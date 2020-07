Cazul incredibil al unei bătrâne care a încasat timp de 16 ani o pensie mai mică! Funcționarii dau vina tot pe ea și susțin că nu le-a semnalat eroarea. Reacția ministrului Muncii

Timp de 16 ani, Ana Bîrloncea, o bătrânică din satul Tăuni, județul Alba, încasează o pensie mult mai mică decât cea care i se cuvenea legal, pentru că un funcţionar a trecut în sistem un cod greşit. Și pentru că un necaz nu vine niciodată singur, femeia a aflat de curând că nu îşi va mai putea recupera niciodată toţi banii.

Asta deși vina aparține statului român şi a celor care se află zi de zi în slujba lui. Cazul a fost descoperit, alături de multe altele, în urmă cu câteva luni, când a avut loc un control al Casei Naționale de Pensii. Singura măsură concretă care s-a luat atunci a fost demiterea directorului Alexandru Retegan.

Și dacă vă gândeați că bărbatul este măcinat de regrete cu privire la eroarea pe care oamenii din subordinea lui au comis-o, ei bine, acesta neagă vehement existența cazului. În schimb, Cornelia Miclea, actualul director al instituției, recunoaște greșeala și susține că era de datoria celor care lucrau în compartimentul plăți să verifice și să remedieze situația.

Bătrânica din Alba încasează o pensie mai mică decât cea care i se cuvenea. Explicațiile halucinante ale funcționarilor

În 2002, Ana Bîrloncea s-a pensionat anticipat și a primit din partea statului român o sumă lunară de doar 400 de lei. Între timp, aceasta a crescut la 704 lei, însă bătrânica ar fi trebuit să încaseze cu 40 de lei mai mult. Asta dacă funcționarii de la Casa Județeană de Pensii Alba ar fi făcut toate calculele corect și i-ar fi dat banii care i se cuvin.

Poate că mulți dintre voi ați fi tentați să spuneți că vorbim despre o sumă infimă, însă pentru un om care primește o pensie atât de mică, 40 de lei nu sunt deloc de neglijat, mai ales când știi că îți aparțin de drept, după o viață întreagă petrecută în câmpul muncii. Pentru doamna Bîrloncea, 7.300 de lei ar fi fost o adevărată avere.

Supărarea e cu atât mai mare cu cât șefa de la compartimentul plăţi nu pare deloc dispusă să rezolve problema. Ba char ridică din umeri și susține cu o nonșalanță cum rar îți este dat să vezi că nu are timp să îi verifice pe toţi cei aflați în subordinea sa. Unde mai pui că de vină este tot pensionara, care nu a descoperit greșeala și nu a sesizat-o în timp util.

Acum, legea permite ca femeii să i se restituie doar banii pe trei ani în urmă, nu pe toți cei 16 în care a primit o pensie mai mică. În replică, bătrânica susține că nu a știut că primește o altă pensie decât cea care i se cuvenea legal. În plus, experiența cu funcționarii de la Casa de Pensii a fost una pe care nu și-ar mai dori să o retrăiască.

„Şi când mi-a făcut pensia la cerere, abia mi-a scos-o, că m-a amânat un an şi jumătate până…, de zece ori am fost până la Alba, că toate hârtiile mi le-or pierdut. Aia de acolo nu am prins-o, că dacă o prindeam, tot părul din cap îi smulgeam”, a mărturisit Ana Bîrloncea.

Reacția ministrului Muncii: „Esta inadmisibil!”

Într-un mesaj publicat pe rețelele de socializare, Violeta Alexandru anunță că a făcut deja toate demersurile legale pentru ca femeia să primească integral diferența pentru cei 16 ani în care a fost privată de acest drept. În plus, i-a cerut scuze bătrânei pentru această situație și a promis că „funcționarii publici care au greșit vor răspunde”.

„Este inadmisibil ca oameni care muncesc o viață întreagă, să fie privați de un drept câștigat cinstit, prin muncă, dreptul la pensia cuvenită integral. Pensionată în anul 2002 cu penalitate pentru ieșirea anticipată la pensie, conform legii, doamna A.B, din Alba, avea dreptul la o pensie întreagă, nepenalizată, prin trecerea la pensia de limita de vârstă, încă din luna iulie a anului 2004.

Nu pot decât să mă întreb dacă acei oameni, funcționari publici din cadrul Casei de Pensii Alba care au greșit în anul 2004, când, odată cu trecerea doamnei la pensie de limita de vârstă, aveau obligația legală de a ridica penalizarea pensiei și de a plăti integral drepturile, au astăzi cea mai mică remușcare pentru cei 16 ani în care greșeala lor a îngreunat și mai mult traiul acestei doamne.

Neplata tuturor drepturilor cuvenite retroactiv pentru cei 16 ani de către Casa de pensii Alba la momentul descoperirii erorii reprezintă o a doua gravă problemă. Să fii conștient că i-ai luat unui om un drept și să nu-i restitui integral suma, pentru toți acești 16 ani reprezintă o lipsă de respect față de oamenii care au muncit și contribuit în țara aceasta.

Nu voi tolera niciodată așa ceva!!! Am sesizat Casa Națională de Pensii Publice pentru că vreau ca doamnei pensionare să i se acorde toate drepturile cuvenite. Până la ultimul leu, toți banii datorați din 2004.

Față de suma deja plătită în luna aprilie 2020, astăzi, la sesizarea mea, s-au făcut toate demersurile legale pentru ca doamna să primească prin casierie sau prin mandat poștal integral diferența pentru cei 16 ani în care a fost privată de dreptul integral de pensie. Funcționarii publici care au greșit vor răspunde! Pentru șeful de serviciu vinovat, deși avea o mustrare scrisă pentru o altă eroare din urmă cu două luni, am cerut demisia!

Vă rog doamnă, deși e târziu să repar ceva ce v-a fost luat dintr-o greșeală gravă, să acceptați scuzele mele și promisiunea că voi face tot ce îmi stă în putință să nu mai existe astfel de cazuri în România modernă!

Voi face toate demersurile legale pentru ca situații în care, din vina funcționarilor publici au fost calculate greșit drepturile pensionarilor și nu s-au achitat retroactiv banii, să nu mai existe. Nu poate exista prescripție pentru drepturile unui pensionar când funcționarul a stabilit greșit cât i se cuvine acestuia! Voi lupta să schimb acest lucru pe care-l consider total abuziv”, a scris ministrul Muncii pe contul personal de Facebook.