CCA a publicat înregistrarea dialogului dintre Florin Andrei și Ionuț Coza! De ce n-au dat penalty pentru Farul cu CFR Cluj. Video

ADVERTISEMENT

Kyros Vassaras a analizat fazele de arbitraj de la Farul – CFR Cluj 1-2, cel mai controversat meci din etapa a 29-a a SuperLigii. Partida de la Ovidiu a fost marcată de două faze controversate, ambele petrecute în careul ardelenilor.

De ce Farul nu a primit niciun penalty cu CFR Cluj. Explicațiile lui Kyros Vassaras

Farul Constanța a luat foc după ce a pierdut meciul cu CFR Cluj, scor 1-2 care le-a refuzat două lovituri de la 11 metri. Prima fază litigioasă s-a petrecut în minutul 69, la scorul de 2-1 pentru CFR Cluj. Atunci, echipa lui Ianis Zicu a cerut penalty la duelul aerian dintre Gustavo și Matei Ilie.

ADVERTISEMENT

„În această situație, ambii jucători se luptă pentru mingea aflată în aer. Mingea este lovită pentru prima dată de capul atacantului, apoi de capul apărătorului și ajunge în afara terenului de joc. După cum putem vedea aici, orice contact cap-umăr sau cap-cap este considerat o consecință normală a contactului în fotbal, atunci când do jucători se luptă în același timp pentru mingea în aer și ambii jucători ating mingea.

Nu se acordă nici lovitură de pedeapsă, nici lovitură liberă. Și, deoarece mingea a fost jucată ultima oară de apărător, ar fi trebuit acordată o lovitură de la colț”, a transmis Kyros Vassaras. Prin urmare, specialistul FANATIK Cristi Balaj a avut dreptate. de ce Farul nu merita să primească penalty în minutul 69.

ADVERTISEMENT

CCA a publicat dialogul dintre „centralul” Florin Andrei și Ionuț Coza

Al doilea penalty solicitat de Farul a fost cel din minutul 90+2, când „marinarii” au reclamat că Marian Huja l-a tras de tricou pe Iustin Doicaru. Pe lângă explicații, Kyros Vassaras a dat publicității și dialogul pe care „centralul” Florin Andrei l-a avut cu VAR-ul Ionuț Coza. „Îl ține din spate, îl ține din spate! Fault”, a comunicat în primă fază asistentul Vornicu. „Penalty?”, a fost întrebarea „centralului” Florin Andrei. „Nu, nu! E pentru apărare! Atacantul îl ține pe fundaș din spate”, a spus Vornicu. – vezi

ADVERTISEMENT

„După o pasă lungă trimisă în interiorul suprafeței de pedeapsă, doi jucători se luptă pentru minge. În încercarea lor, fundașul trage de tricoul adversarului. Atacantul pare să țină tricoul fundașului în spatele său, dar fără o vizibilitate clară pentru arbitru.

Arbitrul asistent, care are un câmp vizual excelent și neobstrucționat, informează arbitrul că există un fault în atac făcut de atacant, care își ține adversarul de tricou. Arbitrul, după ce a primit informația din partea arbitrului asistent, indică reluarea jocului cu o lovitură de la poartă, deoarece există o încălcare a regulilor de către ambii jucători, aceștia se țin de și se trag reciproc.

ADVERTISEMENT

După cum se poate vedea în videoclip, atacantul care contact continuu cu spatele fundașului, făcând o mișcare bruscă. înainte de a încerca să joace mingea cu capul. Acest jucător, deci își coordonează corpul pentru a lovi mingea cu capul , nu reușește să o atingă, probabil și din cauza presiunii exercitate de adversar.

VAR, examinând informațiile și imaginile disponibile de la camere, nu intervine, deoarece, deși suspectează că atacantul și-a ținut adversarul, în același timp nu este confirmată de nicio cameră o mișcare liberă a mâinii departe de spatele apărătorului, ci, dimpotrivă, prezența mâinii sale este constantă în spatele adversarului în timpul duelului aerian.

Prin urmare, considerând că opinia asistentului nu este în mod clar și evident incorectă, nu poate interveni. Din acest motiv, el informează arbitrul să continue jocul cu o lovitură de la poartă, așa cum s-a decis pe teren. CCA, în spiritul transparenței, prezintă înregistrarea convorbirii pentru această fază”, a adăugat președintele CCA.