CCA a decis! Cine arbitrează Universitatea Craiova – FCSB din SuperLiga: „Cel mai bun după Kovacs” / „Vor exista polemici”. Reacția lui Sorin Cârțu

După remiza înregistrată în Cupa României, 2-2, Universitatea Craiova și FCSB se pregătesc și de duelul din etapa a 27-a din SuperLiga. Meciul are o importanță aparte, iar CCA a decis ce arbitru se va afla la centru.

Cine arbitrează Universitatea Craiova – FCSB din SuperLiga

Comisia Centrală a Arbitrilor a decis delegarea lui Marian Barbu la partida dintre Universitatea Craiova și FCSB, așa cum anunță . În camera VAR se va afla Cătălin Popa.

Această informație a fost prezentată de Cristi Coste în cadrul FANATIK SUPERLIGA. Invitații emisiunii au comentat anunțul CCA. Marius Mitran consideră că Marian Barbu este alegerea normală, fiind al doilea arbitru ca valoare din campionat după Istvan Kovacs. În schimb, Sabin Ilie susține că delegarea lui Barbu va crea controverse.

Cristi Coste a pornit discuția: „Vedeam pe Golazo, la colegul meu, Dan Udrea. Marian Barbu va fi ‘central’ duminică seara la Craiova – FCSB, derby-ul extrem de așteptat. Vine Dan Udrea și cu o informație în plus. În camera VAR va fi, surpriză, Cătălin Popa”.

Marius Mitran e de părere că Marian Barbu este alegerea corectă: „Până la urmă este mutarea cea mai logică. Istvan Kovacs arbitraseră ultima oară Craiova în campionat, nu putea fi delegat într-o dată. Cel mai bun, după Istvan Kovacs, este Barbu, iar în camera VAR este cel mai bun din camera VAR”.

Sabin Ilie susține că discuțiile vor apărea oricum: „Polemici vor exista! Meciul este de o miză extraordinară, iar la un derby mai există o talpă, o jumătate de cot”.

Marius Mitran a amintit de faza controversată de la preluarea lui Băsceanu: „Am văzut aseară ce s-a creat după o preluare cu umărul a unei mingi la mijlocul terenului. Ce se va întâmpla înaintea meciului de la Craiova va fi absolut determinant pentru rezultat”.

Sorin Cârțu, o singură rugăminte la Marian Barbu înainte de derby

Sorin Cârțu a dezvăluit că nu și-ar fi dorit delegarea lui Marian Barbu sau Adrian Cojocaru la derby-ul cu FCSB. , așa cum a fost în cazul lui Luca Băsceanu.

„Eu am spus ce îmi doresc. Vreau întotdeauna ca arbitrul care e la centru în meciurile noastre cu FCSB să nu intre în polemici. Deși aseară ați văzut și voi câtă polemică a fost pe o chestie care e foarte simplă ca judecată. Nu e henț, ce atâta politică?

Nu mă interesează că e Barbu. Dacă e Barbu, să nu creeze polemici. Polemici adevărate, nu artificiale ca cea de la Băsceanu”, a declarat Sorin Cârțu la FANATIK SUPERLIGA.

După un meci disputat în 9 martie 2025, FCSB – Universitatea Craiova 1-0, Sorin Cârțu a ieșit cu un atac la adresa lui Marian Barbu, arbitrul fiind cel care a fost delegat de CCA la acel meci. .