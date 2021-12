Cum își bate joc statul român de tragedia unei familii! De doi ani, cazul copilului mort într-o fermă de porci bate pasul pe loc

Un băiețel de doar opt ani, Iulian Alexandru Bițică, a dispărut de acasă, acum doi ani, iar patru zile mai târziu, cadavrul lui a fost descoperit de un paznic, într-un bazin de dejecții al unui complex de porci din Pecineaga, din județul Constanța.

Tragedia morții copilului a făcut la acea vreme vâlvă în spațiul public, iar lumea dorea ca cei vinovați să fie trași la răspundere. Doar că, acum, la mai bine de doi ani de la moartea înfiorătoare a copilului, autoritățile statului – în speță organele de cercetare penală – pasează ancheta de la o instituție la alta.

Tragedia unui copil și nepăsarea statului român

Doi ani și o lună au trecut de când Iulian Alexandru Bițică a fost găsit înecat în bazinele de dejecții de la o fermă de porci din localitatea Pecineaga din Constanța. Tot doi ani și o lună au trecut din momentul în care organele de cercetare penală au început o anchetă pentru infracțiunii de ucidere din culpă.

“Minorul în vârstă de 8 ani dat dispărut în data de 2 noiembrie (2019, n.red). a fost găsit, în jurul orei 8.30, de către 2 paznici aparținând fermei XXX care folosește bazinele, în primul bazin, trupul plutind sub suprafața apei, fiind vizibilă o parte a capului.

Menționăm faptul că cercetările și căutările în acest bazin nu au fost sistate până acum. În bazinul la care facem referire a fost introdusă apă din al doilea bazin, pentru a dilua stratul de mâl format pe fundul bazinului și în care era posibil sa fi rămas prins trupul neînsuflețit. În cursul zilei de astăzi urma să se acționeze cu o pompă submersibilă pentru secarea definitivă a bazinului”, spunea IPJ Constanța acum doi ani.

Doar că, de doi ani bătuși pe muchie ancheta trenează. Și, nici măcar în ziua de astăzi nu a fost indicat cineva vinovat pentru moartea cumplită a copilului, iar familia, îndurerată, este subiectul unui joc de pase între instituțiile care ar trebui să se ocupe de anchetă.

Familia copilului mort, apel disperat la Justiție

Familia copilului care a murit în tragedia din Pecineaga s-a săturat însă să tot aștepte bunăvoința anchetatorilor de a ajunge la o concluzie, așa că, prin unul dintre cei mai reputați avocați, Raluca Pană, a depus la Judecătoria Mangalia o contestație privind durata excesiva a soluționării cauzei în cursul urmăririi penale.

Iar în contestație, familia copilului arată că au ajuns, într-un fel, să fie pasați de autorități și că organele de cercetare penală își găsesc scuze pentru a nu termina ancheta și să trimită pe cineva în judecată. ”Au trecut 2 ani de când fiul nostru a decedat, iar în dosar actele de cercetare stagnează nejustificat”, spun, disperați, părinții al cărui copil a murit din cauza neglijenței altora.

”În ultimul an organele de cercetare susțin că nu pot efectua activități din cauza pandemiei, a lipsei de personal pe durata sezonului estival sau invocă lipsa unui raport de expertiză juridică la față locului. Mai mult, societatea a intrat în faliment și profită de acest timp în care cercetarea stagnează pentru a se sustragere de la răspunderea penală.

Nu au fost dispuse măsuri asiguratorii în cauza deși am solicitat. Nu au fost stabilite persoanele vinovate. Am încercat să ne informăm de stadiul dosarului, telefonic – din cauza măsurilor restrictive-, însă niciodată nu este de găsit persoana care are în lucru cauza la sediul Poliției Mangalia”, arată, în contestația depusă de avocatul Raluca Pană, familia copilului de opt ani care a murit.

Vinovatul e cunoscut, dar nu ajunge la proces

Ce au descoperit organele de cercetare penală acum doi ani pare să fie și ultimul pas în ancheta cu privire la moartea lui Iulian Alexandru Bițică, de atunci autoritățile părând că se învârt doar în jurul cozii, iar vinovații pentru tragedie pot să se bucure, în continuare, de liniște, o liniște care, evident, nu eixstă în sânul familiei copilului care a murit înecat în dejecțiile porcilor.

”Conform procesului verbal de cercetare la fața locului s-a procedat la împrejmuirea locului faptei și s-a constatat că bazinul în care a fost găsit fiul nostru decedat, face parte din complexul de porci și este constituit din șase bazine delimitate prin diguri cu lățime de aproximativ 5 m pe alocuri, fiind de fapt bazine pentru deversarea dejecțiilor rezultate de la complexul de porci, iar accesul la aceste bazine se face pe mai multe căi, respectiv drumuri de țară neamenajate, acestea nefiind împrejmuite prin niciun mijloc și nici semnalizate ca fiind locuri periculoase.

S-a mai constatat că Primăria comunei Pecineaga a efectuat controale la momentul în care proprietarul acestor bazine a demarat lucrări de reamanejare a bazinelor fără a solicita autorizație de construcție/executare a lucrărilor, iar controlul s-a finalizat cu amendarea societății și punerea în vedere pentru intrarea în legalitate.

Din adresa Primăriei comunei Pecineaga a rezultat că obligația asigurării măsurilor de împrejmuire, semnalizare și pază a bazinelor, potrivit legislației în vigoare, revine societății care are în proprietate și folosește aceste bunuri, primăria neavând competențe în acest sens”, se mai arată în contestația făcută de părinții lui Iulian Alexandru Bițică.

Ce spun autoritățile

Așa cum prevede legea – și deontologia profesională -, FANATIK a cerut lămuriri din partea Parchetului Mangalia, cel care se ocupa de ancheta cu pricina. Iar la solicitarea de informații conform legii 55/2001, depusă la Parchetul de pe lângă, nu mică ne-a fost surpriza să aflăm că suntem, la rândul nostru… pasați.

”Vă comunicăm că dosarul penal nr. XX/P/2019 a fost a fost preluat în 12.08.2021 de Parchetul de pe lângă Tribunalul Constanța. (…) Cererea dumneavoastă va fi transmisă Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanța spre competentă soluționare”, este răspunsul primit la solicitarea FANATIK.

Adică, mai pe românește, noi acte plimbate printre instituții în timp ce o familie care și-a pierdut copilul în condiții îngrozitoare stă și așteaptă să vadă dacă vinovații vor plăti pentru că băiețelul lor de opt ani a murit.