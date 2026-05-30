Sport

CCA a anunțat arbitrul care va conduce returul barajului dintre Farul și Chindia! A fost implicat într-un scandal uriaș în acest sezon

Comisia Centrală a Arbitrilor a dezvăluit brigada care va conduce manșa secundă a barajului dintre Farul și Chindia. Pe cine a ales forul condus de Kyros Vassaras.
Bogdan Mariș
30.05.2026 | 18:22
CCA a anuntat arbitrul care va conduce returul barajului dintre Farul si Chindia A fost implicat intrun scandal urias in acest sezon
ULTIMA ORĂ
Rareș Vidican (28 de ani) va conduce returul barajului dintre Farul și Chindia. FOTO: Sport Pictures
ADVERTISEMENT

Farul și Chindia Târgoviște se vor întâlni duminică, de la ora 20:30, în manșa secundă a barajului de menținere-promovare din SuperLiga. Meciul tur a fost unul incredibil și s-a încheiat la egalitate, 3-3, așadar totul se decide în manșa secundă de la Ovidiu, iar CCA a anunțat brigada care va conduce duelul. La centru se va afla Rareș Vidican (28 de ani).

Rareș Vidican, delegat la Farul – Chindia

Rareș Vidican este cel care va conduce manșa secundă a barajului dintre Farul și Chindia, partidă în care se va decide echipa care va evolua în sezonul viitor al primei divizii. Asistenți la duelul de la Ovidiu vor fi Andrei Constantinescu și Nicușor Marin, iar Horia Mladinovici va fi cel de-al patrulea oficial. În camera VAR se vor afla Iulian Dima și Sorin Costreie.

ADVERTISEMENT

Prima manșă, disputată la Târgoviște, s-a încheiat la egalitate, 3-3, la capătul unui meci spectaculos, cu mai multe erori incredibile de ambele părți, dar și cu un arbitraj controversat din partea lui Marcel Bîrsan. „Centralul” care a devenit recent președintele AMFB a validat reușita de 1-0 a lui Doru Popadiuc după o verificare de 7 minute.

Ce bilanț au Farul și Chindia în meciurile arbitrate de Rareș Vidican

Rareș Vidican a arbitrat-o pe Farul de 8 ori începând din 2022, iar bilanțul este unul nefavorabil pentru constănțeni: două victorii, trei remize și trei eșecuri. În acest sezon, „marinarii” au fost arbitrați în patru jocuri de „centralul” din Satu Mare și au reușit să obțină un singur succes, însă a fost vorba despre o victorie spectaculoasă: 4-1 cu Universitatea Craiova. Vidican nu a acordat un penalty solicitat de olteni în acel joc și l-a eliminat spre final de portarul grupării din Bănie, Pavlo Isenko.

ADVERTISEMENT
ISW, după incidentul cu drona de la Galați: „Putin pare acum să accepte...
Digi24.ro
ISW, după incidentul cu drona de la Galați: „Putin pare acum să accepte riscul de a provoca victime civile în statele NATO”

Nici Chindia Târgoviște nu are un palmares pozitiv în meciurile conduse de Rareș Vidican. Dâmbovițenii au câștigat de două ori cu acesta la centru și au pierdut 3 meciuri. Începând din 2025, Vidican a fost inclus pe lista FIFA, iar acesta a condus patru meciuri europene în acest sezon: unul în preliminariile UEFA Conference League și trei în UEFA Youth League. „Centralul” din Satu Mare a arbitrat unul dintre cele mai controversate meciuri din actualul sezon de SuperLiga, derby-ul dintre CFR Cluj și U Cluj din februarie, care s-a lăsat cu mai multe eliminări.

ADVERTISEMENT
Gică Popescu, dărâmat de moartea prietenului său: ”Un gol pe care nu-l voi...
Digisport.ro
Gică Popescu, dărâmat de moartea prietenului său: ”Un gol pe care nu-l voi mai putea umple”
Cosmin Olăroiu, demis din funcția de selecționer al Emiratelor Arabe Unite! Anunțul oficial...
Fanatik
Cosmin Olăroiu, demis din funcția de selecționer al Emiratelor Arabe Unite! Anunțul oficial al Federației: „Îi mulțumim pentru efortul depus!”
FCSB este campioană în Liga Elitelor! Dublă lovitură pentru rivalele din oraș, după...
Fanatik
FCSB este campioană în Liga Elitelor! Dublă lovitură pentru rivalele din oraș, după ce puștii roș-albaștrilor au trecut de Rapid U16 în finală
Tensiune în Giulești! Rapid vrea să scape de Marian Aioani și Cristi Manea!...
Fanatik
Tensiune în Giulești! Rapid vrea să scape de Marian Aioani și Cristi Manea! Dan Șucu nu i-a mai plătit de două luni
Tags:
Parteneri
I-a făcut praf pe fanii Rapidului după meciul UEFAntasticilor: 'Penibil, niciun suflet pentru...
iamsport.ro
I-a făcut praf pe fanii Rapidului după meciul UEFAntasticilor: 'Penibil, niciun suflet pentru club, lipsă de respect! A venit Răzvan Lucescu, unde au fost nebunii frumoși?!'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!