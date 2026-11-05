Cazul Hîldan și la Egnatia! Povestea tragică a adversarei Universității Craiova

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Universitatea Craiova o întâlnește joi, 5 noiembrie, pe Egnatia, în Conference League, o echipă care a trecut printr-o tragedie asemănătoare celei care a îndoliat fotbalul românesc în anul 2000. Așa cum Cătălin Hîldan s-a prăbușit pe teren în timpul unui meci al lui Dinamo și nu a mai putut fi salvat, Raphael Dwamena, căpitanul formației albaneze, și-a pierdut viața în condiții dramatice, la doar 28 de ani. Povestea atacantului ghanez este cu atât mai tulburătoare cu cât acesta avea probleme cardiace cunoscute și continuase să joace fotbal în ciuda avertismentelor medicilor.

Cazul Cătălin Hîldan, repetat la Egnatia! Căpitanul albanezilor a murit pe teren la 28 de ani

Universitatea Craiova se pregătește pentru confruntarea cu Egnatia, programată joi, 5 noiembrie, de la ora 22:00, pe stadionul „Ion Oblemenco”, în . Adversara oltenilor este una dintre forțele fotbalului albanez, însă în istoria sa recentă există un episod care amintește izbitor de tragedia lui Cătălin Hîldan, fostul căpitan al lui Dinamo.

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Pe 11 noiembrie 2023, Egnatia disputa un meci de campionat împotriva celor de la Partizani Tirana. Era o confruntare importantă între două dintre cele mai puternice echipe ale Albaniei, însă fotbalul avea să treacă pe plan secund. În minutul 23, Raphael Dwamena, căpitanul și golgheterul Egnatiei, s-a prăbușit brusc pe gazon, fără să fi fost implicat într-un duel cu un adversar.

Medicii au intervenit imediat și au început manevrele de resuscitare. Atacantul ghanez a fost transportat de urgență la spital, însă eforturile de a-i salva viața au fost zadarnice. Raphael Dwamena a murit la numai 28 de ani, după ce a suferit un stop cardiac. Partida a fost abandonată, iar Federația Albaneză de Fotbal a decis amânarea meciurilor programate în perioada următoare.

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Vestea a provocat un șoc uriaș în fotbalul albanez. Dwamena era unul dintre cei mai apreciați jucători ai campionatului și principalul om de gol al Egnatiei. În momentul tragediei, atacantul conducea clasamentul marcatorilor, cu nouă reușite în sezonul respectiv. Pentru suporterii echipei din Rrogozhinë, moartea căpitanului a reprezentat o lovitură devastatoare, asemănătoare celei trăite de dinamoviști în urmă cu 23 de ani.

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Cătălin Hîldan, tragedia care a îndoliat Dinamo în 2000

Asemănarea dintre cele două povești este imposibil de ignorat. Pe 5 octombrie 2000, Cătălin Hîldan, căpitanul lui Dinamo, participa la un meci amical disputat de roș-albi împotriva formației Șantierul Naval Oltenița. În minutul 74, mijlocașul în vârstă de numai 24 de ani s-a prăbușit pe teren, fără să fi fost lovit de vreun adversar. Medicii au încercat să-l resusciteze, iar fotbalistul a fost transportat la spitalul din Oltenița, unde a fost declarat decesul.

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Circumstanțele medicale ale morții sale au făcut obiectul unor relatări și concluzii diferite de-a lungul anilor. Inițial, presa a relatat despre un accident vascular cerebral, în timp ce investigații prezentate ulterior au indicat alte posibile cauze. Cert este că Hîldan s-a prăbușit în timpul partidei și nu a mai putut fi salvat.

Moartea sa a zguduit întregul fotbal românesc. Dinamo a retras tricoul cu numărul 11, iar peluza clubului îi poartă numele. Supranumit „Unicul Căpitan”, Cătălin Hîldan a rămas un simbol al devotamentului pentru culorile alb-roșii.

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La fel ca în cazul fostului internațional român, Raphael Dwamena purta banderola de căpitan și era un fotbalist iubit de suporteri. Ambii au murit în timpul unor partide, în fața colegilor și a oamenilor care veniseră să-i urmărească jucând. Există, însă, și o diferență esențială între cele două tragedii: spre deosebire de Hîldan, Dwamena avea un istoric medical cardiac cunoscut, care îi pusese în pericol cariera cu mult înainte de momentul fatal.

Raphael Dwamena își scosese defibrilatorul cardiac! Medicii îi recomandaseră să renunțe la fotbal

Povestea atacantului ghanez este una dintre cele mai dramatice din fotbalul european al ultimilor ani. În 2017, Dwamena era considerat un jucător de mare perspectivă. Evoluțiile sale din Elveția atrăseseră atenția clubului englez . Mutarea a picat însă după vizita medicală, când au fost descoperite probleme cardiace.

Fotbalistul și-a continuat cariera și a ajuns inclusiv în Spania, la Levante și Real Zaragoza. Problemele de sănătate au persistat, iar medicii i-au implantat un defibrilator cardiac, un dispozitiv menit să intervină în cazul unor tulburări grave de ritm ale inimii.

În octombrie 2021, pe când evolua în Austria, la Blau-Weiss Linz, Dwamena s-a prăbușit pe teren în timpul unei partide. De această dată, defibrilatorul implantat a intervenit și i-a salvat viața. În ciuda episodului, atacantul a refuzat să renunțe definitiv la fotbal. Mai mult, potrivit cardiologului spaniol Antonio Asso, care îl tratase, Dwamena a decis ulterior să-și îndepărteze defibrilatorul implantabil. După moartea fotbalistului, medicul a explicat într-o scrisoare publică faptul că îi recomandase să nu mai practice sport de performanță. Asso a susținut că dispozitivul îi salvase anterior viața și și-a exprimat convingerea că tragedia ar fi putut fi evitată dacă acesta ar fi rămas implantat.

Revenind, Dwamena a ajuns la Egnatia, unde și-a relansat cariera. A devenit căpitan, golgheter și unul dintre cei mai importanți fotbaliști ai campionatului albanez. Totul s-a încheiat tragic în noiembrie 2023, când atacantul s-a prăbușit din nou pe teren, însă de această dată nu a mai putut fi salvat.

Moartea lui Raphael Dwamena a provocat reacții emoționante în întreaga lume a fotbalului. Federația din Ghana, echipele la care evoluase în trecut și numeroși fotbaliști au transmis mesaje de condoleanțe. Pentru Egnatia, pierderea căpitanului a rămas unul dintre cele mai dureroase momente din istoria clubului.