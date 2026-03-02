Cazul Sepsi le dă fiori celor de la FCSB: au terminat sezonul regular pe 7, apoi au retrogradat! Câte puncte aveau covăsnenii

FCSB nu mai poate ajunge sub nicio formă în play-off în actualul sezon. Victoria lui FC Argeș cu Dinamo i-a condamnat pe bucureșteni să joace în play-out. De ce campioana României are motive acum de îngrijorare după cazul lui Sepsi din sezonul trecut.
FCSB a început dezastruos noul sezon, însă a sperat pe parcurs să recupereze punctele pierdute și să ajungă în cele din urmă în play-off. Odată ce bucureștenii și-au terminat aventura din Europa League cu ultimul meci din faza ligii, aceștia s-au focusat pe campionat.
Deși rezultatele bune începuseră să apară, starul acestui an a fost din nou unul slab, iar rezultatele înregistrate au menținut-o la distanță de locurile de play-off. Victoria lui FC Argeș cu 1-0 în fața lui Dinamo în etapa 29 a anulat orice șansă ca FCSB să mai acceadă top 6 în acest sezon.
Pentru campioana ultimelor două sezoane din SuperLiga, această bornă negativă este o premieră. FCSB a jucat în fiecare ediție de play-off de la introducerea acestui format, în sezonul 2015/2016. De asemenea, este pentru prima oară în ultimii 10 ani, de când competiția se dispută în sistem play-off/play-out, când o campioană ratează prezența în primele șase.
Sezonul trecut, Sepsi, una dintre echipele care s-a luptat constant pentru play-off și care chiar a și jucat în 4 ediții, a fost din nou aproape de o calificare în primele 6. Covăsnenii s-au împiedicat pe final de sezon regular.
Atunci, echipa patronată de Laszlo Dioszegi a terminat pe locul 7 după 30 de etape, cu 41 de puncte și avea să piardă clasarea pe locul 6 în defavoarea Rapidului, care a încheiat sezonul regular cu 46 de puncte.
Play-out-ul a fost însă un coșmar pentru Sepsi. Dubla câștigătoare a Cupei României a retrogradat direct, în ultima etapă, după 1-2 în deplasare cu Unirea Slobozia. Iată cum a arătat clasamentul final din play-out-ul sezonului trecut:
Cum FCSB nu mai poate încheia sezonul regular mai sus de locul 7 în acest sezon, roș-albaștrii au bifat o contraperformanță istorică. Niciodată, în era lui Gigi Becali, clubul bucureștean nu a încheiat mai jos de locul 6 (cea mai slabă clasare, înregistrată la finalul sezonului 2008–2009).