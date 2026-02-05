CCA a decis, după scandalul din tur: cine arbitrează Dinamo – Universitatea Craiova

ADVERTISEMENT

Etapa cu numărul 26 va aduce un duel extrem de important, între Dinamo și Universitatea Craiova, meci care va avea loc luni, pe Arena Națională, de la ora 20:30.

Istvan Kovacs va arbitra meciul dintre Dinamo și Universitatea Craiova

Lupta pentru titlu în SuperLiga este mai strânsă ca niciodată, iar fiecare punct contează și echipele fruntașe foarte apropiate din punct de vedere valoric. Astfel, duelul din runda cu numărul 26, dintre Dinamo și Craiova, s-ar putea dovedi a fi crucial nu doar pentru sezonul regulat, ci și în contextul play-off-ului.

ADVERTISEMENT

CCA nu vrea să-și asume niciun risc de a fi discuții cu privire la delegarea arbitrului și din câte se pare meciul va fi condus de Istvan Kovacs, anunță , centralul român care este cel mai bine cotat și în vara anului trecut a împărțit dreptate la meciul din finala Champions League, dintre PSG și Inter.

Discuții aprinse în turul dintre Universitatea Craiova și Dinamo din cauza arbitrajului

Confruntarea dintre Universitatea Craiova și Dinamo, din tur, s-a încheiat la egalitate, 2-2, însă au fost discuții aprinse din cauza arbitrajului. În repriza secundă, pe când oltenii aveau avantaj pe tabelă, 1-0, Nicușor Bancu a avut un clinci cu Daniel Armstrong, iar fotbalistul oltenilor l-a lovit pe adversarul său.

ADVERTISEMENT

În urma unei intervenții din camera VAR, Bancu a fost eliminat de Adrian Cojocaru, iar oltenii au fost extrem de supărați, acuzând faptul că și jucătorul lui Dinamo trebuia să primească roșu pentru că la rândul său a lovit.

ADVERTISEMENT

Ce spunea Mihai Rotaru după Craiova – Dinamo 2-2

, Mihai Rotaru, avea o reacție dură după arbitrajul lui Adrian Cojocaru din tur.

”E o seară proastă, nu e bună seara. E o seară proastă pentru toată lumea. A fost o ticăloșie! Acea fază de la eliminare, de fapt ambii trebuiau eliminați! Mai mult Armstrong, pentru că lovește cu ambele picioare. Plus faulturi nedate pentru noi și dictate pentru Dinamo.

ADVERTISEMENT

Plus încă două galbene clare, care trebuiau date împotriva lui Dinamo. Tratează-ne cu respect, și tu domnul Cojocaru, și tu domnul Chivulete! Când e o fază clară, o analizezi. Dacă vezi că Armstrong dă cu piciorul, atunci amândoi să ia roșu! E mult mai evident faultul lui Armstrong, decât al lui Bancu. VAR-ul nu poate să judece intensitatea lovirii. Trebuie să se trezească! Rușine Chivulete! Rușine Cojocaru! Ar trebui suspendați 7 etape!”, declara Mihai Rotaru.