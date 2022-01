În ce scandaluri au fost implicați agenții Secției 5 din Capitală, unde lucrează polițistul care a omorît-o pe Raisa pe trecerea de pietoni. Dezvăluiri neaşteptate

Pe 13 ianuarie 2022, în jurul orei 13, o mașină a Poliției condusă de agentul Constantin Popescu (30 de ani) a spulberat două fete de 11 ani pe o trecere de pietoni de pe strada Laminorului din Capitală. , în timp ce cealaltă fată se recuperează în prezent în spital, având o fractură de gambă.

”Din păcate, pe 13 ianuarie, un poliţist din cadrul Secţiei 5 a Poliţiei Capitalei, a accidentat două minore, ambele în vârstă de 11 ani, Raisa pierzându-şi viaţa, iar Maria suferind mai multe traumatisme, astăzi fiind în afara oricărui pericol.

Fac precizarea că polițistul se afla în exercitarea atribuțiilor de serviciu, respectiv misiuni polițienești. Nu executa o misiune cu caracter de urgență. Am văzut că se inducea ideea că dacă era într-o misiune de urgență ar fi fost scutit de anumite obligații.

Legea e foarte clară, are obligația cel care conduce o mașină a poliției să circule cu prudență și este scutit doar de partea contravențională nu și de răspunderea penală”, a declarat, luni, despre caz ministrul de interne Lucian Bode.

Jurnalistul Mălin Bot a fost ținut două ore, fără nici o explicație, în cadrul Secției nr. 5

Secția 5 a Poliției Capitalei a fost implicată, de-a lungul timpului, în mai multe scandaluri, unele cu largă dezvoltare mediatică. De exemplu, , unde a fost ținut vreme de două ore, după ce jandarmii l-au ridicat împotriva voinței sale de la un protest desfășurat în ianuarie 2018, în fața sediului PSD.

”Jandarmeria a comis două infracțiuni. Două ore am fost ilegal lipsit de libertate de către Jandarmerie, după ce am fost luat cu forța, împotriva voinței mele, din fața sediului PSD, unde exprimam / înregistram opinia mea despre Liviu Dragnea.

Am fost ținut abuziv două ore fără dreptul de a suna un avocat. Fără dreptul de a comunica. Fără să fie chemat un procuror. Pur si simplu am fost ținut cu forța, fără nici o explicație, două ore în Secția 5 Politie”, amintea Mălin Bot la vremea respectivă.

”După ce au venit 10-15 polițiști și am fost încătușat în stradă, în prezenta copiilor, am fost amendat cu 250 lei”

Anul trecut, bucureșteanul Alex Z. a postat o filmare în care se observă cum mai mulți polițiști de la Secția 5 amendează un cetățean pentru lipsa măștii, după care cheamă mai multe echipaje în ajutor și îl urcă pe ”recalcitrant” cu forța în mașină.

”Abuzul polițiștilor de la Sectia 5. Distribuiți, vă rog, să-i facem cunoscuți pentru că prin atitudinea lor asta și-au dorit. Azi am fost încătușat și dus la secția de politie pentru că am fost ”prins” nepurtând masca într-un spațiu public. Am filmat tot abuzul, dar domnii polițiști mi-au sugerat sa nu postez filmarea pe rețelele de socializare, pentru că mă pot da în judecată.

După ce au venit 10-15 polițiști și am fost încătușat în stradă, în prezenta copiilor, am fost amendat cu 250 lei, pentru nepurtarea măștii. Mi-au fost refuzate toate drepturile, inclusiv acela de a da un telefon. La secție, nimeni nu purta mască, ceea ce am specificat și-n procesul verbal”, a notat autorul filmării.

Zeci de polițiști de la Secția 5, arestați pentru fapte de corupție

Însă de departe cel mai cunoscut scandal în care au fost implicați polițiștii Secției 5 din București a început acum mai bine de 17 ani, când zeci de agenți ai secției au fost arestați pentu fapte de corupție, mulți dintre ei fiind condamnați inițial și la ani buni de închisoare.

”În dosarul privind furtul de produse petroliere din conductele Petrotrans au fost arestate preventiv, din martie 2003 până în prezent, alte 24 de persoane, dintre care 13 au fost polițisti la Secția 5 Poliție București”, afirmau surse judiciare în 2010.

Ulterior, au mai fost arestați alți 12 polițiști de la Secția 5 pentru asociere în vederea săvârșirii de infracțiuni, luare de mită în formă continuată și complicitate la furt calificat din conducte petroliere – fapte pentru care legea prevede pedepse cu închisoarea de la 4 la 20 de ani.