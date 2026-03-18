CCA a anunțat arbitrul delegat pentru Dinamo – Universitatea Craiova! A condus victoria „câinilor” cu FCSB din acest sezon

ADVERTISEMENT

în termeni duri arbitrajul din runda trecută, de la eșecul cu Rapid, 2-3, asta după ce Istvan Kovacs a avut o fază controversată pe care a judecat-o în defavoarea formației alb-roșie.

CCA îl trimite pe Horațiu Feșnic să arbitreze meciul dintre Dinamo și Universitatea Craiova

Andrei Nicolescu a fost dur în discuțiile cu presa de după duelul din Giulești și a acuzat că Dinamo nu este respectată de arbitrajul din România. Acum urmează și dreptatea o să fie împărțită de Horațiu Feșnic, central care a avut și el probleme la o partidă a „câinilor” din acest sezon.

ADVERTISEMENT

La cele două tușe se vor afla Valentin Avram și Alexandru Cerei, iar în camera VAR au fost delegați Florin Andrei și Romică Bîrdeș. De menționat că Horațiu Feșnic are o cotă foarte bună la nivel internațional și a arbitrat inclusiv meciuri europene în acest sezon, cum ar fi cele de Europa League Utrecht – Lyon 0-1, Stuttgart – Feyenoord 2-0, Ludogorets – PAOK 3-3 și Genk – Malmo 2-1.

S-a aflat la centru la 2 partide ale lui Dinamo din actuala stagiune, victoria cu FCSB, 4-3, și succesul cu Farul, 3-2, de la Constanța. Pe Universitatea Craiova a arbitrat-o de 3 ori, la eșecul cu Oțelul, 0-1, victoria cu Petrolul, 4-0, și egalul din ultima etapă a sezonului regulat, 1-1, cu Rapid.

ADVERTISEMENT

Controverse la meciurile dintre Dinamo și Universitatea Craiova din acest sezon

Prima întâlnire dintre cele două grupări a avut loc în Bănie și s-a terminat egal, 2-2. Meciul nu a fost însă lipsit de momente care au produs discuții, asta după ce Nicușor Bancu a fost eliminat în repriza secundă după un conflict cu Danny Armstrong. Oltenii au reclamat faptul că și jucătorul lui Dinamo trebuia trimis la vestiare de Adrian Cojocaru.

ADVERTISEMENT

Partida retur, de la București, a fost de asemenea una care a produs controverse. Al doilea gol al confruntării, terminată la egalitate, 1-1, marcat de Assad Al Hamlawi, a venit după ce Carlos Mora a atins mingea cu mâna și formația gazdă a cerut henț la această fază. Totuși, Kyros Vassaras, șeful CCA, a ieșit public și a explicat că decizia corectă de a acorda golul a fost luată.