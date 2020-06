Cazuri bizare de COVID-19. Pacienţi care se luptă luni în şir cu noul coronavirus: “Este ceva nesfârşit. Boala apare în cicluri!”

Au trecut șase luni de când a apărut noul coronavirus și oamenii de știință încă au multe necunoscute despre SARS-CoV-2. Deși, majoritatea pacienților își revin într-un interval de două-trei săptămâni după infectare, sunt destui oameni care se chinuie și două luni până să scape de virus.

Mai multe persoane suferă de efectele COVID-19 timp de mai multe luni de zile, iar ceea ce este și mai îngrijorător, doctorii consideră că există mai multe simptome ale manifestării virusului, în afară de cele deja cunoscute.

Conform The Guardian, doctorul Paul Garner, profesor în Boli Infecțioase, consideră că simptomele cunoscute ale virusului: tuse, febra, pierderea gustului/mirosului, sunt destul de restrânse. Cei care se izolează la domiciliu și nu au nevoie de tratament în spital au raportat o gamă mai largă de probleme.

Coronavirusul poate fi o afecțiune cronică, în condițiile în care nu se cunoaște cât timp persistă. Simptomele pot fi grave afectând plămânii, inima, creierul, rinichii, stomacul și sistemul nervos. Dureri de cap, respirație grea, dureri în gât și senzația de epuizare sunt frecvente. La fel și recuperarea, care uneori este urmată de recidive.

“Am avut probleme abdominale, dureri de stomac… Boala apare în cicluri de două săptămâni”

Publicația Guardian a vorbit cu pacienții care se chinuie să revină la o viață normală după ce virusul COVID-19 se încăpățânează să rămână în corp pentru o perioadă neobișnuit de mare de timp.

Iulia Hammond, 39 de ani, medic în Manchester: “Am contractat noul coronavirus pe 19 martie. Aveam febr[, frisoane și o tuse uscată. M-am dus la culcare, iar după trei sau patru zile am avut simptome respiratorii foarte severe. Am simțit ca și cum aș avea cioburi de sticlă în plămâni. Eram îngrozită.

În ultimele 10 săptămâni am dormit doar într-o anumită poziție în care am putut să respir. Am dezvoltat și o faringită și la un moment dat am crezut că voi fi intubată.Este un virus oribil. Am avut o serie de simptome.

Am avut cea mai grea durere de cap pe care am simțit-o vreodată. Am avut probleme abdominale, dureri de stomac… Boala apare în cicluri de două săptămâni. S-a întâmplat asta de patru ori”

Au trecut 74 de zile și nu sunt la serviciu. În esență mă duc la pat, în bucătărie și la canapea. Aș vrea să revin la viața normală cât mai devreme, dar se simte ca și cum aș sta în starea asta la nesfârșit”

“Trebuie să recunoaștem că simptomele sunt mult mai multe decât tuse și febră. Nu este ceva ce durează neapărat 14 zile”

Dr. Tracy Briggs, 42 de ani, academician clinic și genetician la Universitatea din Manchester: “Am avut simptome pe 13 martie. Am fost la Londra în vacanță unde am vizitat muzee. Prima dată am simțit problemele de respirație. Pieptul îmi era strâns și inima bătea cu putere.

Am un astm foarte ușor și mă gândeam că poate a fost un atac. A fost ciudat. Inhalatorul nu a funcționat și după câteva ore am fost la spital. Mi s-a spus să merg acasă și să mă izolez.

Nu am putut să mă dau jos din pat și nici să mânânc. Eram transpirată și mă luptam să respir. După 10 zile am putut să fac mai multe. M-am plimbat în jurul casei. Atunci mi s-a părut că boala revine. Doar când urcam scările bătăile inimii o luau razna.

A fost un rollercoster. Începi să îți pui întrebări. Ce va fi mâine. Fiul meu de 12 ani nu a avut poftă de mâncare timp de trei săptămâni, a avut dureri în gât și vărsături. Soțul meu a avut dureri în gât timp de o săptămână.

Am pierdut mult în greutate. Uneori simt că mă sufoc, mai ales când mănânc. Trebuie să recunoaștem că simptomele sunt mult mai multe decât tuse și febră. Nu este ceva ce durează neapărat 14 zile. Pentru mulți oameni durează o perioadă lungă de timp. Avem nevoie de sprijin”

“Lucrul care mă sperie acum este dificultatea de a respira. Nu știu cât timp va mai dura și este un lucru înspăimântător”

Jo Platt, 46 de ani, fost parlamentar: “Mi-am pierdut locul de muncă la alegerile din decembrie. Cred că am contractat virusul în timp ce eram la shopping. Primele simptome au apărut pe 24 martie. E ca și cum ai aprinde un întrerupător. Eram la computer și simțeam că o să leșin. Am avut greață, amețeli și o temperatură ridicată.

Apoi am avut o mare senzație de oboseală. Nu m-am putut mișca și am stat două zile în pat. M-am recuperat și am crezut că a fost ceva blând. Însă apoi au urmat alte două zile dificile. Am respirat greu, tuseam mult. Am simțit că am o greutate pe piept. Am avut o durere de cap groaznică. Nu am putut să cobor din pat o săptămână.

După Paște, credeam că am scăpat. Însă, imediat după, simptomele au revenit. Mi-am sunat medicul care îmi spunea să mă odinhesc. Am pierdut mult în greutate și am început din nou să mă îngrijorez. Sunt deja de 10 săptămâni de când am fost depistată pozitiv. Am dureri de spate, dar nu atât de severe.

Am o senzație ciudată în picioare, de parcă aș fi mers foarte mult pe jos. Mă trezesc cu articulații dureroase la degete. Lucrul care mă sperie acum este dificultatea de a respira. Nu știu cât timp va mai dura și este un lucru înspăimântător”.

Așadar, există încă foarte multe necunoscut la virusul SARS-CoV-2. Unii pacienți se luptă și după mai bine de două luni să scape de virus, în timp ce foarte mulți nici nu știu că l-au avut. Faptul că există mai multe simptome ale virusului decât cele anunțate de doctori rămâne un lucru îngrijorător.