Cazul Sepsi le dă fiori celor de la FCSB: au terminat sezonul regular pe 7, apoi au retrogradat! Câte puncte aveau covăsnenii

FCSB nu mai poate ajunge sub nicio formă în play-off în actualul sezon. Victoria lui FC Argeș cu Dinamo i-a condamnat pe bucureșteni să joace în play-out. De ce campioana României are motive acum de îngrijorare după cazul lui Sepsi din sezonul trecut.

FCSB a ratat play-off-ul pentru prima dată în istorie

FCSB a început dezastruos noul sezon, însă a sperat pe parcurs să recupereze punctele pierdute și să ajungă în cele din urmă în play-off. Odată ce bucureștenii și-au terminat aventura din Europa League cu ultimul meci din faza ligii, aceștia s-au focusat pe campionat.

Deși rezultatele bune începuseră să apară, starul acestui an a fost din nou unul slab, iar rezultatele înregistrate au menținut-o la distanță de locurile de play-off. a anulat orice șansă ca FCSB să mai acceadă top 6 în acest sezon.

Pentru campioana ultimelor două sezoane din SuperLiga, FCSB a jucat în fiecare ediție de play-off de la introducerea acestui format, în sezonul 2015/2016. De asemenea, este pentru prima oară în ultimii 10 ani, de când competiția se dispută în sistem play-off/play-out, când o campioană ratează prezența în primele șase.

Cazul Sepsi le dă fiori reci celor de la FCSB. Ce au pățit covăsnenii sezonul trecut

Sezonul trecut, Sepsi, una dintre echipele care s-a luptat constant pentru play-off și care chiar a și jucat în 4 ediții, a fost din nou aproape de o calificare în primele 6. Covăsnenii s-au împiedicat pe final de sezon regular.

Atunci, echipa patronată de Laszlo Dioszegi a terminat pe locul 7 după 30 de etape, cu 41 de puncte și avea să piardă clasarea pe locul 6 în defavoarea Rapidului, care a încheiat sezonul regular cu 46 de puncte.

Play-out-ul a fost însă un coșmar pentru Sepsi. . Iată cum a arătat clasamentul final din play-out-ul sezonului trecut:

Hermannstadt 36 p Oțelul 35p Petrolul 31p UTA 31p Farul 31p Botoșani 29p Poli Iași 28p Slobozia 27p Sepsi 26p Gloria Buzău 17p

Pe ce locuri s-a clasat FCSB la intrarea în play-off

În cele ce urmează vă vom prezenta locurile de pe care FCSB s-a calificat în play-off începând cu sezonul 2015/2016, primul în care s-a implementat actualul sistem competițional:

2015/2016: locul 5 (44 p)

2016/2017: locul 2 (47 p)

2017/2018: locul 2 (55 p)

2018/2019: locul 2 (49 p)

2019/2020: locul 4 (44 p)

2020/2021: locul 1 (65 p)

2021/2022: locul 2 (62 p)

2022/2023: locul 3 (57 p)

2023/2024: locul 1 (64 p)

2024/2025: locul 1 (56p)

Pe ce locuri s-a clasat FCSB la finalul play-off-ului

Să vedem acum și locurile pe care FCSB a încheiat fiecare ediție a play-off-ului începând cu sezonul 2015/2016. Doar două titluri pentru bucureșteni în toți acești ani în care SuperLiga s-a disputat în formatul actual:

2015/2016: locul 2 (43 p)

2016/2017: locul 2 (44 p)

2017/2018: locul 2 (49 p)

2018/2019: locul 2 (48 p)

2019/2020: locul 5 (31 p)

2020/2021: locul 2 (45 p)

2021/2022: locul 2 (56 p)

2022/2023: locul 2 (46 p)

2023/2024: locul 1 (49 p)

2024/2025: locul 1 (52p)

Cea mai joasă clasare a FCSB-ului din era Gigi Becali

Cum FCSB nu mai poate încheia sezonul regular mai sus de locul 7 în acest sezon, roș-albaștrii au bifat o contraperformanță istorică. Niciodată, în era lui Gigi Becali, clubul bucureștean nu a încheiat mai jos de locul 6 (cea mai slabă clasare, înregistrată la finalul sezonului 2008–2009).