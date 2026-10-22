Cazul inedit al unui fotbalist care a jucat la Cupa Mondială. E liber de contract de 5 ani și încă își caută echipă

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Carlos Carbonero (36 de ani) a fost o figură importantă în fotbalul sud-american al deceniului trecut. Mijlocașul a reușit să evolueze și pe ”Bătrânul Continent”, însă cariera sa a intrat într-un con de umbră. Columbianul este în căutarea unei formații de foarte mult timp, însă nu are succes.

Carlos Carbonero este liber de contract de 5 ani

Mijlocașul după ce s-a despărțit, în 2021, de echipa Delfines, din Republica Dominicană. La finalul stagiunii, fotbalistul a strâns doar 6 evoluții și nu a contribuit la vreun gol. Gruparea insulară a refuzat să îi prelungească înțelegerea. Totuși, Carlos Carbonero continuă să spere că va prinde un contract profesionist, în ciuda pauzei copioase.

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La începutul deceniului trecut, Carlos Carbonero era considerat un viitor star al fotbalului sud-american. După două experiențe trăite la Atletico Huila și Once Caldas, mijlocașul a făcut pasul către campionatele mai puternice ale continentului. Carlos Carbonero s-a alăturat lui Estudiantes, unde a devenit un jucător de bază.

Columbianul a cunoscut gloria, însă numai în afara țării natale. Carlos Carbonero a trăit cea mai bună perioadă a carierei la echipa argentiniană Arsenal de Sarandi. Pentru trupa de pe ”Julio Grondona” a jucat 66 de meciuri, marcând 7 goluri și oferind tot atâtea pase decisive. Alături de Arsenal de Sarandi a cucerit titlul de campion în anul 2012, iar în stagiunea următoare a cucerit Cupa Argentinei și Supercupa Argentinei.

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Carlos Carbonero a fost împrumutat la River Plate, în sezonul 2013-2014. Perioada petrecută în curtea grandului argentinian a mai adus un titlu de campion în palmaresul său.

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Carlos Carbonero a jucat la Cupa Mondială

Mijlocașul care evolua, la vremea respectivă, pentru Estudiantes a fost convocat pentru . Carlos Carbonero a făcut parte din lotul Columbiei care s-a calificat la turneul final după o pauză de 16 ani. Mai mult, sud-americanii au reușit cea mai bună performanță din istoria țării la Cupa Mondială: sferturile de finală. ”Los Cafeteros” au părăsit competiția după ce au pierdut împotriva țării gazdă, Brazilia, 1-2.

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Carlos Carbonero a bifat o prezență în tricoul Columbiei la Cupa Mondială. Mijlocașul a fost introdus în locul lui Juan Cuadrado, la pauza partidei contra Japoniei, din ultima etapă a fazei grupei. Atunci, sud-americanii s-au impus cu scorul de 4-1. ”Los Cafeteros” au terminat faza grupei pe prima poziție. La finalul turneului, fotbalistul a ajuns în Europa, la Cesena.