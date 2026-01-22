Cazul Mario Iorgulescu, pe masa judecătorilor CCR. Fiul șefului LPF a acuzat că i s-au încălcat drepturile constituționale

ADVERTISEMENT

Mario Iorgulescu a atacat la CCR două articole din Codul de procedură penală, care ar fi putut duce la anularea sentinței și anularea unor probe importante din dosar. Curtea Constituțională a analizat sesizarea și a dat răspunsul la aproape trei ani de la momentul depunerii.

Răspunsul CCR pentru Mario Iorgulescu. Ce drepturi spune fiul șefului LPF că i-au fost încălcate

Curtea Constituțională a României a respins sesizarea de neconstituționalitate depusă de avocații lui Mario Iorgulescu în aprilie 2021, referitoare la două articole din Codul de procedură penală. Fiul președintelui LPF a acuzat că i s-au încălcat anumite drepturi în fazele de urmărire penală și procesuală, în dosarul accidentului mortal din 2019.

Cele două articole invocate de avocatul lui Mario se referă la cine poate efectua percheziția informatică (un specialist din cadrul organelor judiciare sau din afara acestora), în prezența procurorului, respectiv modul și momentul în care instanța poate schimba încadrarea juridică dată faptei în actul de sesizare.

Mai exact, Mario Iorgulescu a reclamat la CCR că, prin efectuarea percheziției informatice – accesul liber la justiție, dreptul la viață intimă, familială și privată, secretul corespondenței – precum și dreptul la un proces echitabil.

Avocatul lui Mario: ”Problema e cine a fost desemnat să efectueze expertiza”

Într-o declarație din 2021 pentru , avocatul lui Mario spunea că excepția de neconstituționalitate se referă la datele informatice culese din autoturismul fiului șefului LPF.

”La acest moment, legea prevede că această percheziţie poate fi efectuată şi de specialişti din afara organelor judiciare. Dar situaţia e similară ca şi la măsurile de supraveghere tehnică, unde actele de cercetare penală se pot efectua doar de către organele de urmărire penală sau de către experţi şi specialişti din cadrul altor instituţii ale statului.

Or, după cum e formulat textul de lege, acum li se permite şi specialiştilor din mediul privat să efectueze o percheziție în sistem informatic. Problema e cine a fost desemnat de organul de urmărire penală să efectueze expertiza”, spunea avocatul Florin Mircea.

A doua excepție de neconstituționalitate, rămasă fără obiect

A doua excepție se referă la momentul procesual în care se poate cere schimbarea încadrării juridice a faptei. Legea spune că schimbarea de încadrare poate fi admisibilă doar în faza judecății. Mario Iorgulescu a cerut să fie judecat pentru ucidere din culpă, însă judecătorii au considerat că se face vinovat pentru omor.

Până la urmă, situația a fost tranșată de ÎCCJ, care a desființat condamnarea inițială de 13 ani și 8 luni pentru omor, printr-un recurs în casație. Prin această decizie, a doua excepție de neconstituționalitate a rămas fără obiect.

Ce s-ar fi întâmplat în dosarul accidentului, dacă CCR ar fi admis cererea

Chiar dacă a fost condamnat definitiv la 8 ani de închisoare pentru omor din culpă, decizia CCR ar fi putut duce la o răsturnare totală a cazului.

Conform , o hotărâre definitivă poate fi atacată prin revizuire dacă CCR constată neconstituționalitatea unei prevederi legale pe care s-a întemeiat acea condamnare. În cazul de față, o astfel de decizie ar fi dus la excluderea unor probe importante din dosar, pentru că s-ar fi constatat că percheziția informatică ar fi fost efectuată fără un mandat valid.

Percheziția informatică a mașinii lui Mario Iorgulescu a fost crucială pentru a dovedi viteza cu care acesta a circulat (peste 140 km/h) și comportamentul agresiv la volan înainte de impact. Fără acestea, procurorii ar fi trebuit să ia în considerare doar pe expertizele tehnice și martori pentru a stabili viteza. Totuși, este puțin probabil că anularea probelor digitale ar fi dus la achitare, în condițiile în care dosarul s-a bazat și pe alte probe solide, cum ar fi probele biologice (dar ar fi putut duce la o pedeapsă mai blândă)

CCR nu și-a motivat încă decizia de respingere a sesizării lui Mario Iorgulescu, aceasta fiind încă în faza de redactare.

Mario Iorgulescu, internat în Italia la câteva săptămâni după accident

La data de 8 septembrie 2019, Mario Iorgulescu a provocat un accident mortal pe Șoseaua Chitilei din București, conducând cu 143 km/h. La momentul tragediei, tânărul se afla sub influența alcoolului și a drogurilor. Victima, Dani Vicol (24 de ani), tată a doi copii, a murit pe loc.

La doar câteva săptămâni după accident, Mario a fost transferat de familie, cu un avion privat, la o clinică din Italia, unde a rămas internat până astăzi. Fiul șefului LPF, Gino Iorgulescu, nu a ispășit nicio zi de închisoare, în principal din cauza refuzului constant al instanțelor italiene de punere în executare a mandatelor de arestare. Motivul: starea sa de sănătate psihică.

În prezent, Mario Iorgulescu are rezidență în Italia și se află sub tratament medical. Din această cauză, Curtea de Apel din Milano a stabilit că mutarea lui într-o închisoare din România i-ar pune viața în pericol și ar încălca drepturile omului privind accesul la îngrijire medicală specifică.