Cazurile de infectare cu HIV au crescut alarmant în România. Medicul Carmen Dorobăț: “Vom organiza grupuri de lucru multidisciplinare”

De mai bine de , lupta cu maladia HIV/SIDA a intrat în impas. Problema s-a amplificat de la începutul pandemiei COVID-19, dar medicul primar specializat în boli infecțioase Carmen Dorobăț a explicat că „după această perioadă dominată de Coronavirus, toată adresabilitatea vizând alte boli a fost mai scăzută, însă am găsit cheia rezolvării problemei, prin înființarea unor centre speciale”.

Medicul primar Carmen Dorobăț: „Împreună cu profesorul Streinu–Cercel, vom organiza grupuri multidisciplinare, în fiecare centru regional”

Medicul Carmen Dorobăț a declarat, în exclusivitate pentru FANATIK, că „din pricina abundenței cazurilor de COVID-19, depistările de pacienți noi infectați cu HIV nu au mai fost făcute în ritmul de altădată. Dar, toți cei care s-au îmbolnăvit pe parcursul celor doi ani, acum vor fi diagnosticați. Împreună cu profesorul , care a gândit tot ce înseamnă organizare și monitorizare în privința infectării cu HIV, vom organiza grupuri de lucru multidisciplinare, la nivelul fiecărui centru regional”.

s-a arătat îngrijorată de faptul că îmbolnăvirile cu HIV/SIDA au redevenit o realitate la nivelul întregii țări, și consideră că o colaborare între autoritățile locale și centrale, la nivelul fiecărui centru regional, care se ocupă de cazurile din mai multe județe, este soluția optimă.

„Vă spun acest lucru în premieră, deoarece fiecare centru universitar dispune de un centru regional HIV. La nivelul fiecărui asemenea centru este obigatoriu să existe un grup de lucru interdisciplinar, astfel încât toți pacienții cu HIV să se poată adresa unui anumit specialist, fie el nefrolog, neurolog, sau chirurg, pentru ca adresabilitatea pacientului pe de o parte să fie mai ușoară, iar pe de altă parte, comunicarea în privința complexității acestei infecții să se poată desfășura între persoane avizate și preocupate de această zonă a patologiei infecțioase”, a completat medicul specialist.

Parteneriate între autoritățile locale, centrele universitare și sectorul privat

Teoretic, în orice operațiune de acest mod trebuie luat în calcul factorul financiar. Totuși, cel puțin din acest punct de vedere, se pare că nu ne aflăm în fața unei probleme deosebite, iar costurile nu ar fi atât de pretențioase precum am crede la prima vedere.

Totuși, Carmen Dorobăț susține că această inițiativă nu presupune neapărat un consum mare de bani. În opinia sa, în primul rând, operațiunea trebuie gândită pe sistemul parteneriatului. Concret spus, medicii cu alte specialități ar trebui să fie recunoscuți de colaboratorii din spitalele în care lucrează drept colaboratori ai Departamentului HIV.

„Poate sunt eu prea optimistă, dar, pe de altă parte, dacă și-ar da mâna toți factorii de decizie locali – iar aici mă refer la Primării și la Consilii Județene – de la nivelul celor 7 centre universitare existente pe teritoriul României, de ce nu s-ar putea crea un alt parteneriat cu sectorul privat? Într-un asemenea mod, am putea crea împreună o structură care să-i mulțumească atât pe pacienți, cât și pe noi, medicii”, ne-a declarat medicul intervievat.

Intră în scenă ministrul Alexandru Rafila

Carmen Dorobăț a plusat, arătând că noua inițiativă se bucură atât de sprijinul organizațiilor de pacienți, cât mai ales de cel al Ministrului Sănătății, .

Din acest punct de vedere, am primit următoarea informație: „Am ecoul și feedback-ul organizațiilor de pacienți. Împreună cu ministrul Rafila, de curând am susținut o conferință la nivelul organizațiilor de pacienți. Am aflat că, într-adevăr, există o serie de nemulțumiri, majoritatea datorate faptului că pacienții nu primesc întotdeauna atenția necesară, e drept în alte zone decât în cea infecțioasă”.

Carmen Dorobăț este de părere că există posibilitatea ca pacienții să primească, dincolo de tratament, un suport empatic din partea medicilor și că o astfel de structură precum cea propusă ar funcționa și din acest punct de vedere.

Referindu-se, însă, atât la implicarea ministrului Alexandru Rafila și, în speță, a Guvernului, medicul primar – boli infecțioase a adăugat: „Cu siguranță, marea speranță se leagă și de o premieră legislativă, care să aducă la aceeași masă organizațiile locale, zona de privat și organizațiile de pacienți”.

În centrul regional Iași, situația este sub control

Am aflat că o primă discuție pe această temă a avut loc înaintea debutului pandemiei COVID-19. Dar, în ultima vreme, lucrurile au evoluat. „Acum două săptămâni, am avut o întâlnire cu persoanele care gestionează situația la nivelul centrului regional Iași, cu ministrul și cu Adrian Streinu–Cercel. Am stabilit ca noi, profesioniștii, să gândim strategia, să o scriem, și ulterior să o aducem la cunoștința „pilonilor” despre care am vorbit”, a precizat Carmen Dorobăț.

De altfel, medicul a menționat și faptul că prima întâlnire în care se va discuta situația din centrul regional Iași va avea loc în seara zilei de 1 iulie: „Până în momentul de față, la Iași nu am avut probleme deosebite în ceea ce privește parcurgerea programului împotriva infectării cu virusul HIV. Când vorbesc despre Iași, mă refer la cele 6 județe din nord–estul țării, arondate centrului regional. Aici nu au existat discontinuități în privința tratamentului. Dar, comunicând între noi, putem să ajutăm fiecare zonă geografică în care există disfuncționalități”.

România tratează pacienții ucraineni

Tot FANATIK a arătat că un alt motiv al creșterii numărului de infectări cu HIV se regăsește în faptul că retragerea donatorilor internaționali nu a fost compensată de creșterea alocărilor de la bugetul național, pentru combaterea și tratarea bolii. Totuși, părerea medicului specialist este, însă, diferită.

„De unde să primim bani? De la donatori? Acest lucru nu s-a întâmplat! În schimb, și o spun cu responsabilitate, de foarte multe ori, compania Big Pharma a scăzut prețurile până la limita posibilă, pentru ca acești pacienți să primească tratamentul. Nici nu știu dacă există o posibilitate legală să așteptăm un suport din partea cuiva din exterior”, a declarat Dorobăț.

„Spre exemplu, noi am oferit suportul necesar refugiaților din Ucraina, care au venit infectați în România și le-am asigurat terapiile antivirale. Cu toate acestea, eu nu mă aștept la un ajutor extern, ba dimpotrivă, urmează tot ca noi să oferim ajutor altora”, a continuat interlocutoarea noastră.

Numărul infecțiilor cu HIV raportate urmează să crească

Carmen Dorobăț consideră că, în perioada viitoare, numărul de infecții cu HIV raportate va crește, dar acest fenomen nu se va datora intensificării transmiterii, ci faptului că nu toți bolnavii au fost depistați pe parcursul celor doi ani în care atenția a fost îndreptată către virusul .

„În acest moment, boala se va reliefa, va ieși la suprafață, iar noi vom depista persoanele infectate. Până de curând, fenomene precum screeningul și prezentarea la medicul infecționist nu s-au mai desfășurat în ritmul în care eram obișnuiți înainte de pandemie. În plus, în această perioadă, lucrurile au fost cumva distorsionate, inclusiv prin transformarea secțiilor respective în spații destinate exclusiv tratamentului anti–Coronavirus”, a punctat doctorul intervievat.

Simptomele pot fi înșelătoare, de la gripă la pneumonie

La final, am dorit să aflăm care sunt simptomele infecției cu HIV/SIDA. Medicul specialist a precizat că, în stadiul inițial, boala nu are simptome care să conducă direct la diagnosticul de infecție cu virusul HIV.

„Poate debuta ca o viroză, ca o gripă, ca o meningită cu evoluție ușoară, o pneumonie sau ca o bronhopneumonie. Din acest motiv, există posibilitatea ca un pacient să nu fie, încă de la început, diagnosticat drept infectat cu HIV. Însă, persoana în cauză poate fi tratată, simptomele ar putea dispărea, dar, după o anumită perioadă de timp, unele neplăceri reapar, iar pacientul ajunge din nou la medic”, a avertizat partenera noastră de discuție.

„În ultima vreme, prezența pacienților la alte secții decât la cea de boli infecțioase a devenit mult mai transparentă. Spun acest lucru pentru că noi am conlucrat cu colegii noștri de alte specializări, cu pneumologi, nefrologi, neurologi și cu gastroenterologi, astfel încât să tragem un semnal de alarmă asupra a ceea ce înseamnă posibilele infecții cu HIV, iar adresabilitatea către noi este mult mai rapidă decât se întâmpla acum câțiva ani”, a încheiat Carmen Dorobăț.