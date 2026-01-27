Cazul ”Diogo Jota” se putea repeta! Colegul lui Radu Drăgușin de la Tottenham, aproape de tragedie după ce roata mașinii i-a explodat pe autostradă. Foto

Atacantul Randal Kolo Muani, care din acest sezon este colegul lui Radu Drăgușin la Tottenham, a scăpat ca prin urechile acului de o tragedie. El a avut parte de un incident neașteptat pe autostradă.
În ziua în care 7 suporteri ai echipei PAOK Salonic, aflați în drum spre Lyon pentru un meci din Europa League, și-au pierdut viața într-un accident rutier petrecut în România, lumea fotbalului ar fi putut să mai primească o veste neagră.
Și asta pentru că atacantul francez Randal Kolo Muani, venit la Tottenham sub formă de împrumut până la finalul sezonului de la PSG, a fost protagonistul unui eveniment neplăcut în timp ce se afla la volanul Ferrari-ului său.
Conform Daily Mail, fotbalistul mergea spre aeroportul Stansted, acolo de unde formația londoneză urma să plece spre Germania pentru partida cu Eintracht Frankfurt din Champions League, când roata față dreapta i-a explodat.