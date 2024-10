Cazul incredibil a unei fete de 15 ani diagnosticată cu cancer. Inițial, medicii au crezut că se confruntă cu o alergie

Niamh Fisher, o adolescentă în vârstă de 15 ani din Bonkle, Scoția, trece prin momente cumplite după ce , o forma rară de cancer care afectează sistemul limfatic.

Medicii au confundat boala cu o simplă alergie

Calvarul adolescentei a început în luna iunie atunci când a acuzat că simte pe tot corpul ”o mâncărime constantă”, iar

Acesta i-a spus că cel mai probabil a făcut o toxiinfecție alimentară sau o reacție alergică și i-a sugerat să țină un jurnal în care să consemneze alimentele pe care le consumă, dar și produsele de igienă și înfrumusețare pe care le folosește.

Mai mult, medicul i-a recomandat să stea departe de câinele și pisica familiei, deoarece este posibil să aibă o reacție alergică la blana animalelor.

”Nu se simțea bine de ceva vreme. Ea se plângea de o mâncărime constantă pe tot corpul. O trezea noaptea și se scărpina încontinuu, așa că am dus-o la medicul de familie. I-a luat niște sânge și i-a prescris timp de trei luni suplimente”, au povestit bunicul și bunica lui Niamh, care sunt tutorii legali ai adolescentei și ai fraților ei.

Cu toate acestea, de la o zi la alta, mâncărimile deveneau din ce în ce mai insuportabile pentru Niamh, însă nimeni nu bănuia ce avea să urmeze.

În luna august, la numai câteva săptămâni de la vizita adolescentei la medic, sora ei a observat că avea un nodul mare în zona gâtului, iar la scurt timp, aceasta a ajuns la urgențe.

Acolo, medicii i-au făcut o tomografie computerizată, o biopsie și o ecografie, iar câteva săptămâni mai târziu rezultatele au arătat că Niamh Fisher suferă de limfom Hodgkin în stadiul 2.

”Se uită în oglindă și nu se recunoaște”

Ulterior, doctorii au spus că tratamentul lui Niamh va fi unul de lungă durată care va implica patru cicluri de chimioterapie de 28 de zile.

Până acum fata a terminat două cicluri de chimioterapie, timp în care aspectul său fizic s-a schimbat extrem de mult, motiv pentru care a refuzat să mai meargă la școală sau să se mai întâlnească cu prietenii săi.

„Are o mulțime de prieteni și nici nu vrea să-i vadă, ceea ce este sfâșietor. Se uită în oglindă și nu se recunoaște, ceea ce este absolut groaznic”, a mai spus bunica fetei.

”Încercăm să dansăm pentru a ne readuce fata pe drumul cel bun”

Pentru a o sprijini pe adolescentă, tutorii săi legali s-au ras în cap și au lansat pagina GoFundMe, unde au strâns din donații 5.600 de lire sterline. Acum, cei doi se concentrează pe Niamh astfel încât aceasta să se vindece cât mai repede.

”Toată lumea are suișuri și coborâșuri, toată lumea are suferințe, toată lumea are probleme, dar ai o singură șansă în viață. Dansezi cât poți de tare pe melodia care se cântă și îți faci viața cât se poate de fericită, pentru că este atât de scurtă și atât de grea. Încercăm să dansăm pentru a ne readuce fata pe drumul cel bun și vom dansa cât putem de tare”, au mai spus cei doi.