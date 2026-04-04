Sport

CCA a anunțat arbitrul delegat pentru Rapid – U Cluj. Cine este „centralul” trimis pe Giulești

CCA a anunțat brigada de arbitri ce urmează să conducă partida dintre Rapid și U Cluj, ce se va disputa în runda cu numărul 3 din play-off.
Mihai Dragomir
04.04.2026 | 22:02
ULTIMA ORĂ
CCA a decis cine arbitrează Rapid - U Cluj din etapa 3 din play-off. Sursa Foto: Colaj FANATIK.
ADVERTISEMENT

Rapid și U Cluj se întâlnesc în Giulești în etapa cu numărul 3 din play-off-ul SuperLigii. Meciul este programat duminică, 5 aprilie, de la ora 20:30, iar CCA a decis cine va oficia această partidă. Vezi pe Fanatik.ro numele „centralului”, dar și al celorlalți membri din brigada de arbitri delegată la acest meci.

CCA îl trimite pe Marian Barbu să arbitreze meciul dintre Rapid și U Cluj

Meciul dintre Rapid și U Cluj se joacă în condiții speciale. Mai exact, mai multe sectoare ale stadionului din Giulești urmează să fie închise drept sancțiune pentru incidentele de la ultima confruntare a sezonului regulat, cu Universitatea Craiova. Trupa lui Costel Gâlcă va fi susținută astfel de un număr redus de spectatori.

ADVERTISEMENT

CCA a decis să îl trimită la acest meci pe Marian Barbu, cel contestat vehement la începutul lunii trecute de Sorin Cârțu, la centru. El va fi ajutat de asistenții Mihai Marica și Bucși Imre. Viorel Flueran și Lucian Rusandu se vor afla împreună în camera VAR, iar rolul de observator al partidei îi revine lui Eduard Dumitrescu. Gabriel Mihuleac va fi și el prezent, dar ca arbitru de rezervă.

La ce meciuri a mai condus-o Marian Barbu pe Rapid în acest sezon

Marian Barbu s-a aflat la centru la mai multe partide disputate de Rapid în acest sezon competițional. Arbitrul originar din Brașov i-a condus pe giuleșteni în 3 partide, din care două victorii și o remiză. Iată ce scoruri au fost înregistrate în partidele respective:

ADVERTISEMENT
  • Rapid – UTA 2-0 (29 august 2025)
  • Dinamo – Rapid 0-2 (19 octombrie 2025)
  • Rapid – Petrolul 1-1 (6 februarie 2026)

La ce meciuri a mai condus-o Marian Barbu pe U Cluj în acest sezon

Și U Cluj s-a mai întâlnit în acest sezon cu Marian Barbu. Ardelenii l-au avut la centru pe „cavalerul fluierului” în alte două partide, din care ambele contra rivalei CFR Cluj. Iată despre ce întâlniri a fost vorba, de fapt:

ADVERTISEMENT
  • U Cluj – CFR Cluj 2-2 (29 septembrie 2025)
  • U Cluj – CFR Cluj 2-1 (16 martie 2026)
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Mihai Dragomir este redactor pe zona de sport la Fanatik. A debutat ca jurnalist la 27 SPORT AS, apoi a făcut parte din echipa celor de la Realitatea Sportivă.
Parteneri
Banciu cere desființarea unei echipe din SuperLiga: 'O chestiune de prioritate națională, ai...
iamsport.ro
Banciu cere desființarea unei echipe din SuperLiga: 'O chestiune de prioritate națională, ai dovada clară!'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!