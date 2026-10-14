„Acum ne bagă și la pușcărie?!” Laurențiu Reghecampf, apărat de fostul campion al României care a avut aceleași probleme. La ce verdict să se aștepte FCSB

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Cazul lui Laurențiu Reghecampf a ajuns pe masa Comisiei Disciplină și va fi judecat miercuri, 14 octombrie, de la ora 13:00. Contactat de FANATIK, fostul fotbalist Tiberiu Bălan (45 de ani), care a avut și el același gen de probleme, consideră că s-a ajuns prea departe în cazul tehnicianului de la FCSB.

Fostul campion al României îl apără pe Reghecampf în scandalul cu U Craiova

Deși lui Laurențiu Reghecampf de 150.000 de euro, oltenii tot au mers la comisii și au reclamat faptul că ar mai avea de primit dobânzile legale pentru perioada de întârziere a plății. , dar Tibi Bălan este de părere că ar fi o decizie mult prea drastică.

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”Dacă s-a plătit la timp nu ar trebui să fie probleme. Eu am plătit în august, cu un an înainte. Nu cred că ar trebui să se ia o decizie atât de drastică, să riști să te scoată din activitate, să îți suspende definitiv licența. Poate omul chiar a uitat de amenda aia. E cam drastic, n-ai cum. Acum ne bagă și la pușcărie?!

Eu zic că se va rezolva și se găsește un articol care să îi susțină cauza. Eu nu cred că este afectat de asta, dar acum depinde și de avocat. Și după ce plătești trebuie să faci dovada plății și mai aștepți vreo săptămână până îți dă comisia decizia.

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Eu la Băicoi nu am mai vrut să semnez, nu a fost nicio problemă, în două săptămâni îmi iau și licența PRO. Eu am avut cheltuieli de plată către Rapid în valoare de 6.000 de euro. Trebuie să țină cont că a plătit. Eu nu înțeleg de ce nu a plătit și cum a antrenat până acum. În mod normal, Craiova ar trebui să își retragă plângerea”, a declarat Bălan, în exclusivitate pentru FANATIK.

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Tibi Bălan a stat pe bară un an și jumătate. Ce a pățit fostul fotbalist în litigiul cu Rapid

Dublu campion al României cu Unirea Urziceni, Tibi Bălan a jucat la Rapid în sezonul 2013-2014. El nu a fost plătit în acea perioadă tulbure a clubului, chiar înainte de intrarea în insolvență.

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După ce gruparea din Giulești a fost preluată de Dan Șucu, fostul atacant a mers la TAS pentru a recupera datoria de aproximativ 100.000 de euro. Forul de la Lausanne nu i-a dat dreptate și l-a obligat la plata a 2.000 de franci elvețieni către Rapid pentru cheltuieli de judecată.

Tibi Bălan nu și-a achitat restanța și în martie 2025 a fost suspendat de Comisia de Disciplină a FRF. La finalul lunii august a acestui an, fostul fotbalist și-a plătit datoria și sancțiunea i-a fost ridicată după 522 de zile. Iar în acest moment s-a implicat în renașterea Sportului Studențesc, .

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Viitorul lui Reghecampf, în mâinile FRF

Ziua de miercuri, 14 octombrie, este una extrem de importantă pentru Laurențiu Reghecampf. Revenit recent pe banca celor de la FCSB pentru un al treilea mandat, tehnicianul va ști după înfățișarea de Comisia de Disciplină a FRF, programată la ora 13:00, dacă va mai putea activa în fotbalul românesc.

FANATIK a aflat în exclusivitate în care Universitatea Craiova dorește să le dea o lovitură puternică rivalilor de la FCSB. Oltenii reclamă că datoria a fost achitată după data limită și nu s-au plătit compensațiile aferente. De partea cealaltă, ”roș-albaștrii” mizează pe faptul că Reghe a primit dispensă pentru a sta pe bancă la meciul cu Oțelul, ceea ce arată că FRF va accepta dovada plății datoriei pe care tehnicianul o avea la campioana României.