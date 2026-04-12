„Cazul Mitriță” ia amploare în China! Echipa românului e nemulțumită și a contactat Federația

Alexandru Mitriță a primit o pedeapsă dură după ce și-a tras de păr un adversar în timpul unui meci din China, iar presa din țara asiatică a dezvăluit motivul pentru gestul fotbalistului român.
Bogdan Mariș
12.04.2026 | 08:45
Cazul Mitrita ia amploare in China Echipa romanului e nemultumita si a contactat Federatia
Alexandru Mitriță (31 de ani) ar fi fost insultat de adversarul pe care l-a tras de păr în China.
Alexandru Mitriță (31 de ani) a primit o suspendare de 4 etape și o amendă uriașă după ce și-a tras un adversar de păr în timpul unui meci disputat în campionatul Chinei. Presa din țara asiatică a dezvăluit că fotbalistul în cauză, Li Zhenquan, l-ar fi insultat pe fostul internațional român, iar clubul Zhejiang Professional a solicitat ca și acesta să fie sancționat.

Alexandru Mitriță, provocat în China. De ce și-ar fi tras de păr adversarul

Zhejiang, formația la care evoluează Alexandru Mitriță, a solicitat ca Li Zhenquan, fotbalistul tras de păr de fostul jucător al Universității Craiova, să primească la rândul său o amendă și o suspendare pentru insultele pe care i le-ar fi adresat lui Mitriță. „Jucătorul echipei Chongqing, Mitriță, a tras de două ori de părul adversarului Li Zhenquan, fiind ulterior sancționat suplimentar de Federația Chineză de Fotbal și suspendat.

Totuși, Li Zhenquan, suspectat de injurii, nu a fost sancționat corespunzător, fapt care a nemulțumit profund echipa Zhejiang, care a strâns numeroase dovezi și a depus o contestație la federație. Potrivit mai multor surse, Federația intenționa inițial să-l sancționeze pe Li Zhenquan, calificând fapta drept insultă verbală și propunând o suspendare de două meciuri și o amendă de 20.000 de yuani (n.r. aproximativ 2.500 de euro). Cu toate acestea, sancțiunea nu a mai fost aplicată în final”, se arată în presa chineză. Alexandru Mitriță a primit o suspendare de 4 etape, dar și o sancțiune extrem de dură din punct de vedere financiar. Fostul internațional român a reacționat după incidentul incredibil.

„Cazul Mitriță”, comparat cu lovitura aplicată de Zinedine Zidane lui Marco Materazzi

Zhejiang a solicitat Federației Chineze ca Li Zhenquan să fie sancționat, iar clubul la care evoluează Alexandru Mitriță a comparat situația cu cea din finala Cupei Mondiale din 2006, când Zinedine Zidane l-a lovit cu capul în piept pe Marco Materazzi după ce italianul îi insultase familia. La acel moment, comisia disciplinară FIFA l-a sancționat sever pe Zidane: pe lângă suspendare, acesta a fost obligat să participe la trei zile de activități umanitare organizate de FIFA.

În același timp, pentru provocarea verbală, Materazzi a primit o suspendare de două meciuri și o amendă de 5000 de franci elvețieni. Prin acest exemplu, Zhejiang susține că și provocările verbale ar trebui sancționate corespunzător și că nu este corect să fie pedepsit doar cel care recurge la violență, ignorând responsabilitatea provocatorului”, au transmis chinezii.

Când va reveni pe gazon Alexandru Mitriță

Alexandru Mitriță a ratat deja un meci al lui Zhejiang, eșecul dur (0-3) suferit de echipa sa contra formației lui Nicolae Stanciu, Dalian Yingbo. Fostul jucător al Craiovei va mai rata și meciurile cu Beijing Guoan, Wuhan Three Towns și Chengdu Rongcheng, urmând să revină pe gazon la începutul lunii mai, când Zhejiang va primi vizita celor de la Shenzhen.

