Cazul Manchester City ia amploare mondială! Emiratele Arabe Unite amenință Marea Britanie

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Cazul Manchester City ar putea avea implicații uriașe chiar și dincolo de lumea fotbalului. Guvernul din Emiratele Arabe Unite a amenințat că ar putea reduce investițiile în Marea Britanie în funcție de pedeapsa pe care clubul din Premier League o va primi în dosarul privind încălcarea regulamentelor financiare.

Guvernul din Emirate amenință Marea Britanie din cauza cazului Manchester City

Relațiile dintre Emiratele Arabe Unite și Marea Britanie sunt foarte bune, însă totul s-ar putea schimba din cauza cazului Manchester City. „Cetățenii” au fost găsiți vinovați pentru 114 dintre cele 115 capete de acuzare, pentru încălcarea gravă și sistematică a regulilor financiare din Premier League. Cazul acoperă perioada 2009-2018, clubul fiind preluat de Abu Dhabi United Group în 2008.

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Un verdict final cu privire la pedeapsa pe care o va primi ar urma să sosească în ianuarie 2027, printre posibilități numărându-se o sancțiune financiară, o depunctare, retrogradarea din Premier League sau chiar excluderea din fotbal. Severitatea pedepsei ar putea afecta însă și relațiile dintre cele două țări. Conform , liderii din Emiratele Arabe Unite au amenințat guvernul britanic că pedeapsa ar putea afecta „apetitul pentru investiții și angajamente la scară largă în Regatul Unit”.

În ultimii 5 ani, asiaticii au investit aproximativ 36 de milioane de euro în sectoare importante din Marea Britanie, precum apărarea, știința și tehnologia. Un summit între cele două țări ar urma să aibă loc chiar în această lună. Khaldoon Al Mubarak, președintele lui Manchester City, deține funcții de conducere în cadrul Guvernului din Abu Dhabi, fiind membru al Consiliului Executiv, dar și al Consiliului Suprem pentru Afaceri Financiare și Economice.

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Manchester City a făcut apel după decizia Premier League

Manchester City a confirmat vineri faptul că a făcut apel după decizia luată de . „Manchester City poate confirma că, joi, 1 octombrie 2026, clubul a depus apelul său cuprinzător împotriva opiniei Comisiei Premier League, în legătură cu problema disciplinară din Premier League.

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Poziția fermă a clubului este că, din mai multe motive, opinia conține erori materiale clare, de drept, de principiu și de fapt și este nesigură. Clubul este nevinovat de acuzațiile formulate de Premier League și există un corp cuprinzător de dovezi irefutabile în sprijinul tuturor pozițiilor sale, referitoare la acest caz”, a transmis fosta campioană a Angliei pe .