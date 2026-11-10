„Cazul Ionuț Radu”, și la vecini! Cum au gestionat sârbii și maghiarii problema

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Ionuț Radu s-a aflat pe convocatorul inițial al lui Gică Hagi pentru meciurile echipei naționale din luna noiembrie. Totuși, . Deși pare un caz atipic ca un fotbalist să refuze acțiunea naționalei, nu este un caz singular. La fel ca Ionuț Radu, vedetele vecinelor României au trecut prin aceeași problemă.

Dominik Szoboszlai s-a accidentat, dar vrea la naționala Ungariei

Maghiarii au trecut prin emoții după ce vedeta naționalei, Dominik Szoboszlai, s-a accidentat la genunchi cu puțin timp înaintea pauzei partidei de pe Selhurst Park, contra lui Crystal Palace, din etapa cu numărul 10 a Premier League, 3-1. Jucătorul a continuat să joace până în minutul 69, când a abandonat meciul. Totuși, în urma problemelor sale, atitudinea sa a fost diametral opusă față de Ionuț Radu.

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Dominik Szoboszlai a fost supus controalelor medicale imediat după partida de la Londra. În ciuda problemelor sale, s-a prezentat la baza de pregătire a naționalei Ungariei și își dorește să evolueze în ultimele două meciuri pe care selecționata lui Marco Rossi: contra Georgiei (14 noiembrie) și Irlanda de Nors (17 noiembrie).

Până în prezent, starea sa este incertă, singura confirmare fiind dorința sa de a îmbrăca tricoul Ungariei. Vestea legată despre starea sa de sănătate a fost confirmată de forul de la Budapesta, conform : ”Dominik Szoboszlai a trecut prin investigațiile medicale obligatorii. După întinderea suferită la genunchi, echipa medicală a primei reprezentative va face tot posibilul în zilele următoare pentru ca el să redevină apt de joc în cel mai scurt timp. Cu toate acestea, decizia finală privind prezența sa pe teren va fi luată aproape sigur în ultimul moment posibil”.

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Dusan Vlahovic a luat aceeași decizie ca Ionuț Radu

În ciuda faptului că Dominik Szoboszlai este un exemplu diferit față de cazul lui Ionuț Radu, portarul român nu este singurul care a luat această decizie. Atacantul-minune al naționalei Serbiei, Dusan Vlahovic, a decis să nu se prezinte în cantonamentul echipei naționale, deși a fost convocat. Atacantul și-a motivat absența prin nevoia de timp liber pentru a-și rezolva problemele personale. Decizia vine după ce a ratat fereastra internațională precedentă din cauza accidentărilor.

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Veljko Paunovic a încercat să îl înduplece pe atacantul lui Beșiktaș pentru a se alătura lotului pentru partidele contra (13 noiembrie) și Greciei (16 noiembrie). Totuși, Vlahovic a fost de neclintit, iar selecționerul a răbufnit, conform , la conferința de presă: ”Întrebați-l pe el, vedeți dacă vrea să răspundă! Aceasta este o înfrângere pentru noi. În același timp, e și o ocazie pentru ceilalți jucători să arate că sunt pregătiți și dedicați echipei naționale”.