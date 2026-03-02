Sport

Cazul Sepsi le dă fiori celor de la FCSB: au terminat sezonul regular pe 7, apoi au retrogradat! Câte puncte aveau covăsnenii

FCSB și-a luat adio de la play-off în acest sezon. Cazul celor de la Sepsi din sezonul trecut le taie din optimism bucureștenilor în play-out. Cum au retrogradat atunci covăsnenii.
Mihai Dragomir
02.03.2026 | 07:30
FCSB are motive de panică. Ce a pățit Sepsi sezonul trecut, după o ratare similară a play-out-ului. Sursa Foto: Colaj FANATIK.
FCSB nu mai poate ajunge sub nicio formă în play-off în actualul sezon. Victoria lui FC Argeș cu Dinamo i-a condamnat pe bucureșteni să joace în play-out. De ce campioana României are motive acum de îngrijorare după cazul lui Sepsi din sezonul trecut.

FCSB a ratat play-off-ul pentru prima dată în istorie

FCSB a început dezastruos noul sezon, însă a sperat pe parcurs să recupereze punctele pierdute și să ajungă în cele din urmă în play-off. Odată ce bucureștenii și-au terminat aventura din Europa League cu ultimul meci din faza ligii, aceștia s-au focusat pe campionat.

Deși rezultatele bune începuseră să apară, starul acestui an a fost din nou unul slab, iar rezultatele înregistrate au menținut-o la distanță de locurile de play-off. Victoria lui FC Argeș cu 1-0 în fața lui Dinamo în etapa 29 a anulat orice șansă ca FCSB să mai acceadă top 6 în acest sezon.

Pentru campioana ultimelor două sezoane din SuperLiga, această bornă negativă este o premieră. FCSB a jucat în fiecare ediție de play-off de la introducerea acestui format, în sezonul 2015/2016. De asemenea, este pentru prima oară în ultimii 10 ani, de când competiția se dispută în sistem play-off/play-out, când o campioană ratează prezența în primele șase.

Cazul Sepsi le dă fiori reci celor de la FCSB. Ce au pățit covăsnenii sezonul trecut

Sezonul trecut, Sepsi, una dintre echipele care s-a luptat constant pentru play-off și care chiar a și jucat în 4 ediții, a fost din nou aproape de o calificare în primele 6. Covăsnenii s-au împiedicat pe final de sezon regular.

Atunci, echipa patronată de Laszlo Dioszegi a terminat pe locul 7 după 30 de etape, cu 41 de puncte și avea să piardă clasarea pe locul 6 în defavoarea Rapidului, care a încheiat sezonul regular cu 46 de puncte.

Play-out-ul a fost însă un coșmar pentru Sepsi. Dubla câștigătoare a Cupei României a retrogradat direct, în ultima etapă, după 1-2 în deplasare cu Unirea Slobozia. Iată cum a arătat clasamentul final din play-out-ul sezonului trecut:

  1. Hermannstadt 36 p
  2. Oțelul 35p
  3. Petrolul 31p
  4. UTA 31p
  5. Farul 31p
  6. Botoșani 29p
  7. Poli Iași 28p
  8. Slobozia 27p
  9. Sepsi 26p
  10. Gloria Buzău 17p

Pe ce locuri s-a clasat FCSB la intrarea în play-off

În cele ce urmează vă vom prezenta locurile de pe care FCSB s-a calificat în play-off începând cu sezonul 2015/2016, primul în care s-a implementat actualul sistem competițional:

  • 2015/2016: locul 5 (44 p)
  • 2016/2017: locul 2 (47 p)
  • 2017/2018: locul 2 (55 p)
  • 2018/2019: locul 2 (49 p)
  • 2019/2020: locul 4 (44 p)
  • 2020/2021: locul 1 (65 p)
  • 2021/2022: locul 2 (62 p)
  • 2022/2023: locul 3 (57 p)
  • 2023/2024: locul 1 (64 p)
  • 2024/2025: locul 1 (56p)

Pe ce locuri s-a clasat FCSB la finalul play-off-ului

Să vedem acum și locurile pe care FCSB a încheiat fiecare ediție a play-off-ului începând cu sezonul 2015/2016. Doar două titluri pentru bucureșteni în toți acești ani în care SuperLiga s-a disputat în formatul actual:

  • 2015/2016: locul 2 (43 p)
  • 2016/2017: locul 2 (44 p)
  • 2017/2018: locul 2 (49 p)
  • 2018/2019: locul 2 (48 p)
  • 2019/2020: locul 5 (31 p)
  • 2020/2021: locul 2 (45 p)
  • 2021/2022: locul 2 (56 p)
  • 2022/2023: locul 2 (46 p)
  • 2023/2024: locul 1 (49 p)
  • 2024/2025: locul 1 (52p)

Cea mai joasă clasare a FCSB-ului din era Gigi Becali

Cum FCSB nu mai poate încheia sezonul regular mai sus de locul 7 în acest sezon, roș-albaștrii au bifat o contraperformanță istorică. Niciodată, în era lui Gigi Becali, clubul bucureștean nu a încheiat mai jos de locul 6 (cea mai slabă clasare, înregistrată la finalul sezonului 2008–2009).

  • 12 milioane de euro a fost bugetul total pe care Sepsi l-a avut la dispoziție în sezonul în care a retrogradat
  • 8 sezoane consecutive a jucat Sepsi în prima ligă (din 2017 până în 2025)
