Un deputat vrea să-i facă plângere penală lui Selly: ”Autoritățile știu dar nu cercetează”. Proiect de lege anti-Beach, Please!

Cazul lui Albert NBN, trapperul care a adus jigniri la adresa României pe scena Beach, Please! de la Costinești, în urmă cu câteva zile, ar putea să ajungă în Parlamentul României. Și Selly s-ar putea să dea cu subsemnatul în următoarea perioadă.

Un cunoscut deputat de la noi, fost membru în partidul condus de Diana Șoșoacă, SOS România, a depus deja două plângeri în urma scandalurilor care au avut loc la Beach, Please!. Primul vizat a fost cântărețul Albert NBN, care s-a ales și cu o amendă pentru limbaj vulgar folosit în public. A doua plângere a fost făcută cu privire la speța tânărului care, la încurajarea rapperului american Destroy Lonely, s-a aruncat în mulțime, de pe scenă, în prezent având răni serioase.

Dumitru Coarnă, căci despre el este vorba, a declarat că se gândește foarte serios ca și Beach, Please!, , Andrei Șelaru, zis și Selly, ar putea să fie interogat în legătură cu neregulile pe care le-a observat la acest eveniment.

Coarnă face acuzații extrem de grave la adresa influencerului și spune că se gândește să sesizeze organele abilitate referitor la faptul că în cadrul evenimentului se consumă droguri, inclusiv de către minori, sub ochii îngăduitori ai organizatorilor.

Totodată, Coarnă spune că vrea să vină cu o inițiativă legislativă pornind de la cazul lui Albert NBN, astfel ca de acum încolo, fie că vorbim de Beach, Please! sau de vreun alt context, cu sau fără public, astfel de derapaje să fie mai aspru pedepsite, care să nu se rezume doar la simpla aplicare a amenzii.

„Dacă eu cânt și lovesc pe cineva cu un scaun în cap e act artistic?”

„În Codul Penal, există defăimarea, sunt stipulate ofensele aduse autorității, putem să dezvoltăm o anchetă penală, dar o să încerc în sesiunea din septembrie o nouă reglementare, ca să fie mult mai clară. Acțiunea asta e revoltător de primitivă. Nu poți să accepți să spună cineva că urinează pe drapelul României și să îi dea doar o amendă, ca să nu mai dezvolt alte expresii jignitoare și ofensatoare.

Uitați-vă, e un paradox, un om care și-a iubit drapelul, și chiar dacă s-a urcat pe o schelă este în arest, iar altul e considerat artist și nu poate fi condamnat. Avem o lege, dar nu se vrea a fi aplicată.

Ce a făcut acest cântăreț reprezintă o infracțiune. Dacă eu cânt și lovesc pe cineva cu un scaun în cap e act artistic? Nu e tentativă de omor? Act artistic este doar pentru cine nu înțelege Codul Penal”, a declarat , pentru FANATIK, spunând că persoanele care apără ieșirea lui Albert NBN nu pot vorbi despre un act artistic și că libertatea de exprimare are limitele ei.

Selly, amenințat cu plângerea penală

Nu doar Albert NBN l-a revoltat pe deputatul Coarnă, ci și Selly, pe care îl arată cu degetul și spune că este direct responsabil de tot ce s-a întâmplat pe plaja de la Costinești.

„Cel care organizează acest festival este protejat. Cine vrea să vadă, vede. Eu nu pot să accept așa ceva, iar copiii noștri sunt extrem de vulnerabili. Eu am totul așezat, acum am mers pe aplicarea legii, una împotriva acestui individ și încă o plângere penală cu privire la acea instigare, la vătămarea corporală a acelui tânăr. Nimeni nu vrea să cerceteze, plus că autorul e plecat în America.

Mă gândesc serios să depun o plângere și împotriva lui Selly. Acolo vorbim de trafic de droguri, sunt multe lucruri pe care autoritățile le știu, le stăpânesc, dar nu le cercetează. Sigur, e o discuție generală la momentul ăsta. Sunt în etapa de studiu. Dar o să structurez toate elementele și le voi comunica”, ne-a zis Dumitru Coarnă.