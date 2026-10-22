Sport

Cazul inedit al unui fotbalist care a jucat la Cupa Mondială. E liber de contract de 5 ani și încă își caută echipă

Gabriel Neagu
22.10.2026 | 17:20
Cazul inedit al unui fotbalist care a jucat la Cupa Mondiala E liber de contract de 5 ani si inca isi cauta echipa
Carlos Carbonero este liber de contract de 5 ani. sursa foto: profimedia
Carlos Carbonero, fostul internațional columbian, este liber de contract din 2021, dar încă speră la un contract. Fotbalistul are un CV impresionant în fotbalul sud-american.
ADVERTISEMENT

Carlos Carbonero (36 de ani) a fost o figură importantă în fotbalul sud-american al deceniului trecut. Mijlocașul a reușit să evolueze și pe ”Bătrânul Continent”, însă cariera sa a intrat într-un con de umbră. Columbianul este în căutarea unei formații de foarte mult timp, însă nu are succes.

Carlos Carbonero este liber de contract de 5 ani

Mijlocașul a rămas liber de contract după ce s-a despărțit, în 2021, de echipa Delfines, din Republica Dominicană. La finalul stagiunii, fotbalistul a strâns doar 6 evoluții și nu a contribuit la vreun gol. Gruparea insulară a refuzat să îi prelungească înțelegerea. Totuși, Carlos Carbonero continuă să spere că va prinde un contract profesionist, în ciuda pauzei copioase.

ADVERTISEMENT

La începutul deceniului trecut, Carlos Carbonero era considerat un viitor star al fotbalului sud-american. După două experiențe trăite la Atletico Huila și Once Caldas, mijlocașul a făcut pasul către campionatele mai puternice ale continentului. Carlos Carbonero s-a alăturat lui Estudiantes, unde a devenit un jucător de bază.

Columbianul a cunoscut gloria, însă numai în afara țării natale. Carlos Carbonero a trăit cea mai bună perioadă a carierei la echipa argentiniană Arsenal de Sarandi. Pentru trupa de pe ”Julio Grondona” a jucat 66 de meciuri, marcând 7 goluri și oferind tot atâtea pase decisive. Alături de Arsenal de Sarandi a cucerit titlul de campion în anul 2012, iar în stagiunea următoare a cucerit Cupa Argentinei și Supercupa Argentinei.

ADVERTISEMENT
Ceartă pe mâncare în fața Arestului Central. Susținătorii lui Călin Georgescu au pus...
Digi24.ro
Ceartă pe mâncare în fața Arestului Central. Susținătorii lui Călin Georgescu au pus sarmalele sub cifru

Carlos Carbonero a fost împrumutat la River Plate, în sezonul 2013-2014. Perioada petrecută în curtea grandului argentinian a mai adus un titlu de campion în palmaresul său.

ADVERTISEMENT
Întrebată despre relația cu Alexandra Dinu, Sandra Mutu a dat cărțile pe față
Digisport.ro
Întrebată despre relația cu Alexandra Dinu, Sandra Mutu a dat cărțile pe față

Carlos Carbonero a jucat la Cupa Mondială

Mijlocașul care evolua, la vremea respectivă, pentru Estudiantes a fost convocat pentru Cupa Mondială din Brazilia. Carlos Carbonero a făcut parte din lotul Columbiei care s-a calificat la turneul final după o pauză de 16 ani. Mai mult, sud-americanii au reușit cea mai bună performanță din istoria țării la Cupa Mondială: sferturile de finală. ”Los Cafeteros” au părăsit competiția după ce au pierdut împotriva țării gazdă, Brazilia, 1-2.

ADVERTISEMENT

Carlos Carbonero a bifat o prezență în tricoul Columbiei la Cupa Mondială. Mijlocașul a fost introdus în locul lui Juan Cuadrado, la pauza partidei contra Japoniei, din ultima etapă a fazei grupei. Atunci, sud-americanii s-au impus cu scorul de 4-1. ”Los Cafeteros” au terminat faza grupei pe prima poziție. La finalul turneului, fotbalistul a ajuns în Europa, la Cesena.

  • 5 selecții a strâns Carlos Carbonero pentru prima reprezentativă a Columbiei
Ianis Hagi, la 28 de ani. Traseul anevoios al copilului anunțat de Gică...
Fanatik
Ianis Hagi, la 28 de ani. Traseul anevoios al copilului anunțat de Gică Hagi noul Balon de Aur
Atenție, Universitatea Craiova! Nici FCSB, nici CFR Cluj n-au câștigat la Inter d’Escaldes....
Fanatik
Atenție, Universitatea Craiova! Nici FCSB, nici CFR Cluj n-au câștigat la Inter d’Escaldes. Cifrele care dau fiori oltenilor
„El și Muhar vor juca acolo”. L-a cucerit pe patronul FCSB! Anunț de...
Fanatik
„El și Muhar vor juca acolo”. L-a cucerit pe patronul FCSB! Anunț de ultimă oră despre echipa de start pentru FCSB – Rapid
Parteneri
Prunea îl laudă pe jucătorul care a refuzat să mai vină la naționala...
iamsport.ro
Prunea îl laudă pe jucătorul care a refuzat să mai vină la naționala României: 'Asta înseamnă să fii bărbat adevărat, bravo lui!'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + cartea „Cei 33”
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!