CCA a publicat înregistrarea dialogului dintre Florin Andrei și Ionuț Coza! De ce n-au dat penalty pentru Farul cu CFR Cluj. Video

Kyros Vassaras a ieșit cu explicații și după etapa a 29-a din SuperLiga. Ba, mai mult, șeful CCA a publicat înregistrarea dialogului dintre Florin Andrei și Ionuț Coza, arbitrii de la Farul - CFR Cluj 1-2
Cristian Măciucă
02.03.2026 | 15:36
CCA a publicat înregistrarea dialogului dintre Florin Andrei și Ionuț Coza! De ce n-au dat penalty pentru Farul cu CFR Cluj. FOTO: Fanatik
Kyros Vassaras a analizat fazele de arbitraj de la Farul – CFR Cluj 1-2, cel mai controversat meci din etapa a 29-a a SuperLigii. Partida de la Ovidiu a fost marcată de două faze controversate, ambele petrecute în careul ardelenilor.

De ce Farul nu a primit niciun penalty cu CFR Cluj. Explicațiile lui Kyros Vassaras

Farul Constanța a luat foc după ce a pierdut meciul cu CFR Cluj, scor 1-2. „Marinarii” au contestat vehement arbitrajul brigăzii lui Florin Andrei, care le-a refuzat două lovituri de la 11 metri. Prima fază litigioasă s-a petrecut în minutul 69, la scorul de 2-1 pentru CFR Cluj. Atunci, echipa lui Ianis Zicu a cerut penalty la duelul aerian dintre Gustavo și Matei Ilie.

„În această situație, ambii jucători se luptă pentru mingea aflată în aer. Mingea este lovită pentru prima dată de capul atacantului, apoi de capul apărătorului și ajunge în afara terenului de joc. După cum putem vedea aici, orice contact cap-umăr sau cap-cap este considerat o consecință normală a contactului în fotbal, atunci când do jucători se luptă în același timp pentru mingea în aer și ambii jucători ating mingea.

Nu se acordă nici lovitură de pedeapsă, nici lovitură liberă. Și, deoarece mingea a fost jucată ultima oară de apărător, ar fi trebuit acordată o lovitură de la colț”, a transmis Kyros Vassaras. Prin urmare, specialistul FANATIK Cristi Balaj a avut dreptate. Fostul arbitru FIFA a explicat și el, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA, de ce Farul nu merita să primească penalty în minutul 69.

CCA a publicat dialogul dintre „centralul” Florin Andrei și Ionuț Coza

Al doilea penalty solicitat de Farul a fost cel din minutul 90+2, când „marinarii” au reclamat că Marian Huja l-a tras de tricou pe Iustin Doicaru. Pe lângă explicații, Kyros Vassaras a dat publicității și dialogul pe care „centralul” Florin Andrei l-a avut cu VAR-ul Ionuț Coza. „Îl ține din spate, îl ține din spate! Fault”, a comunicat în primă fază asistentul Vornicu. „Penalty?”, a fost întrebarea „centralului” Florin Andrei. „Nu, nu! E pentru apărare! Atacantul îl ține pe fundaș din spate”, a spus Vornicu. – vezi VIDEO dialogul integral.

„După o pasă lungă trimisă în interiorul suprafeței de pedeapsă, doi jucători se luptă pentru minge. În încercarea lor, fundașul trage de tricoul adversarului. Atacantul pare să țină tricoul fundașului în spatele său, dar fără o vizibilitate clară pentru arbitru. 

Arbitrul asistent, care are un câmp vizual excelent și neobstrucționat, informează arbitrul că există un fault în atac făcut de atacant, care își ține adversarul de tricou. Arbitrul, după ce a primit informația din partea arbitrului asistent, indică reluarea jocului cu o lovitură de la poartă, deoarece există o încălcare a regulilor de către ambii jucători, aceștia se țin de și se trag reciproc. 

După cum se poate vedea în videoclip, atacantul care contact continuu cu spatele fundașului, făcând o mișcare bruscă. înainte de a încerca să joace mingea cu capul. Acest jucător, deci își coordonează corpul pentru a lovi mingea cu capul , nu reușește să o atingă, probabil și din cauza presiunii exercitate de adversar. 

VAR, examinând informațiile și imaginile disponibile de la camere, nu intervine, deoarece, deși suspectează că atacantul și-a ținut adversarul, în același timp nu este confirmată de nicio cameră o mișcare liberă a mâinii departe de spatele apărătorului, ci, dimpotrivă, prezența mâinii sale este constantă în spatele adversarului în timpul duelului aerian. 

Prin urmare, considerând că opinia asistentului nu este în mod clar și evident incorectă, nu poate interveni. Din acest motiv, el informează arbitrul să continue jocul cu o lovitură de la poartă, așa cum s-a decis pe teren. CCA, în spiritul transparenței, prezintă înregistrarea convorbirii pentru această fază”, a adăugat președintele CCA.

CCA și-a exprimat rezervele – și nu opoziția totală – cu privire la utilizarea, în transmisiunile TV, a unor softuri grafice folosite în special în fazele în care nu este clar dacă mingea a depășit în totalitate linia porții sau în situațiile de ofsaid. În mod particular, este vorba despre acele momente în care partea corpului jucătorului / jucătorilor aflată mai aproape de linia porții este în aer și nu pe sol. Este important ca publicul să știe că acuratețea acestor reprezentări grafice nu este de 100%!

Totodată, CCA subliniază că nu a susținut niciodată eliminarea graficelor care ilustrează mișcările jucătorilor, traseele paselor sau diagramele tactice și nici utilizarea cadrelor cu zoom. Dimpotrivă, aceste instrumente sunt considerate utile, iar funcția zoom este folosită inclusiv în procesul de instruire și perfecționare a arbitrilor.

Reamintim însă că, în timp real, în camera VAR (VOR), nu pot fi utilizate aceste elemente grafice și nici reluările la super slow motion. Procesul de analiză se desfășoară conform protocolului stabilit la nivel internațional.

Un aspect esențial care trebuie evidențiat este integritatea arbitrilor. CCA își reafirmă încrederea în corectitudinea și profesionalismul acestora, subliniind că standardele actuale de arbitraj sunt net superioare perioadelor îndepărtate, adesea evocate în mod anecdotic în spațiul public. Totodată, menționăm că delegarea arbitrilor se realizează exclusiv pe baza performanțelor acestora, evaluate de CCA și de observatorii de arbitri la fiecare meci.

De asemenea, este important să reamintim scopul implementării sistemului VAR: corectarea erorilor clare și evidente. VAR nu intervine pentru interpretări marginale sau faze discutabile care țin de aprecierea arbitrajului în teren.

Conform Strategiei de Comunicare, CCA a anunțat organizarea unei întâlniri, în data de 10 martie, cu principalii actori implicați în joc, antrenorii și căpitanii echipelor din Superligă fiind invitația la sediul FRF. În cadrul acesteia întâlniri vor fi analizate cele mai controversate faze din competițiile interne, iar participanții vor fi informați cu privire la actualizările Legilor Jocului și la liniile trasate de FIFA și UEFA. Obiectivul este consolidarea unei înțelegeri comune și dezvoltarea fotbalului românesc într-un spirit de colaborare.

CCA reiterează faptul că va analiza faze public, în mod excepțional, doar în situațiile care se ridică semne mari de întrebare și se necesită o analiză privind interpretarea corectă a deciziilor finale de arbitraj. În acest context, sunt analizate cele două faze din partida dintre Farul Constanța și CFR Cluj” – comunicat CCA

