Cazul ”Diogo Jota” se putea repeta! Colegul lui Radu Drăgușin de la Tottenham, aproape de tragedie după ce roata mașinii i-a explodat pe autostradă. Foto

CE TREBUIE SĂ ȘTII Colegul lui Radu Drăgușin, la un pas de o tragedie uriașă

Atacantul Randal Kolo Muani, care din acest sezon este , a scăpat ca prin urechile acului de o tragedie. El a avut parte de un incident neașteptat pe autostradă.

În ziua în care petrecut în România, lumea fotbalului ar fi putut să mai primească o veste neagră.

Și asta pentru că atacantul francez Randal Kolo Muani, venit la Tottenham sub formă de împrumut până la finalul sezonului de la PSG, a fost protagonistul unui eveniment neplăcut în timp ce se afla la volanul Ferrari-ului său.

Conform , fotbalistul mergea spre aeroportul Stansted, acolo de unde formația londoneză urma să plece spre Germania pentru partida cu Eintracht Frankfurt din Champions League, când roata față dreapta i-a explodat.