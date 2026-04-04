CCA a anunțat arbitrul delegat pentru Rapid – U Cluj. Cine este „centralul” trimis pe Giulești

Rapid și U Cluj se întâlnesc în Giulești în etapa cu numărul 3 din play-off-ul SuperLigii. Meciul este programat duminică, 5 aprilie, de la ora 20:30, iar CCA a decis cine va oficia această partidă. Vezi pe Fanatik.ro numele „centralului”, dar și al celorlalți membri din brigada de arbitri delegată la acest meci.

CCA îl trimite pe Marian Barbu să arbitreze meciul dintre Rapid și U Cluj

Meciul dintre Rapid și U Cluj se joacă în condiții speciale. Mai exact, drept sancțiune pentru incidentele de la ultima confruntare a sezonului regulat, cu Universitatea Craiova. Trupa lui Costel Gâlcă va fi susținută astfel de un număr redus de spectatori.

CCA a decis să îl trimită la acest meci pe la centru. El va fi ajutat de asistenții Mihai Marica și Bucși Imre. Viorel Flueran și Lucian Rusandu se vor afla împreună în camera VAR, iar rolul de observator al partidei îi revine lui Eduard Dumitrescu. Gabriel Mihuleac va fi și el prezent, dar ca arbitru de rezervă.

La ce meciuri a mai condus-o Marian Barbu pe Rapid în acest sezon

Marian Barbu s-a aflat la centru la mai multe partide disputate de Rapid în acest sezon competițional. Arbitrul originar din Brașov i-a condus pe giuleșteni în 3 partide, din care două victorii și o remiză. Iată ce scoruri au fost înregistrate în partidele respective:

Rapid – UTA 2-0 (29 august 2025)

Dinamo – Rapid 0-2 (19 octombrie 2025)

Rapid – Petrolul 1-1 (6 februarie 2026)

La ce meciuri a mai condus-o Marian Barbu pe U Cluj în acest sezon

Și U Cluj s-a mai întâlnit în acest sezon cu Marian Barbu. Ardelenii l-au avut la centru pe „cavalerul fluierului” în alte două partide, din care ambele contra rivalei CFR Cluj. Iată despre ce întâlniri a fost vorba, de fapt:

