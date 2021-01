Cazul „Dennis Man” din trecut: „Am ajuns în Italia cu Giovani, dar aveam contract cu Ana”

Cazul transferului lui Dennis Man în Italia, la Parma, a stârnit numeroase controverse, mai ales din partea Anamariei Prodan, cea care îl impresariază pe fostul star al FCSB-ului, aceasta fiind nemulțumită de faptul că Giovani Becali a intermediat transferul la cererea patronului Gigi Becali.

Totuși, un caz similar s-a întâmplat și cu Nicolae Dică, atunci când fostul golgheter din Ghencea ajungea în Italia, la Catania, adus tot de Giovani Becali, deși era sub contract cu Anamaria Prodan.

Toate detaliile transferului lui Man la Parma sunt prezentate în exclusivitate de FANATIK și ruptura totală dintre Anamaria Prodan, Laurențiu Reghecampf și Gigi Becali vă este prezentată în declarațiile oferite de patronul FCSB-ului în exclusivitate pentru FANATIK.

Cum s-a petrecut cazul „Dennis Man” din trecut

Nicolae Dică și-a amintit de plecarea sa la Catania, atunci când era impresariat de către Anamaria Prodan, însă intermediarul transferului său în Italia a fost Giovani Becali, care, la fel ca în situația lui Man, a negociat contractul jucătorului.

„Eu la fel când am plecat la Catania, aveam contract cu Ana, dar am plecat cu domnul Giovani Becali în Italia, că el venise cu contractul, dar atunci nu s-a supărat nimeni, a lăsat și Ana de la ea”, a spus Nicolae Dică la TV TelekomSport.

„Repet, nu a fost niciun fel de scandal atunci, pentru că și eu plecasem pe o sumă mare la vremea respectivă, deci dacă se spune că ei se ceartă acum pe procentele din transfer, se puteau certa la fel de bine și atunci.

Când am semnat cu FCSB, eu eram sub contract cu firma lui Giovani Becali, când era el certat cu Gigi. L-am sunat, i-am spus că vreau să merg la FCSB și mi-a zis că mă pot duce, nu-mi face niciun fel de problemă. Și am semnat acolo. ”, susține Dică.

2.500.000 de euro a costat transferul lui Nicolae Dică de la FCSB la Catania, în 2009

Dică exultă după transferul lui Man la Parma

Nicolae Dică a mărturisit că se bucură pentru transferul lui Man la Parma: „Eu sunt bucuros pentru el, pentru că eu când am ajuns acolo l-am găsit în liga a treia. Avea doar un joc în liga 1. După a fost transferat Vlad, Coman și restul.

Man era prima soluție pentru mine și el m-a ajutat mult pe mine atunci. Din punctul meu de vedere, Man era tipul de jucător care pricepea imediat, nu trebuia să-i spui de multe ori ca să înțeleagă”.

„Și când l-am chemat la națională îi spuneam lui Mirel că e un băiat foarte receptiv. Eu l-am folosit în partea dreaptă, dar poate să joace foarte bine și al doilea vârf, pentru că marchează.

Și eu am început în bandă și după am urcat în atac, iar eu începusem să dau goluri”, a mai spus Nicolae Dică.