Csikszereda și FC Argeș. Rezultate înregistrate: Corvinul – Csikszereda 2-0, Corvinul – FC Argeș 2-0, ambele în sezonul regulat, și Csikszereda – Corvinul 2-1, Corvinul – Csikszereda 3-1, în play-off.

De asemenea, FC Argeș cere Federației Române de Fotbal să se autosesizeze cu privire la declarațiile edilului Bobouțanu.

Primarul Dan Bobouțanu a afirmat la Digi Sport: ”Îl anunț pe domnul Mititelu, clubul Corvinul Hunedoara nu se desființează. Domnii ne-au luat de proști. Nu ne desființăm, mergem mai departe și le promitem că vor avea viață grea.

Așa cum și alții au încercat să ne atragă către anumite jocuri de interese în campionatul recent încheiat în care n-aveam drept de promovare. Unele dintre acele echipe fiind chiar unele dintre cele patru semnatare ale contestației.

Și de această dată ne vom apăra șansele corect. Era un conducător care alerga prin tribună să cunoască președintele și a făcut un scandal imens atunci. Nu-i dau numele, nu am chef de dispute. Sunt dispute prea mici. Fotbalul este prea frumos ca să nu-l jucăm pe teren”.

”Avem toleranță 0 față de orice fel de jocuri de culise”

În replică la aceste declarații, conducerea grupării FC Argeș a remis un comunicat de presă foarte tăios, prin care îi cere primarului Hunedoarei să facă public numele clubului care a încercat să îi propună aceste jocuri de culise, catalogând declarațiile acestuia ”pline de ambiguitate, cu iz penal”.

”Suntem consternați de declarațiile primarului orașului Hunedoara, Dan Bobouțanu, respectiv: „(…) una dintre cele două echipe mi-a propus jocuri de culise. Nu-i dau numele (…)”.

Dintre cluburile în discuție, doar două au activat în sezonul 2023/24 al ligii secunde: AFK Csikszereda Miercurea Ciuc și FC Argeș.

Singura noastră întâlnire cu echipa hunedoreană în sezonul trecut a fost în etapa a 18-a a sezonului regular, meci disputat la Hunedoara și pe care l-am pierdut cu 2-0. Înaintea acelui meci eram pe locul 14, la 7 puncte distanță de locul 6, ultimul de Play-off.

Fiind penultimul meci al sezonului regular, FC Argeș nu mai avea șanse matematice de accedere în Play-off-ul ligii secunde încă dinaintea meciului cu Corvinul.

Astfel, domnul Bobouțanu face declarații pline de ambiguitate, cu iz penal, care includ indirect numele clubului nostru într-un scandal cu consecințe foarte grave.

FC Argeș a suferit enorm în istoria recentă din pricina unui astfel de scandal, astfel că avem toleranță 0 față de orice fel de jocuri de culise.

Îi solicităm ferm domnului Bobouțanu să facă public numele clubului care a încercat să îi propună aceste jocuri de culise. Dacă nu o va face, departamentul nostru juridic va face tot ceea ce este necesar pentru a clarifica această situație dezonorantă pentru FC Argeș.

De asemenea, cerem și Federației Române de Fotbal să se autosesizeze cu privire la declarațiile domnului Bobouțanu din care rezultă fapte deosebit de grave”.

Csikszereda:

În schimb, cei de la Csikszereda s-au rezumat să precizeze că nu era statutar ca FRF să-i acorde dreptul de promovare Corvinului.

”Noi am contestat avizul favorabil primit de Corvinul Hunedoara! Vrem să se respecte regulamentele! Nu era statutar dreptul lor de promovare în prima ligă și pe asta ne-am bazat. Aveam o șansă și am profitat de ea”, a declarat administrator la clubul harghitean, Eugen Pîrvulescu, pentru . ”Noi nu am avut niciun scandal cu Corvinul. Nu știu la ce se referă domnul primar al Hunedoarei”, a adăugat Pîrvulescu, pentru FANATIK.

În schimb, contactat de FANATIK președintele clubului din Miercurea Ciuc, Szondy Zoltán, n-au comentat subiectul: ”Nu sțiu despre ce e vorba, nu sunt în țară. Tocmai mă aflu la spital și nu pot să vorbesc despre ce a declarat primarul din Hunedoara”.

De asemenea, FANATIK s-a adresat FRF pentru a solicita un punct de vedere referitor la evenimentele acuzate de primarul Hunedoarei, Dan Bobouțanu. Vom publica poziția FRF imediat ce va fi comunicată.