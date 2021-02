Cazul medicului de la Victor Babeş infectat cu Covid la două zile după vaccinul de rapel. Emilian Imbri: “Aici a greşit!”

Un medic de la Spitalul „Victor Babeș” din București a fost testat pozitiv cu coronavirus la două zile după ce s-a vaccinat cu rapelul. Managerul instituţiei, Emilian Imbri, a explicat greşeala făcută de colegul său şi dă sfaturi extrem de utile cu privire la imunizarea de după vaccinare.

Un medic de la Victor Babeş, testat pozitiv cu Covid la două zile după rapel

„Am avut un coleg care a fost așa de liniștit și a zis ”gata, acum sunt fericit, am pus armura pe mine și nu mai vine virusul”. S-a pozitivat la două zile de la rapel, dacă vă vine să credeți și stătea mirat și se uita la noi, ”cum de a fost posibilă treaba asta?”. Este posibilă treaba asta și nu trebuie să ne mire”, a declarat medicul la Digi 24, lăsând de înțeles, practic, pentru omul de rând, care nu are cunoştinţe în domeniu, că o persoană se poate pozitiva, indiferent dacă i-a fost administrat vaccinul.

Pentru a nu induce lumea în eroare şi a crede că te poţi îmbolnăvi chiar şi dacă faci vaccinul, FANATIK a luat legătura cu Emilian Imbri pentru a clarifica situaţia, adresându-i întrebarea logică “şi-a verificat medicul ce s-a infectat nivelul de anticorpi?”

Clarificările managerului Emilian Imbri: “Este adevărat, colegul nu-şi testase nivelul de anticorpi înainte de a nu se mai proteja de virus”

Contactat de FANATIK pentru lămuriri suplimentare, acesta a confirmat că medicul în cauză nu-şi testase nivelul de anticorpi de după vaccin. De asemenea, Imbri explică faptul că nivelul de anticorpi maximal se dezvoltă abia după o lună de la administrarea celei de-a doua doze a vaccinului. Prin urmare, colegul la care făcea referire nu avea anticorpi în momentul în care a fost testat pozitiv, acesta fiind motivul pentru care s-a infectat.

„Colegul meu a ezitat puţin, după prima doză de vaccin, cu măsurile de precauție și s-a infectat, aici a greşit! Atenție, el se putea infecta chiar înainte de rapel. S-a pozitivat după rapel, ceea ce înseamnă că a luat virusul cu câteva zile înainte.

Nu și-a făcut test pentru anticorpi. După prima doză de vaccin poți să-l faci, dar să știți că nu se recomandă. Dacă ții neapărat să faci o verificare, poți să o faci la minimum zece zile după rapel. Iar nivelul maximal de anticorpi pe care corpul îl poate dezvolta se atinge după o lună de la rapel!”, spune managerul de la Victor Babeş.

Imbri face haz de necaz: “Şi eu, ca prostu’, mi-am făcut teste de anticorpi imediat după primul vaccin. Şi l-am făcut degeaba”

Emilian Imbri face haz de necaz şi dă exemplul său. Managerul Spitalului Victor Babeş a dezvăluit pentru FANATIK faptul că şi-a testat nivelul de anticorpi imediat după primul vaccin:

“Eu, ca prostu’, am făcut imediat după prima doză, să văd dacă am ceva în mine, dacă a reacționat organismul. Oi fi făcut asimptomatic boala și, de fapt, am niște anticorpi? Aşa mă întrebam… Nu. Am ieșit sub orice limită după prima doză. Nu are rost să faci asta decât după rapel. Or el (n.r. colegul de la Victor Babeș) a făcut rapelul și, vă spun sincer, în 10 zile după rapel te aștepți la un răspuns, dar abia la o lună ajunge corpul tău la nivelul maxim de anticorpi pe care poate să-l facă. Colegul meu nu și-a făcut niciun test. A început să aibă simptome și a crezut că sunt manifestări de la rapel. Și-a făcut testul PCR și a ieșit pozitiv, dar nu avea anticorpi”, dezvăluie Imbri.

De ce e bine să porţi mască chiar şi după vaccin şi imunizare: “Poţi fi purtător şi infecta pe cei neimunizaţi până acţionează anticorpii tăi”

Emilian Imbri dă şi un sfat extrem de important populaţiei: “Să știți că și cu anticorpi la nivel mare se poate întâmpla să iei virusul, chiar dacă nu te va afecta. Treci prin boală repede, cum s-ar zice, și corpul, având anticorpi, dă cu virusul de pământ, dar problema e că poți fi purtător. De asta e bine să purtăm mască şi după ce dezvoltăm anticorpi.

Dacă inhalezi virusul, poţi fi contagios şi să-l transmiţi celor dragi, neimunizaţi, până să acţioneze anticorpii tăi şi să-l neutralizeze. De asta este important să purtăm mască şi să ne protejăm şi după ce facem vaccinul şi avem garanţia că am dezvoltat anticorpi, în urma unei testări IgG. Pentru că îi protejăm pe cei neimunizaţi”, a conchis Emilian Imbri, managerul Spitalului „Victor Babeș” din București, pentru FANATIK.