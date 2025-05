Cazul Marilu Dobrescu deschide cutia Pandorei! Cântăreața din România care îi sare în apărare. Mărturisiri sfâșietoare despre violența domestică: „M-am îmbolnăvit”

Marilu Dobrescu, celebra vloggeriță de pe YouTube urmărită de sute de mii de tineri, a sfâșiat inimile tuturor cu cel mai nou clip postat pe rețeaua video de socializare. În cadrul acestuia vedeta a mărturisit că a fost snopită în bătaie de fostul ei iubit, Iustin Petrescu, cu care plănuia să aibă copii.

Cazul Marilu Dobrescu naște pasiuni intense pe internet. Vedeta îl acuză pe fostul iubit că a abuzat-o fizic

, extrem de apreciați mai ales de adolescenții din România, s-au despărțit după o relație de câțiva ani buni care a fost expusă publicului, vlog cu vlog.

ADVERTISEMENT

În tot timpul în care a fost cu el, Marilu se pare că a ascuns multă suferință. Abia acum a declarat că a ieșit din această relație deoarece Iustin, care și-a refăcut viața cu o altă femeie, a fost violent cu ea. Ajunsese să îi fie frică să mai stea sub același acoperiș cu el. Totodată, Marilu a spus în videoclipul ei că Iustin nu a urmărit altceva decât să trăiască bine-mersi de pe urma ei.

Bărbatul a reacționat la filmulețul care a provocat o dezbatere intensă în mediul virtual și a spus că nu îi rămâne altceva de făcut decât să o dea în judecată. Practic, fostul iubit al lui Marilu neagă tot.

ADVERTISEMENT

Cântăreața Olivia Addams, reacție în cazul Marilu: „Am trecut și eu”

Cazul Marilu Dobrescu a provocat reacții și în rândul vedetelor. Olivia Addams a lansat un apel pe TikTok către toți cei care pun la îndoială testimonialul roșcatei, acuzându-i că nu au pic de decență învinovățind victima. Culmea, multe dintre comentariile în care Marilu e pusă la zid vin tocmai din partea femeilor.

Cu această ocazie, Olivia Addams a dezvăluit că a fost și ea victima unei situații similare celei prin care a trecut Marilu.

ADVERTISEMENT

„Acest mesaj este pentru toate femeile care au trecut printr-un abuz într-o relație. Vin de la videoclipul lui Marilu, am plâns timp de două ore, pentru că am tot avut flash-uri în timp ce povestea chestii prin care am trecut și eu, la rândul meu. Nu puteți să fiți atât de nesimțiți să ziceți că femeia minte, pentru că se vede clar pe ea cum tremură, se vede, efectiv, că nu minte.

ADVERTISEMENT

Orice femeie care zice orice altceva sunteți de ultimă speță. Nu doresc absolut nimănui să treacă prin ce a trecut ea. Mi se pare că a avut foarte mult curaj să vorbească despre chestia asta și îi mulțumesc din tot sufletul că a făcut chestia asta.

„M-am îmbolnăvit și îmi pare atât de rău că mi-am bătut joc de mine”

Vă rog mult, dacă sunteți într-o relație de genul, într-o relație în care voi sunteți mereu alea nebune și tot ce se întâmplă e vina voastră și corpul vostru simte că nu sunteți unde trebuie, plecați. Dacă prietenii vă spun să plecați, părinții, plecați, pentru că ei văd din afară lucrurile pe care nu le puteți vedea. Efectiv, e sindromul Stockholm.

Eu, personal, m-am îmbolnăvit și îmi pare atât de rău că mi-am bătut joc de mine și nu am avut grijă, că nu am plecat. Am căpătat și eu o boală pe viață și o să iau tratament toată viața, pentru că mi-am bătut joc de mine și mi-am zis că sunt nebună.

Să te ascunzi la tine în casă pentru că îți e frică să intre omul ăla peste tine mi se pare groaznic. Oamenii ăștia vor întoarce toată povestea împotriva voastră, nu aveți cum să câștigați cu ăștia.

Nu o să primiți niciodată scuze de la ei, pentru că mereu va fi vina voastră și ei chiar cred chestia asta în sufletul lor. Îmi pare rău pentru toate femeile care trec prin asta, pentru că e groaznic”, a povestit cântăreața Olivia Addams,