CCA a decis: cine arbitrează FCSB – Petrolul. „Centralul” a fost aspru criticat de MM Stoica în trecut

FCSB luptă pentru calificarea la barajul pentru Conference League. Echipa din capitala României se va duela cu Petrolul vineri seara, în play-off-ul Superligii României. Arbitrul delegat la partida de pe Arena Națională a fost George Găman.

George Găman a fost delegat la FCSB – Perolul

Campioana României a rămas recent fără antrenor, după ce Mirel Rădoi a acceptat oferta celor de la Gaziantep și și-a dat demisia din funcția de principal al celor de la FCSB. Pe bancă va sta Lucian Filip, fostul jucător al formației roș-albastre.

Pe Arena Națională vine Petrolul, o echipă care are nevoie de puncte pentru a ieși din partea de jos a clasamentului. Prahovenii sunt la egalitate de puncte cu Farul, ocupanta unui loc de baraj.

l-a delegat pe George Găman la duelul dintre FCSB și Petrolul, din etapa cu numărul 6 din play-out-ul Superligii României. Asistenții săi vor fi Adrian Vornicu și Nicușor Marin, iar la VAR va sta Adrian Cojocaru. Observatorul partidei a fost ales Florin Hîncu.

George Găman, aspru criticat de MM Stoica după un FCSB – Farul

În trecut, George Găman a fost implicat în mai multe meciuri ale celor de la FCSB în care deciziile lui au fost contestate. În sezonul 2024-2025, acesta a fost criticat dur de roș-albaștri după o partidă cu Farul pierdută de echipa din Capitală. Atunci, centralul a acordat penalty pentru Farul după intervenția VAR și l-a eliminat pe Ștefan Târnovanu în minutul 62.

„Găman are onoare? El atentează singur la onoare, când zice ceva și vine Iulian Călin și scrie altceva în raport. Luați-mi conversațiile de pe WhatsApp, să vedeți ce am scris când am văzut că ne arbitrează Găman. Găman m-a mințit cu nerușinare, cu martori, brigada lui și stafful nostru. Să vină cu mine la Comisii și să spună de ce m-a mințit. Mi-a zis una, iar în raport scria altceva”, declara MM Stoica despre Găman.