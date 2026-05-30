CCA a anunțat arbitrul care va conduce returul barajului dintre Farul și Chindia! A fost implicat într-un scandal uriaș în acest sezon

Farul și Chindia Târgoviște se vor întâlni duminică, de la ora 20:30, în manșa secundă a barajului de menținere-promovare din SuperLiga. Meciul tur a fost unul incredibil și s-a încheiat la egalitate, 3-3, așadar totul se decide în manșa secundă de la Ovidiu, iar CCA a anunțat brigada care va conduce duelul. La centru se va afla Rareș Vidican (28 de ani).

Rareș Vidican este cel care va conduce manșa secundă a barajului dintre Farul și Chindia, partidă în care se va decide echipa care va evolua în sezonul viitor al primei divizii. Asistenți la duelul de la Ovidiu vor fi Andrei Constantinescu și Nicușor Marin, iar Horia Mladinovici va fi cel de-al patrulea oficial. În camera VAR se vor afla Iulian Dima și Sorin Costreie.

, dar și cu un arbitraj controversat din partea lui Marcel Bîrsan. a validat reușita de 1-0 a lui Doru Popadiuc după o verificare de 7 minute.

Ce bilanț au Farul și Chindia în meciurile arbitrate de Rareș Vidican

Rareș Vidican a arbitrat-o pe Farul de 8 ori începând din 2022, iar bilanțul este unul nefavorabil pentru constănțeni: două victorii, trei remize și trei eșecuri. În acest sezon, „marinarii” au fost arbitrați în patru jocuri de „centralul” din Satu Mare și au reușit să obțină un singur succes, însă a fost vorba despre o victorie spectaculoasă: 4-1 cu Universitatea Craiova. Vidican nu a acordat un penalty solicitat de olteni în acel joc și l-a eliminat spre final de portarul grupării din Bănie, Pavlo Isenko.

Nici Chindia Târgoviște nu are un palmares pozitiv în meciurile conduse de Rareș Vidican. Dâmbovițenii au câștigat de două ori cu acesta la centru și au pierdut 3 meciuri. Începând din 2025, Vidican a fost inclus pe lista FIFA, iar acesta a condus patru meciuri europene în acest sezon: unul în preliminariile UEFA Conference League și trei în UEFA Youth League. .