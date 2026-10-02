Cazul Manchester City a dinamitat politica britanică! Prim-ministrul e îngrijorat de viitorul echipei

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Comisia Premier League a găsit pe Manchester City vinovată în cel mai amplu scandal din istoria fotbalului englez. , printre care și excluderea din campionat.

Prim-ministrul britanic le ia apărarea celor de la Manchester City

Scandalul care a dinamitat Premier League a ajuns și la urechile politicienilor din Marea Britanie. Prim-ministrul țării nu și-a ascuns îngrijorarea față de posibilitatea ca Manchester City să sufere pedepse aspre. Politicianul consideră că echipa a fost un pilon principal al orașului în ultimii ani.

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”Aș fi foarte îngrijorat să-i pierd (n.r. – pe actualii proprietari ai echipei). Au fost un partener atât de important în construirea Manchester-ului modern. Evident, prin transformarea lui Manchester City în forța globală care este. Nu pot interveni mai mult în acest proces. Ar fi greșit din partea mea să fac asta.

Ar fi greșit, cred, să trag o concluzie pripită înainte de a fi studiat cu adevărat toate detaliile, dar evident că este în desfășurare și, pentru că este încă contestat de Manchester City, atunci cred că este corect să nu spun prea multe”, a spus Andy Burnham (56 de ani), potrivit .

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Andy Burnham a avut o relație specială cu orașul Manchester. Acesta a ocupat funcția de primar, în urma alegerilor din 2017. Politicianul Laburist a rămas la cârma orașului până în luna iunie a acestui an, când a fost instalat în funcția de prim-ministru.

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Manchester City este aproape de a se prăbuși

Clubul a fost găsit vinovat pentru 114 dintre cele 115 capete de acuzare, pentru încălcarea gravă și sistematică a regulilor financiare din Premier League. Ancheta a vizat tranzacțiile și contractele încheiate de club în perioada 2009-2018. ”Cetățenii” ar fi încheiat acorduri false cu diferiți parteneri comerciali, pentru a umfla fictiv veniturile echipei. Folosind conturi denaturate, ”schema de finanțare disimulată” a acoperit o sumă totală de 830-900 de milioane de lire sterline, conform .

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și are drept de a depune cerere de apel până pe data de 5 octombrie. În cazul în care procedura va fi respinsă, Manchester City riscă, în cel mai blând scenariu, o amendă. Sancțiunile pot include depunctarea echipei sau chiar suspendarea și excluderea din Premier League. În noiembrie 2023, o sentință într-un proces asemănător a dus la depunctarea lui Everton cu 10 puncte. Penalitatea a fost redusă, ulterior, la numai 6 puncte. Totuși, gravitatea încălcării regulamentului a fost mult mai mică în cazul ”Caramelelor”. Echipa a înregistrat pierderi de 124.5 de milioane de lire sterline, în timp ce limita impusă de Premier League este de 105 milioane de lire sterline.